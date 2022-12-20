300-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:57 На Харківщині після рсоійського удару горить нафтопереробне підприємство; лунають вибухи. Про це повідомив заступник командувача оперативного угрупування військ "Харків" Сергій Мельник. "Наразі пожежа ліквідована на площі 4,5 тисячі кв. метрів території з комунікаціями, але досі горять резервуари та підземні промислові стоки. Через підвищення загазованості відбуваються вибухи... Наразі загальна площа горіння складає близько 5 тисяч кв. метрів", – поінформував Мельник.

13:34 Тренування російських літаків наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет “Кинжал” у Білорусі проводяться для уточнення цілей на території України. Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. “Зазначені тренування проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози”, – прокоментував він.

13:19 Україна уклала угоду з корпорацією Ілона Маска Space Exploration Technologies Corp. про отримання тисяч додаткових антен Starlink, повідомляє Bloomberg з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. На сьогоднішній день всі фінансові питання вирішені, уряди кількох країн ЄС готові розділити оплату, але навесні Україні необхідно буде знайти додаткове фінансування. Від кінця лютого Україна отримала близько 22 тисячі антен Starlink, понад 10 тисяч відправлять вже в найближчі місяці. Федоров зазначив, що SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми, зокрема, під час останнього блекауту в Україні він зрозумів ситуацію і відреагував моментально.

12:49 Президент України Володимир Зеленський із неанонсованим візитом відвідав прифронтовий Бахмут Донецької області, який є місцем найбільш запеклих боїв на фронті. Цю інформацію підтверджує речник Офісу Президента Сергій Никифоров. "Він справді там був. І вже, мабуть, відбув. Але поки з міркувань безпеки від коментарів ми утримаємося", – сказав Никифоров у коментарі Hromadske.

12:12 В Україну вдалося повернути дитину, яка жила у прийомній сім’ї в Росії, – 16-річного Сергія вивезли в Росію вісім місяців тому, після окупації його батьківщини. Хлопець жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру. Родина, в якій довелося мешкати підлітку в Росії, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. З новою сім’єю Сергій не розмовляв. Хлопець знайшов чат-бот, який допомагає захистити права українців у ході війни, і написав: "Я хочу повернутися з РФ в Україну". Як повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, державні служби працюють над тим, щоб установити офіційне опікунство сестри над братом.

11:51 На офіційному сайті департаменту культури Тюменської області Сергій Стерненко зауважив цікаве повідомлення про наказ міністра культури РФ О.Любімова №2433 від 1 грудня 2022 року про необхідність включення в план культурних заходів святкування з нагоди урочистого підписання договору про возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації, яке мало би відбутися 12 грудня. 16 грудня Лукашенко на нараді з питань білорусько-російської співпраці неочікувано наголошував, що суверенітет та незалежність Білорусі непорушні: "Я бачу, зараз нагнітається ситуація. Особливо після цих масштабних переговорів [19 грудня] усі будуть говорити, що все: вже в Білорусі немає влади, тут уже росіяни пішки ходять і керують країною. Ще раз хочу підкреслити цю особливість: ніхто, крім нас, Білоруссю не керує. Це наші функції за конституцією, і моя у тому числі. Ми реалізовуємо ці функції".

11:10 У Конгресі оприлюднено законопроєкт про держфінансування США, куди, з-поміж іншого, включена екстрена допомога Україні й союзникам по НАТО у розмірі 44,9 мільярда доларів. Це будуть надрекордні 858 мільярдів доларів військових витрат за рік, що вище торішніх 740 мільярдів доларів та перевищує запит президента Байдена.

10:54 Виконавча рада МВФ схвалила Моніторингову програму із залученням ради директорів для України, яка сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки. Про це йдеться у повідомленні фонду, оприлюдненому в понеділок. Основні заходи програми сфокусовані на мобілізації доходів, а також відновленні внутрішнього боргового ринку. Також передбачено підготовку стратегії фінансового сектору, підвищення прозорості й управління. І хоча програма не передбачає виділення нових траншів, вона сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.

10:37 Служба безпеки України затримала проросійського діяча, який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською міською радою. Чоловік більше восьми років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті "Новоросія" та спробах насильницького захоплення влади в регіоні. Крім цього, він виступав перед камерами московських пропагандистів і агітував за зміни меж кордону України та захоплення державних органів. "Коли спроби Москви провалилися, зловмисник вирішив залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів", – поінформували у СБУ. Під час обшуку в чоловіка виявили прапори РФ і "георгіївські стрічки", снайперську гвинтівку з оптикою, самозарядну гвинтівку Z-10, набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

10:19 Під час поїздки держсекретаря США Етоні Блінкена до Китаю, яка має відбутися на початку наступного року, сторони обговорюватимуть війну РФ проти України, заявив під час брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс. Він нагадав, що США застерегли Пекін від надання Росії військової допомоги або від сприяння в ухилянні від санкцій, натомість США сподіваються, що КНР використає свій вплив на Москву, щоб допомогти покласти край «цій жорстокій війні».

10:02 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

16 грудня президент Росії Путін відвідав об'єднаний штаб спеціальної військової операції. Путіна зафільмували під час зустрічі з низкою високопоставлених військових, зокрема з начальником генштабу Валєрієм Герасімовим і міністром оборони Серґєєм Шойгу. Він запропонував внести пропозиції щодо наступних кроків "спеціальної військової операції". Одним із тих, хто виступав із доповіддю, був командувач групи військ РФ в Україні генерал Сєрґєй Суровікін. Цією зрежисованою зустріччю Путін, ймовірно, мав на меті продемонструвати колективну відповідальність за військову спецоперацію. Ця демонстрація, ймовірно, мала на меті зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності та зростання суспільного невдоволення мобілізацією. Телевізійні кадри, ймовірно, також мали на меті розвіяти чутки в соціальних мережах про відставку генерала Герасімова.

09:22 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 99 230 (+430) осіб, танків – 2995 (+5) од., бойових броньованих машин – 5974 (+5) од., артилерійських систем – 1960 (+7) од., РСЗВ – 410 (+0) од., засобів ППО – 212 (+0) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 262 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23) од., крилатих ракет – 653 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4599 (+7) од., спеціальної техніки – 177 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

87,6% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

34,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

76,7% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

63,6% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

36,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

22,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,7% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:05 Заступник посла США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки ООН звинуватив генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша у тому, що той, можливо через російські погрози, не відправляє посадових осіб з метою перевірки застосування Росією дронів, які постачаються Іраном: "Ми засмучені, що ООН не перейшло до проведення нормального розслідування цього повідомлення про порушення".

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. На Волинському і Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах. На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Тимоновичі, Карповичі і Костобобрів Чернігівської області та Нововасилівка, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля і Їздецьке на Сумщині. На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка та Дворічна Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах тридцяти населених пунктів. Зокрема, це Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Під ураження потрапили райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині. Ворог продовжує зазнавати втрат, підтверджено ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня поточного року в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється. Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Білорусі Лукашенко під час зустрічі 19 грудня, ймовірно, відвернув зусилля президента Росії Путіна змусити Білорусь піти на подальші інтеграційні поступки Росії. Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, причому обидва лідери відзначили, що Білорусь все ще стоїть перед загрозою Заходу. Путін заявив, що обидва лідери обговорили формування єдиного оборонного простору. ISW раніше оцінював, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу і НАТО, намагаючись уникнути участі у російському вторгненні в Україну. ISW продовжує оцінювати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України залишається малоймовірною. Той факт, що Путін, схоже, прийняв тези Лукашенка, не переконавши Лукашенка скоригувати їх, опосередковано підтверджує цю оцінку. Лукашенко, ймовірно, скоригував би свою риторику, щоб створити правдоподібне пояснення для власного народу про те, чому він раптово відвернувся від вигаданої ним загрози вторгнення НАТО, щоб приєднатися до катастрофічного вторгнення Путіна в Україну.

• Кремль також намагався приховати ймовірні початкові наміри Путіна змусити Лукашенка піти на подальші поступки щодо інтеграції з Російською Федерацією. Зокрема, Путін заявив, що «Росія не зацікавлена ​​нікого поглинати», коли йдеться про Білорусь. Ця заява була зроблена після того, як Лукашенко 16 грудня знову заявив про незалежність і повний суверенітет Білорусі, і виглядає як захисна реакція на коментарі Лукашенка.

• У ніч з 18 на 19 грудня російські війська завдали ударів по Києву безпілотниками- камікадзе "Шахід-131" і "Шахід-136".

• Ігор Гіркін, колишній командир російських бойовиків і промінентний критичний голос російського інформаційного простору мілблогерів, виступив з різкою критикою загальної ефективності російських військових у війні.

• Повідомляється про конфлікти влади "ДНР" з іншими російськими окупаційними органами щодо основних адміністративних процедур, що свідчить про напруженість у відносинах між різними окупаційними адміністраціями в Україні.

• "Група Вагнера", ймовірно, побудувала свою наступальну модель на тактичній жорстокості, щоб пристосуватися і скористатися своєю базою погано навчених і нещодавно завербованих засуджених.

• Російські війська продовжували обмежені контратаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, при цьому російські джерела стверджували, що українські сили націлені на російські тилові позиції в Луганській області.

• Повідомляється, що 18 грудня російські війська втратили позиції на південь від Бахмута і продовжили наземні атаки поблизу Бахмута та Донецька.

• Українські офіційні особи повідомили, що російські сили відводять деякі підрозділи з районів уздовж східного (лівого) берега річки Дніпро в Херсонській області.

• Фінансист "групи Вагнера" Євгєній Прігожин продовжив зусилля з перетворення групи на легітимну напівдержавну організацію, звернувшись з клопотанням до відомих націоналістичних елементів у Кремлі.

• Російська окупаційна влада продовжувала обмежувати пересування окупованими територіями та застосовувати тактику залякування суспільства.