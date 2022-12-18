Папа Франціск зізнався, що написав заява про свою демісію за станом здоров’я.

Зробив він це майже десять років тому, проте заява, за словами Понтифіка, досі чинна.

Папа Франціск, якому в суботу, 17 грудня, виповнилось 86 років, дав велике інтерв’ю іспанській газеті ABC. У ньому Понтифік вперше зізнався, що зразу ж після свого обрання у березні 2013 році підписав заяву про власне звільнення. Документ він передав тодішньому державному секретареві Ватикану кардиналові Тарчізіо Бертоне (Tarcisio Bertone). Заява буде використана, якщо поважні та постійні проблеми зі здоров’ям унеможливлять виконання обов’язків глави Католицької церкви.

«Я вже підписав заяву про відставку. Це був Тарчізіо Бертоне, державний секретар. Я підписав і сказав йому: “У разі неможливості за медичними показаннями чи що я знаю, ось моя демісія”. У них це вже є. Я не знаю, кому це передав кардинал Бертоне, але я вручив йому, коли той був державним секретарем», – розповів Папа Римський.

Він припустив, що Папа Павло VI (1963-1978) і Папа Пій XII (1939-1958) також підписували подібні заяви про відставку, однак обидва вони померли під час перебування на посаді.

Франціск теж визнав, що допускався помилок на своїй посаді. На прохання кореспондента газети порадити щось своїм наступникам він відповів: «Я б сказав їм не робити помилок, які робив я, і крапка, і більше нічого».

Папа Римський Франціск назвав війну Росії проти України «глобальною» і зазначив, що не вірить у її швидке закінчення. «Я не бачу кінця в найближчій перспективі, тому що це ґлобальна війна. Не забуваймо про це. Є багато рук, які помішують казан війни. Це ґлобально. Я думаю, що війна починається тоді, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати і продавати. На карту поставлено дуже багато чого», – заявив глава Святого Престолу.

Папа Франціск також розповів, що часто відвідує свого попередника Бенедікта XVI. «Я буваю у нього часто і виходжу натхненним його проникливим поглядом. Він живе в роздумі... У нього позитивний настрій, він ясний, дуже живий, говорить тихо, але стежить за розмовою. Я захоплююся його інтелектом. Це великий чоловік. Він святий. Це людина високого духовного життя», – розповів Понтифік.