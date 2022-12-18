298-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:31 Видання The New York Times стверджує, що Сполучені Штати Америки намагалися віднадити Україну від убивства начальника Генштабу РФ Валєрія Ґєрасімова під час його візиту у зону бойових дій в Україні. Йдеться про події 18 квітня, коли, як заявляли представники Міністерства оборони України, в районі Ізюма було атаковано російський командний пункт. NYT пише, що США отримали інформацію про те, начебто Ґєрасімов вирушив в Україну, проте вирішили не надавати даних Україні, побоюючись, що це може спричинити до ескалації і до загострення у стосунках між Росією та США. Втім українська розвідка й сама отримала дані про поїздку Ґєрасімова, й розпочала операцію. Видання стверджує, під час замаху Вашінґтон начебто переконував Україну зупинити атаку.

10:00 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 98 280 (+590) осіб, танків – 2987 (+2) од., бойових броньованих машин – 5958 (+5) од., артилерійських систем – 1948 (+1) од., РСЗВ – 410 (+0) од., засобів ППО – 211 (+0) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 264 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1) од., крилатих ракет – 653 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4579 (+2) од., спеціальної техніки – 174 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

87,4% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

76,3% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

63,2% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

36,8% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

22,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

15,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:51 Російська армія має низку недоліків, які впливають на її боєздатність, й у якийсь момент може почати розвалюватися зсередини, заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус: "Росіяни показали дуже серйозну відсутність логістичної структури, спроможностей і можливостей. Жахливий стан їхніх комунікацій, які є високочастотними, не зашифрованими й одноканаловими. Будь-хто, в кого є поліцейський сканер, може знайти та заглушити їх розмови або записати". Росіяни вражають своєю некомпетентністю, хоча РФ мала час та змогу підготувати свої війська перед повномасштабним вторгненням. На думку Петреуса, розвал російської армії залежатиме від кількох факторів:

– чи зможе Росія отримати додаткові безпілотники від Ірану;

– чи зможе отримати додаткові ракети та боєприпаси з Ірану чи Північної Кореї;

– усвідомлення солдатами розмірів втрат і безглуздості військової авантюри Путіна.

– погода в зимовий період та інші фактори.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

14 грудня 2022 року Міноборони Росії оголосило про створення двох «фронтових творчих бригад» для підняття бойового духу задіяних у «спеціальній військовій операції» військ. Російські медіа повідомляють, що до їхніх лав увійдуть оперні співаки, актори та артисти цирку. Це сталося після недавньої кампанії російської Міноборони, спрямованої на заохочення громадськості дарувати солдатам музичні інструменти.

Військова музика та організовані розваги для розгорнутих військ мають давню історію в багатьох арміях, але в Росії вони тісно переплетені з концепцією ідеологічної політичної освіти радянських часів.

Крихкий моральний дух майже напевно продовжує залишатися значною вразливістю для більшості російських сил. Однак занепокоєння солдатів насамперед зосереджено на дуже високому рівні втрат, поганому керівництві, проблемах із зарплатою, нестачі спорядження та боєприпасів, а також відсутності ясності щодо цілей війни. Зусилля творчих бригад навряд чи зможуть суттєво зняти ці занепокоєння.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них - Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України. На Волинському і Поліському напрямках обстановка без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Середина-Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна - Харківської. На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках під вогонь противника потрапили райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Зокрема це - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог активних дій не проводив. Для уточнення положення наших військ задіяв БпЛА у районі населеного пункту Шевченкове. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії двадцяти чотири населені пункти. Серед них - Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільске, Херсон і Дніпровське Херсонської області. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється. Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ - з 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 8 районів зосередження особового складу, 2 пункти управління та 4 склади боєприпасів російських окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль, ймовірно, намагається підвищити сприйняття компетентності Путіна і міністерства оборони Росії, висвітлюючи зустріч Путіна з об'єднаним штабом російських збройних сил і виступи Путіна на невійськових заходах.

• Розслідування "New York Times" російських військових документів, опублікованих на початку війни, підтверджує давні оцінки Інституту про те, наскільки хибні російські припущення щодо планування і рішення щодо розробки кампанії супроводжували російське вторгнення в Україну з самого початку.

• Триваючі російські наступальні операції навколо Бахмута ще більше вбивають клин між силами Донецької Народної Республіки і військами "групи Вагнера" Євгенія Прігожина.

• Центральне розвідувальне управління США вважає, що Кремль не налаштований серйозно на переговори з Україною, що погоджується з давньою оцінкою ISW.

• Українські війська провели контратаки в районі Сватового та Кремінної і продовжують наносити удари по тилових районах РФ.

• Російські війська продовжили наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька.

• Українські офіційні особи попередили, що російські війська можуть намагатися заманити українські сили в пастку на східному (лівому) березі річки Дніпро.

• Росія може проводити інформаційну операцію, хибно пов'язуючи поточні переговори щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції з можливим майбутнім українським контрнаступом у Запорізькій області.

• Кілька російських джерел спростували заяву військового комісара про те, що російська влада продовжить термін служби для солдатів строкової служби. Однак, продовження терміну обов'язкової служби не буде необхідним для утримання нинішніх призовників у військах, оскільки всі колишні призовники є резервістами, а всі резервісти вже мають право на мобілізацію.