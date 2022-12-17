Цьогорічну Премію Шевельова отримав Андрій Павлишин.

Премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2022 року отримав журналіст, історик та перекладач Андрій Павлишин за книжку "Нам і далі загрожує вічність". Володарем Спеціальної відзнаки Капітули цьогоріч став Павло Казарін, а Спеціальну відзнаку Радіо Культура отримав Маркіян Прохасько.





Імена переможців традиційно оголосили в день уродин Юрія Шевельова 17 грудня – в день народження мовознавця, історика української літератури, есеїста Юрія Шевельова. Цього року урочиста церемонія відбулася в укритті Києво-Могилянської Бізнес-Школи.



Андрій Павлишин – український журналіст, історик та перекладач. У минулому – програмний і головний редактор видавництв “ЕСПОЛ”, “Фенікс”, “Просвіта”, редактор культурологічного часопису “Ї”, головний редактор “Львівської газети” та "Західної аналітичної групи". Співзасновник Форуму видавців у Львові. Дослідник відносин між Польщею та Україною, творчості Бруно Шульца та перекладів інтелектуальної літератури з польської на українську мову. Автор книжок “Бруно Шульц” (2020) і “Нам і далі загрожує вічність” (2021) та низки перекладів творів польських авторів, серед яких Бруно Шульц, Станіслав Лем, Чеслав Мілош, Януш Корчак та інші. Лауреат премії імені Пантелеймона Куліша (2013) та перекладацької премії Польського ПЕН (2015).

Виступаючи зі словом подяки, Андрій Павлишин зазначив:

“Есеїстика – мій улюблений жанр, і так було усе моє свідоме життя. З появою цієї книжки я як есеїст вийшов з тіні. Багато років я працював перекладачем. Вийшло понад пів сотні книжок і тисячі статей у моєму перекладі. Але перекладач найчастіше залишається непоміченим. У цій книжці я зібрав есеї, розкидані в різні роки по різних виданнях. Я уклав цю книжку для того, щоб оповісти читачам про те, які люди в минулому жили у Львові. Бодай віртуально я спробував повернути їх до життя”.



Премія імені Юрія Шевельова заснована 2013 року. Її присуджують раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику, опубліковану протягом останнього року. Нагорода відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю.

Переможець нагороджується статуеткою Бронзового ангела, а також грошовою премією та дипломом лауреата.

Лауреатами Премії минулих років стали:

Тарас Прохасько (“Одної і тої самої”),

Андрій Портнов (“Історії для домашнього вжитку”),

Костянтин Москалець (“Сполохи”),

Олександр Бойченко (“Більше/менше”),

Вахтанґ Кебуладзе (“Чарунки долі”),

Андрій Любка (“Саудаде”),

Володимир Єрмоленко (“Плинні ідеології”),

Діана Клочко (“65 українських шедеврів. Визнані й неявні”),

Тарас Лютий (“Культура принад і спротиву”).

Андрій Бондар (“Ласощі для Медора”)

Зазначимо, що половина з лауреатів є постійними авторами Zbruča.

Цього року в межах Премії імені Юрія Шевельова також було вручено дві спеціальні відзнаки.

Спеціальну відзнаку Радіо Культура отримав письменник і журналіст Маркіян Прохасько, його книжка "Мрія про Антарктиду" наступного року прозвучить в аудіоформаті в ефірі Радіо:





“У цій книжці мені хотілося досягти того, про що мені давно вже йшлося в літературі – говорити про Україну, її вагу, роль і значення у світі, її інакшість і унікальність у багатьох сферах так, щоби не називати цих слів напряму. Розповідати так, щоби читач свідомо або несвідомо розумів, що Україна є, вона унікальна, незамінна. Без неї пазл із континентами нашої планети був би неповним”.

А спеціальну відзнаку Капітули “за майстерну колумністику та аналіз воєнного сьогодення” отримав журналіст Павло Казарін за книжку "Дикий Захід Східної Європи":



