Премію Шевельова отримав Олександр Михед, спецвідзнаки – три Андрії: Содомора, Гуменюк та Гудима.

Премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2023 року отримав письменник, культуролог та культурний менеджер Олександр Михед за книжку "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення". Спеціальні відзнаки Капітули цьогоріч були присуджені Андрію Гудимі (посмертно) й Андрію Содоморі, а спеціальну відзнаку Радіо Культура отримав Андрій Гуменюк.

Олександр Михед – український письменник, культуролог, культурний менеджер. Член українського ПЕН. Автор статей, колонок і досліджень про культуру, мистецтво і літературу в українських і закордонних ЗМІ. На основі першої книги Олександра Михеда «Амнезія» було створено мистецький інтерактивний проєкт «Амнезія project: відкрита платформа». Його було представлено на фестивалі «SOUNDOUT! New Ways of Presenting Literature» у Берліні 2014 року та визнано одним із семи найкращих у світі. Книжку «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення» письменник почав писати у перший день повномасштабної війни росії проти України. Працював над книжкою протягом тринадцяти місяців, писав про те, що пережив разом із дружиною, про своїх батьків, які майже три тижні були в Бучі під час окупації. З 2022 року Олександр служить у лавах Збройних Сил України.

"Книжка Олександра Михеда "Позивний для Йова" є мовленням про війну. Мовленням, що було на межі своєї смерті, але не померло. Можливо, це лейтмотив нашої історії – бути на межі смерті, але цю смерть обхитрити. Оніміти – щоб знову змогти говорити, – сказав Володимир Єрмоленко, президент Українського ПЕН, філософ, письменник, журналіст, лауреат Премії імені Юрія Шевельова за 2018 рік. – Крізь цю книжку говорить не лише сам Михед. А говорять історії вбитих на трасах під час евакуації, закатованих в окупованих селах, розбомблених під час сну в багатоповерхівках, убитих під час виконання бойових завдань. Убитих і замучених цим російським злом. Тому ця книжка є, в чомусь, нашим спільним голосом. Михед зумів підібрати ці уламки нашої мови, її рештки, і розташувати їх у порядку, в якому раптом крізь смерть стало знову просвічувати життя”.

Переможець отримав статуетку Бронзового ангела, виготовлену скульпторкою Світланою Карунською, а також грошову премію та диплом лауреата.

Імена переможців традиційно оголосили в день уродин Юрія Шевельова. Церемонія вручення Премії відбулася в Києво-Могилянській бізнес-школі. До переліку фіналістів Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2023 року, крім переможця, ввійшли Катерина Зарембо ("Схід українського сонця") та Галина Петросаняк "Наш сусід Альберт Гофман".

Цьогоріч у межах премії було вручено дві Спеціальні відзнаки Капітули. Перша Спеціальна відзнака була присуджена посмертно Андрію Гудимі за смак до життя і слова, з глибокою вдячністю Герою за чин (за книжку "69 спецій для Серця", Видавництво Старого Лева).

Володарем ще однієї Спеціальної відзнаки Капітули за віртуозне продовження традиції українських неокласиків в есеїстиці стане Андрій Содомора (за книжку "Під чужою тінню").

Спеціальну відзнаку Радіо Культура отримав ще один львів'янин, письменник, живописець, військовий Андрій Гуменюк. Його книжка "Африка" наступного року прозвучить в аудіоформаті в ефірі Радіо.

Премія імені Юрія Шевельова заснована 2013 року. Її присуджують раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику, опубліковану протягом останнього року. Нагорода відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю.

Переможець нагороджується статуеткою Бронзового ангела, а також грошовою премією та дипломом лауреата.

Лауреатами Премії минулих років стали:

Тарас Прохасько (“Одної і тої самої”),

Андрій Портнов (“Історії для домашнього вжитку”),

Костянтин Москалець (“Сполохи”),

Олександр Бойченко (“Більше/менше”),

Вахтанґ Кебуладзе (“Чарунки долі”),

Андрій Любка (“Саудаде”),

Володимир Єрмоленко (“Плинні ідеології”),

Діана Клочко (“65 українських шедеврів. Визнані й неявні”),

Тарас Лютий (“Культура принад і спротиву”).

Андрій Бондар (“Ласощі для Медора”)

Андрій Павлишин ("Нам і далі загрожує вічність")

Зазначимо, що половина з лауреатів є постійними авторами Zbruča.

Цього року до складу Капітули, що визначала переможця, увійшли: Володимир Єрмоленко, президент Українського ПЕН (голова Капітули), Оля Гнатюк, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, Олександр Саврук, декан Києво-Могилянської бізнес-школи, Олег Коцюба, літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету, Леонід Фінберг, головний редактор видавництва "Дух і літера", Тамара Гундорова, літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут літератури), Елеонора Соловей, літературознавиця, Андрій Бондар, письменник, есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2021 рік, Андрій Павлишин, журналіст, історик, перекладач, лауреат Премії за 2022 рік, Тарас Лютий, філософ, есеїст, лауреат Премії за 2020 рік, Тетяна Терен, журналістка, виконавча директорка Українського ПЕН.

Знимки Валентини Науменко