Премію Шевельова вручили Тарасові Лютому, спеціальні відзнаки – в Оксани Забужко та Василя Махна.

Цьогорічну Премію імені Юрія Шевельова отримав український філософ та есеїст Тарас Лютий. Автора нагородили за книжку “Культура принад і спротиву”.

Ім’я переможця оголосили під час урочистої церемонії 17 грудня в день народження мовознавця, історика української літератури, есеїста Юрія Шевельова, повідомив Український PEN.

“Платон вважав, що бути філософом може лише безстрашна людина, – сказала, представляючи книжку Тараса Лютого, лауреатка Премії імені Юрія Шевельова 2019 року, мистецтвознавиця Діана Клочко. – Як автор “Культури принад і спротиву” Тарас вповні відповідає цій давній характеристиці. Зокрема й тому, що описує і аналізує речі малоприємні, але з таким рівнем спокою, який метаморфози безлічі (не)приємностей ХІХ і ХХ століть робить не більш ніж вправою для уважного роздивляння і міркування. А тому й інтонація, з якою він компонує висновки і питання на понад п’ятистах сторінках, також стає для читачів чимось на кшталт зразка, адже, як і філософи минулих часів, наш автор – ще й учитель. І у метафоричному сенсі також”.

До списку фіналістів 2020 року ввійшли Тарас Лютий (“Культура принад і спротиву”, “Темпора”), Василь Махно (“Уздовж океану на ровері”, Yakaboo Publishing) та Павло Швед (“З чого нам дозволено сміятись?”, “Комубук”).

Цього року в рамках Премії імені Юрія Шевельова також вручили дві спеціальні відзнаки.

Письменниця Оксана Забужко з книгою вибраної есеїстики “Планета Полин” (“Комора”) отримала спеціальну відзнаку капітули за внесок у розвиток української есеїстики та промоцію спадщини Юрія Шевельова.

“Оксана Забужко давно є класиком. Вона має унікальний дар поєднання художнього та концептуального. Якщо справді правильним є діагноз, що український культурі бракує концептуальних романів та стилістично досконалих філософських трактатів, то пані Оксана в нашій літературі є винятком із правил”, – сказав під час представлення володарки відзнаки Володимир Єрмоленко, лауреат Премії імені Юрія Шевельова 2018 року.

“Есеїстика в Україні отримала легітимність як жанр завдяки Премії імені Юрія Шевельова. А це великою мірою ознака зрілості нашої культури. Есеїстика є жанром маєвтичним, це жанр-народження думки, жанр-провокування думки в постійному симпозіоні, яким є кожен есеїстичний текст. Кращого пам’ятника Юрію Володимировичу в день його народження, аніж цей діалог думок, думаю, він і сам не побажав би. З чим я і вітаю всіх, хто вважає себе причетними до творення нашого єдиного смислового поля культурної нації”, – сказала сама Оксана Стефанівна.

Також під час церемонії вручили пеціальну відзнаку "UA: Радіо Культура", володарем якої став письменник Василь Махно.

Премію імені Юрія Шевельова започаткували 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику, опубліковану протягом останнього року. Нагорода відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю.

Лауреатами премії минулих років стали Тарас Прохасько (“Одної і тої самої”), Андрій Портнов (“Історії для домашнього вжитку”), Костянтин Москалець (“Сполохи”), Олександр Бойченко (“Більше/менше”), Вахтанґ Кебуладзе (“Чарунки долі”), Андрій Любка (“Саудаде”), Володимир Єрмоленко (“Плинні ідеології”), Діана Клочко (“65 українських шедеврів. Визнані й неявні”).

Тарас Лютий – доктор філософських наук, письменник, колумніст та музикант. Професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА. Старший науковий працівник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Автор наукових монографій “Нігілізм: анатомія Ніщо” (2002), “Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади” (2016), поетичної збірки “Елегії” (2010), збірки поезій та оповідань “Паладини луни” (2019), збірки малої прози “Вулики сновидінь” (2007), а також збірок есеїв “Корабель шаленців” (2017) та “Культура принад і спротиву” (2020).

До складу капітули премії входять: Андрій Курков – письменник, президент Українського ПЕН, голова Капітули; Володимир Єрмоленко – письменник, філософ, журналіст, лауреат Премії за 2018 рік; Оля Гнатюк – українознавиця, перекладачка, віцепрезидентка Українського ПЕН; Тамара Гундорова – літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут літератури); Діана Клочко – мистецтвознавиця, лауреатка Премії 2019 року; Олег Коцюба – літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету; Андрій Любка – письменник, лауреат Премії 2017 року; Олександр Саврук – директор Києво-Могилянської бізнес-школи; Елеонора Соловей – літературознавиця; Тетяна Терен – журналістка, віцепрезидентка Українського ПЕН; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва “Дух і Літера”.

Засновниками премії є Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа, видавництво “Дух і Літера”, Центр юдаїки, Український науковий інститут Гарвардського університету.