Премію ім. Юрія Шевельова отримав Мирослав Лаюк, Спеціальну відзнаку Капітули – Василь Махно.

Премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2024 року отримав Мирослав Лаюк за книжку "Бахмут".

Спеціальна відзнака Капітули цьогоріч була присуджена Василеві Махну, "за особливий голос в українській есеїстиці останніх двадцяти років і розбудову мостів культурного порозуміння".

Спеціальну відзнаку Радіо Культура отримав Станіслав Асєєв за книжку "Мельхіоровий слон, або людина, яка думала".

Імена переможців традиційно оголосили під час урочистої церемонії в Києві 17 грудня – в день народження найвидатнішого українського мовознавця, а також літературознавця, есеїста та редактора Юрія Шевельова.

Цього року у довгий список номінантів увійшло 9 книжок:

– Асєєв Станіслав, "Мельхіоровий слон або Людина, яка думала" (Чорна гора)

– Беспалов Максим, "У пошуках Єви" (Локальна історія)

– Буйських Юлія, "На захід від Бугу" (Видавництво 21)

– Зінченко Олександр , "Як українці зруйнували імперію зла" (Vivat)

– Лаюк Мирослав, "Бахмут" (Видавництво "Українер")

– Макаров Юрій, "Та невже! Книга особистих відкриттів" (Дух і Літера)

– Махно Василь, "Кури не літають" (Видавництво Старого Лева )

– Санченко Антон, "На чорноморській хвилі : 33 століття копаного моря" (Видавництво Богдан)

– Філоненко Борис, "Культура під тиском від ООО/ОООО" (ist publishing).

Їх оцінювала Капітула, до складу якої ввійшли: Володимир Єрмоленко, президент Українського ПЕН (голова Капітули), Оля Гнатюк, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, Олексій Панич, філософ, перекладач провідний науковий співробітник видавництва "Дух і Літера", Роман Веретельник, літературознавець, літературний критик, перекладач, Олег Коцюба, літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету, Тамара Гундорова, літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут Літератури), Ростислав Семків, письменник, літературознавець, літературний критик, перекладач, доцент Національного університету "Києво-Могилянська Академія", Оксана Хмельовська, журналістка, співзасновниця та редакторка культурно-видавничого проекту "Читомо", Андрій Бондар, письменник. есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2021 рік, Андрій Павлишин, журналіст, історик, перекладач, лауреат Премії за 2022 рік, Олександр Михед, письменник, есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2023 рік.

Лауреатами Премії минулих років стали

Тарас Прохасько ("Одної і тої самої"),

Андрій Портнов ("Історії для домашнього вжитку"),

Костянтин Москалець ("Сполохи"),

Олександр Бойченко ("Більше/менше"),

Вахтанґ Кебуладзе ("Чарунки долі"),

Андрій Любка ("Саудаде"),

Володимир Єрмоленко ("Плинні ідеології"),

Діана Клочко ("65 українських шедеврів. Визнані й неявні"),

Тарас Лютий ("Культура принад і спротиву") та Андрій Бондар ("Ласощі для Медора"),

Андрій Павлишин ("Нам і далі загрожує вічність"),

Олександр Михед (2023, "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення").

Спеціальну відзнаку Капітули за внесок у розвиток української есеїстики в попередні роки отримували

Володимир Панченко (посмертно),

Оксана Забужко ("Планета Полин"),

Микола Рябчук ("Лексикон націоналіста та інші есеї"),

Станіслав Асєєв ("Світлий Шлях": історія одного концтабору") та Павло Казарін ("Дикий Захід Східної Європи"),

Андрій Гудима (посмертно, "69 спецій для Серця"),

Андрій Содомора (за книжку "Під чужою тінню").

Володарями Спеціальної відзнаки Радіо Культура ставали

Василь Махно ("Уздовж океану на ровері"),

Віра Агеєва ("За лаштунками імперії"),

Маркіян Прохасько ("Мрія про Антарктиду"),

Андрій Гуменюк ("Африка").