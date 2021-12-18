Цьогорічну Премію Шевельова отримав Андрій Бондар.

Цьогорічну Премію імені Юрія Шевельова отримав письменник і перекладач Андрій Бондар за книжку “Ласощі для Медора”. Володарями спеціальних відзнак Капітули премії цьогоріч стали Микола Рябчук та Станіслав Асєєв, Спеціальну відзнаку UA: Радіо Культура отримала Віра Агеєва.

Андрій Бондар – поет, прозаїк, есеїст, перекладач. Колумніст “Збруча” (власне, вони, ці його колонки у книжці "Ласощі для Медора" і відзначені Премією імені Юрія Шевельова) та “Газети по-українськи”. Автор поетичних збірок “Весіння єресь” (1998), “Істина і мед” (2001), “Примітивні форми власності” (2004), “Пісні пісні” (2014); збірок малої прози “І тим, що в гробах” (2016), “Церебро” (2018); книжок есеїстики “Морквяний лід” (2012) та “Ласощі для Медора” (2021). Переклав з польської твори Вітольда Ґомбровича, Міхала Вітковського, Павла Смоленського, Богдана Задури, Катажини Ґрохолі, Пйотра Заремби, Маріуша Щиґела, Юстини Соболевської, Вітольда Шабловського та ін. З англійської – праці Еда Стаффорда та Пітера Померанцева. Андрій Бондар – лауреат першої премії видавництва “Смолоскип” (1997) та премії “Книга року ВВС” в номінації “Есеїстика” за книжку “Церебро” (2018).

“За моєю суб’єктивною думкою, це найкраща книжка Андрія Бондаря. Для мене як для філософа, який прокидає ниточки до літератури, надзвичайно важливо бачити українського письменника, який прокидає ниточки до філософії. Мені здається, що поєднання метафоричного, образного і концептуального мислення – це дуже важливий елемент будь-якої культури. Коли такі люди там з’являються, для неї настають хороші часи,” – наголосив Володимир Єрмоленко, письменник, філософ, журналіст і лауреат Премії 2018 року.

Цього року в межах Премії імені Юрія Шевельова також було вручено три спеціальні відзнаки. Спеціальну відзнаку Капітули отримав Микола Рябчук, почесний Амбасадор української есеїстики у світі, за книжку “Лексикон націоналіста та інші есеї“.

“Для мене Микола Рябчук – перш за все есеїст, а тоді вже політичний аналітик, літератор і письменник. Послідовно, всюди, де тільки Микола буває, – а буває він всюди, – він представляє українську культуру; і найбільші його досягнення саме в цій представницькій діяльності. Завдяки таким людям, як Микола Рябчук, українська культура і есеїстика відомі у світі,” – зазначила у своїй вітальній промові Оля Гнатюк, професорка НаУКМА та Варшавського університету, віцепрезидентка Українського ПЕН.

Володарем ще однієї Спеціальної відзнаки Капітули за відданість правам людини і мужність письма став Станіслав Асєєв за книжку “Світлий Шлях”: історія одного концтабору“. Також під час церемонії вдруге було вручено Спеціальну відзнаку UA: Радіо Культура. Ім’я її володарки оголосила виконавча продюсерка Радіо Культура, перекладачка та письменниця Ірина Славінська. Нею стала літературознавиця, професорка НаУКМА Віра Агеєва. Її книжка “За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини” наступного року прозвучить в аудіоформаті в ефірі Радіо.

Премія імені Юрія Шевельова заснована 2013 року. Її присуджують раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику, опубліковану протягом останнього року. Нагорода відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю.

Переможець нагороджується статуеткою Бронзового ангела, а також грошовою премією та дипломом лауреата.

Лауреатами Премії минулих років стали

Тарас Прохасько (“Одної і тої самої”),

Андрій Портнов (“Історії для домашнього вжитку”),

Костянтин Москалець (“Сполохи”),

Олександр Бойченко (“Більше/менше”),

Вахтанґ Кебуладзе (“Чарунки долі”),

Андрій Любка (“Саудаде”),

Володимир Єрмоленко (“Плинні ідеології”),

Діана Клочко (“65 українських шедеврів. Визнані й неявні”),

Тарас Лютий (“Культура принад і спротиву”).

Зазначимо, що половина з лауреатів є постійними авторами Zbruča/

Цього року номінантів оцінювала Капітула, до складу якої ввійшли: письменник, президент Українського ПЕН, голова Капітули Андрій Курков; українознавиця, перекладачка, віцепрезидентка Українського ПЕН Оля Гнатюк; літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ Тамара Гундорова; письменник, філософ, журналіст, лауреат Премії 2018 року Володимир Єрмоленко; мистецтвознавиця, лауреатка Премії 2019 року Діана Клочко; філософ, есеїст, лауреат Премії 2020 року Тарас Лютий; літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету Олег Коцюба; декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук; літературознавиця Елеонора Соловей; журналістка, виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен; головний редактор видавництва “Дух і Літера” Леонід Фінберг.