Голови Центробанку і «Сбербанку» намагалися відмовити Путіна від війни.

Як розповідає британська газета Financial Times, російські технократи розповіли шефові Кремля про катастрофічні економічні наслідки для Росії.

 

 

За місяць до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до резиденції президента Росії Владіміра Путіна в Ново-Огарьова приїхали його довірені особи з економічних питань, щоб поінформувати президента про можливі наслідки подальшої ескалації конфлікту в Україні. Про це розповіла британська газета Financial Times у статті «Як технократи Путіна врятували економіку, щоб вести війну, проти якої вони виступали» (How Putin’s technocrats saved the economy to fight a war they opposed), опублікованій у п’ятницю, 16 грудня.

 

Серед тих, хто зустрівся тоді з Путіним, були голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна та керівник «Сбербанку» Герман Греф. Financial Times пише, що ті, хто прибув до резиденції, ще не знали про плани президента розпочати повномасштабну війну в Україні, вони побоювалися лише, що Путін найближчим часом визнає незалежність «ДНР» та «ЛНР». Вони припускали, що такі дії можуть викликати «запеклу» реакцію із боку Заходу, що, своєю чергою, призведе до значних економічних наслідків для Росії.

 

Щоб відмовити президента від подальшої ескалації конфлікту, технократи підготували 39-сторінкову доповідь, в якій розглянули можливі наслідки визнання незалежності самопроголошених республік.

 

У доповіді було попередження, що «жорсткі санкції» викличуть паніку на фінансових ринках і відкинуть російську економіку на десятиліття назад. Також у ній йшлося, що за наступні два роки ВВП Росії може скоротитися на третину, а інфляція змусить ЦБ підняти відсоткову ставку до 35%. Крім цього, вони попередили Путіна, що якість життя росіян у разі подальшої ескалації виявиться нижчою за рівень розвиткових країн, а в самій Росії з'явиться дефіцит не тільки передових технологій, а й предметів першої необхідності, включно з продуктами харчування та ліками.

 

Водночас джерело видання, знайоме з питанням, зазначило, що технократам просто забракло сміливості сказати президентові правду, що він стоїть на межі геополітичної катастрофи.

16.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
295-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на наступальних діях на Бахмутському й Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне становище на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках, а на інших – стримувати дії підрозділів ЗСУ
15.12.22 | | Україна
Здійснити місію
Віта Сусак
До 100-ліття Володимира Поповича, невтомного спасителя памʼяті про українських художників на еміграції та їхніх творів
14.12.22 | | Минуле
294-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Гряниківки Харківщини, Новоселівського, Червонопопівки, Серебрянського, Білогорівки Луганщини та Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Курдюмівки, Невельського, Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донеччини
14.12.22 | | Україна
Дві німецькі рецензії на «Радіо Ніч» Юрія Андруховича
Після виходу у світ його німецького перекладу твір став найкунштовнішою родзинкою німецькомовної лектури
13.12.22 | | Дискурси
293-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Новоселівськи, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки, Червонопопівки Луганщини і Верхньокам’янського, Соледара, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Майорська, Авдіївки і Мар’їнки Донеччини
13.12.22 | | Україна
Зустрінемося, як колись
Юрій Винничук
Життя швидкоплинне і сиплеться, як пісок поміж пальців. Озираєшся позад себе, а там уже цілий цвинтар родичів, друзів, знайомих, не дуже знайомих...
12.12.22 | | Дискурси
Дискретний шарм пабліситі
Юрко ТИМЧУК
Діяти для піднесення власного престижу та популярності й формування позитивного іміджу (визначення терміну «пабліситі») варто делікатно. Щоб не вийшло, як у Шуфрича
12.12.22 | | Україна
Лункі удари пам’яті
 Ігор Котик
Василь Портяк – із тих митців, хто прагнув показати, як все непросто. Така оптика народжується не по гарячих слідах воєнних злочинів, вона формується через десятиліття після того, як рани загояться, земля на могилах осяде...
12.12.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.