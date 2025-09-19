Трамп поскаржився на Путіна, що той його підвів у питанні примирення з Україною.

Британський прем’єр Стармер повідомив, що обговорив з президентом США шляхи збільшення оборонної підтримки України.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Лондоні на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером поскаржився на російського диктатора Володимира Путіна, припустивши, що той насправді не зацікавлений у мирі. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Трамп похвалився, що з моменту другого вступу на посаду президента йому вдалося «залагодити» сім воєн, які були «нерозв'язабельними» та «такими, що не підлягали перемовинам». «Я вважав, що серед воєн, які я намагався зупинити, врегулювання збройного конфлікту в Україні буде найпростішим завдяки моїм взаєминам з Путіним. Але він мене підвів. Він справді мене підвів (really let me down)», – нарікав Трамп.

 

У цьому питанні з американським президентом погодився Кір Стармер, нагадавши про російські ракетно-дронові удари по Україні, які тривають. «Ми працюємо разом, щоби припинити вбивства в Україні. За минулі дні Путін показав своє справжнє обличчя, організувавши наймасштабнішу атаку з початку вторгнення, зі ще більшим кровопролиттям, ще більшою кількістю вбитих невинних людей і безпрецедентними порушеннями повітряного простору НАТО. Це не дії людини, яка прагне миру», – сказав Стармер. За словами британського прем'єра, він також обговорив із Трампом, як «посилити тиск на Путіна, щоб змусити його укласти мирну угоду».

 

Трамп також висловив невдоволення тим, що деякі європейські країни продовжують купувати російську нафту, зазначивши, що вони фактично фінансують аґресію Росії проти України. «Якщо ціни на нафту впадуть, у Путіна не залишиться вибору, окрім як зупинити війну», – наголосив Трамп.

 

Стармер повідомив, що обговорив з президентом США шляхи збільшення оборонної підтримки України. «Отже, ми обговорили сьогодні, як ми можемо зміцнити оборону, підтримати Україну і рішуче посилити тиск на Путіна, щоб він погодився на мирну угоду», – додав британський прем'єр.

 

На запитання журналістів про те, що саме Трамп планує зробити, щоб чинити тиск на Путіна, він не відповів прямо. «Я сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть для вас добрі новини», – лише сказав президент США.

19.09.2025

