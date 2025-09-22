Путін погодився на рік подовжити договір про стратегічні наступальні озброєння.

Водночас російський диктатор вимагає аналогічних років і з боку Вашінґтона.

 

 

Російський диктатор Володимир Путін повідомив Сполученим Штатам, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо дотримання протягом ще одного року Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, СНО-3), термін дії якого закінчиться п’ятого лютого 2026 року. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. «Росія готова ще рік дотримуватись положень договору за умови, що США діятимуть аналогічним чином і не зроблять кроків, які б підривали або порушували чинне співвідношення потенціалів стримування», – заявив Путін у понеділок, 22 вересня, на нараді з членами Ради безпеки РФ, яка частково транслювалася на російському державному телебаченні.

 

Путін зазначив, що Росія готова «на нинішньому досить турбулентному етапі зберегти статус-кво, що склався завдяки ДСНО, щоб не провокувати подальші перегони стратегічних озброєнь, забезпечити прийнятний рівень передбачуваності і стриманості». «Ми впевнені в надійності та ефективності наших національних сил стримування, але водночас не зацікавлені у подальшому нарощуванні напруженості та підганянні перегонів озброєнь», — заявив він.

 

Нагадаємо, що ДСНО був підписаний 2010 року тодішніми президентами Росії та США Дмитром Медведєвим та Бараком Обамою. 2021 року його було подовжено на п’ять років. Після початку повномасштабної війни Росії проти України глава Кремля неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї. Крім того, РФ останніми роками переглянула ядерну доктрину та розмістила ядерну зброю на території Білорусі. У лютому 2023 року Росія призупинила участь у ДСНО, звинувативши НАТО в причетності до ударів по російських стратегічних об'єктах.

22.09.2025

