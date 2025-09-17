Євроунія узгодила план повернення українських біженців додому.

Він зокрема передбачає позбавлення українців тимчасового захисту в Європі.

Європейська Унія планує поступово відмовитися від надання тимчасового захисту громадянам України, які втекли зі своєї країни через повномасштабне вторгнення Росії. Загальні рекомендації, ухвалені Радою ЄУ у вівторок, 16 вересня, спрямовані на те, щоб забезпечити повернення біженців до України або перехід до інших легальних статусів проживання у країнах Євроунії.

«Невпинні та невиправдані атаки Росії на Україну тривають. Солідарність ЄУ з українським народом залишається непохитною. Водночас, здоровим глуздом є підготовка до дня, коли ситуація дозволить українському народу повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни. Скоординований підхід до переходу від статусу тимчасового захисту відповідає найкращим інтересам тих, хто був змушений покинути свою країну. Ми хочемо забезпечити, щоб повернення до України відбувалося поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію в громади», – заявив міністр у справах іноземців та інтеграції Данії Кааре Дювбад Бек (Kaare Dybvad Bek). За його словами, уряди країн ЄУ можуть, зокрема дозволити українським біженцям «ознайомчі поїздки до України».

Водночас Рада ЄС закликає європейські країни видавати українським біженцям національні посвідки на проживання, наприклад, на підставі працевлаштування, навчання або сімейного стану. «Особам, які користуються тимчасовим захистом, також слід дозволити подавати заявки на отримання статусів відповідно до законодавства ЄУ, наприклад, пов'язаних із висококваліфікованою роботою», – йдеться у рекомендаціях.

Рада Євроунії також рекомендувала створити в країнах ЄУ «Центри єдності» (Unity Hubs), в яких українці зможуть отримати інформацію про працевлаштування, допомогу з документами чи планування повернення в Україну. Фінансуватимуться такі центри за рахунок коштів ЄУ.

Термін дії програми тимчасового захисту для українців у ЄУ, вперше запровадженої у березні 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії, закінчується четвертого березня 2027 року. У рамках цієї програми захистом ЄУ користується близько чотирьох мільйонів українських громадян.