Євроунія узгодила план повернення українських біженців додому.

Він зокрема передбачає позбавлення українців тимчасового захисту в Європі.

 

 

Європейська Унія планує поступово відмовитися від надання тимчасового захисту громадянам України, які втекли зі своєї країни через повномасштабне вторгнення Росії. Загальні рекомендації, ухвалені Радою ЄУ у вівторок, 16 вересня, спрямовані на те, щоб забезпечити повернення біженців до України або перехід до інших легальних статусів проживання у країнах Євроунії.

 

«Невпинні та невиправдані атаки Росії на Україну тривають. Солідарність ЄУ з українським народом залишається непохитною. Водночас, здоровим глуздом є підготовка до дня, коли ситуація дозволить українському народу повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни. Скоординований підхід до переходу від статусу тимчасового захисту відповідає найкращим інтересам тих, хто був змушений покинути свою країну. Ми хочемо забезпечити, щоб повернення до України відбувалося поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію в громади», – заявив міністр у справах іноземців та інтеграції Данії Кааре Дювбад Бек (Kaare Dybvad Bek). За його словами, уряди країн ЄУ можуть, зокрема дозволити українським біженцям «ознайомчі поїздки до України».

 

Водночас Рада ЄС закликає європейські країни видавати українським біженцям національні посвідки на проживання, наприклад, на підставі працевлаштування, навчання або сімейного стану. «Особам, які користуються тимчасовим захистом, також слід дозволити подавати заявки на отримання статусів відповідно до законодавства ЄУ, наприклад, пов'язаних із висококваліфікованою роботою», – йдеться у рекомендаціях.

 

Рада Євроунії також рекомендувала створити в країнах ЄУ «Центри єдності» (Unity Hubs), в яких українці зможуть отримати інформацію про працевлаштування, допомогу з документами чи планування повернення в Україну. Фінансуватимуться такі центри за рахунок коштів ЄУ.

 

Термін дії програми тимчасового захисту для українців у ЄУ, вперше запровадженої у березні 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії, закінчується четвертого березня 2027 року. У рамках цієї програми захистом ЄУ користується близько чотирьох мільйонів українських громадян.

17.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Статкевич
Віталій Портников
Людство всю історію свого існування розривається між інстинктом виживання і необхідністю захисту власної гідності, бо не завжди можна розв'язувати дві ці проблеми водночас
14.09.25 | | Дискурси
Олекса Новаківський у дзеркалі автопортретів
Любов Волошин
Автопортрети його, позначені гостротою інтелектуальної концепції, високою культурою малярського вислову, і сьогодні не втрачають своєї актуальності.
13.09.25 | | Минуле
Спроба перепрошивки
Олеся Ісаюк
Йдеться про усвідомлення України суб’єктом, який змінює світ навколо і власну ситуацію – про що прямо сигналізує факт, що волю треба не здобути, як традиційно у мілітарному та патріотичному фольклорі, а зберегти.
13.09.25 | | Україна
Подружжя харківських художників у «Зеленій канапі»
У Львові експонуватимуть майстерний реалістичний живопис Олександри Рогової, такий неподібний до львівської школи малярства, та декоративні пейзажі Артема Рогового, де головними стають ритм, колір і пластика форми.
13.09.25 | | Штука
Самушин, стояки, mundus tertius
Олександр Фільц-Павенцький
Цю історію розповів Хорхе Луїс Борхес – випадково, на традиційному позаземському симпозіумі «Недовершені справи земного життя»
12.09.25 | | Дискурси
Міфи і сучасність «Готелю Метаморфозис»
Аделіна Єфіменко
Музично-сценічною вершиною фестивальних програм Зальцбурга стала постановка пастишу Баррі Коскі і Чечилії Бартолі на музику Антоніо Вівальді. Вистава поєднала п’ять різних міфів з «Метаморфоз» Овідія («Орфей і Евридика», «Пігмаліон», «Арахна», «Мірра», «Ехо і Нарцис»).
12.09.25 | | Штука
«Помилкове» дронове вторгнення до Польщі
Максим МУЛЯР
Чи означає дронова провокація в Польщі, що Росія поважно готується до інвазії? Радше ні, ніж так. Кремль скоріше блефує і залякує.
12.09.25 | | У світі
В разі чого – залишаться числа
Тарас Прохасько
Нумерологія, календар сильні тим, що врешті наближаються до безконечності. І ті, кого ми породили, будуть мати свою нумерологію. І вона буде несогіршою
11.09.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.