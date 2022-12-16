Помер відомий лікар Володимир Козявкін.

 

 

У п’ятницю, 16 грудня, у віці 75 років помер відомий реабілітолог, дитячий невролог та засновник Міжнародної клініки відновного лікування у Трускавці професор Володимир Козявкін.

 

«На 76-у році життя зупинилося серце великого лікаря і доброї людини, Героя України Володимира Ілліча Козявкіна... Не тільки маленькі пацієнти та їх родини, не тільки його рідний Трускавець, вся Україна та вся світова медична спільнота, всі ми втратили людину епохи», – повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод.

 

Вчений і доктор медичних наук, академік, член-кореспондент Національної академії медичних наук України Володимир Козявкін був засновником та багаторічним керівником Міжнародної клініки відновного лікування, що розташована в Трускавці.

 

Лікар відомий у всьому світі завдяки авторському «методу Козявкіна» для лікування та реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП). Його унікальний новаторський підхід до вирішення проблеми ДЦП визнаний в цілому світі науковою та медичною спільнотою.

 

Офіційне співчуття з приводу смерті Володимира Козявкіна висловила Трускавецька міська рада, а також Львівська міська рада.
 

"Кажуть, що незамінних людей немає, та ніхто не зможе замінити Володимира Ілліча. Його відхід – це кінець цілої епохи, це пустка, котра утворюється на довгий час після смерті когось величного та надважливого. Міський голова Трускавця, Трускавецька міська рада, виконавчий комітет ТМР та вся Трускавецька громада сумують з приводу цієї важкої та непоправної втрати. Висловлюємо щирі співчуття рідним покійного. Вічна йому пам`ять та Царство Небесне", – йдеться у повідомленні. 

 

За своє життя Володимир Козявкін, який приймав дітей з ДЦП не лише з України, а й багатьох країн всього світу, отримав такі нагороди та відзнаки:

 

- Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки України (1999), Державної премії України в галузі архітектури (2005),

 

- Заслужений діяч науки і техніки України (1994),

 

- Орден "За заслуги" III ст. (1997),

 

- Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (серпень 2006),

 

- Герой України (з врученням ордена Держави, 21 серпня 2001),

 

- Відзнака Президента України — ювілейна медаль "20 років незалежності України2 (19 серпня 2011).

 


 

16.12.2022

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