Парламент Словаччини виніс вотум недовіри уряду.

Ініціатором виступила партія «Свобода і солідарність», яка раніше покинула правлячу коаліцію.

 

                        Едуард Геґер

 

Парламент Словаччини – Національна рада – у четвер ввечері, 15 грудня, висловив вотум недовіри правоцентристському уряду, який очолює Едуард Геґер (Eduard Heger). За вотум недовіри проголосували 78 зі 150 депутатів за необхідного мінімуму в 76 голосів. Про це повідомило словацьке видання Nový Čas.

 

Ініціатором голосування виступив один із колишніх партнерів з правлячої коаліції – правоцентристська партія «Свобода і солідарність» (Sloboda a Solidarita). Ріхард Сулік (Richard Sulík), лідер цієї політичної сили, яка залишила чотирипартійну коаліцію у вересні, звинуватив уряд у некомпетентності. Він заявив, що його партія «підтримає перебудову кабінету».

 

«Свобода та солідарність» спочатку виступила проти того, щоб міністр фінансів Ігор Матовіч (Igor Matovič) зберіг посаду у кабінеті міністрів. Матовіч подав 15 грудня Геґеру прохання про демісію з метою уникнути голосування про довіру. Проте глава уряду відхилив прохання міністра фінансів.

 

Рішення парламенту не обов'язково означає дострокові вибори. Словацька конституція свідчить, що чинний уряд може керувати країною доти, доки президент призначить новий кабінет. Проте кілька партій у Національній раді вже заявили, що вони віддали б перевагу призначенню дострокових виборів. Щоб ухвалити це рішення, буде потрібна парламентська більшість у дві третини голосів.

 

Парламентські вибори у Словаччині мали відбутися за планом у 2024 році. Згідно зі свіжими опитуваннями громадської думки, опозиція має непогані шанси перемогти на дострокових виборах.

16.12.2022

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