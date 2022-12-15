Конґрес США розгляне резолюцію про виключення Росії з Ради безпеки ООН.

Теоретично місце Росія може зайняти Україна як одна з країн-засновниць ООН, яка ніколи не порушувала Статуту організації.

 

 

Два члени Палати представників Конґресу США Стів Коен (Steve Cohen) і Джо Вілсон (Joe Wilson) подали на розгляд законодавчого органу резолюцію, яка закликає президента США Джо Байдена добиватися виключення Росії з Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє часопис Foreign Policy. Коен і Вілсон є членами Гельсінської комісії Конґресу США.

 

У резолюції йдеться, що «брутальні порушення» Росією Статуту ООН, які ставлять під сумнів її право мати місце в Раді Безпеки. Йдеться про спробу незаконної анексії чотирьох українських областей, злочини проти мирного населення в Україні, зокрема вчинення звірств в українських містах, таких як Буча, бряцання ядерною зброєю та створення ризиків для світового постачання продовольства.

 

Україна також виступає за те, щоб Росія була виведена з Ради, хоча експерти залишаються скептичними, що такі зусилля спрацюють. Статут ООН не містить жодних положень про усунення постійного члена Ради Безпеки. Хоча країна може бути повністю виключена з Організації Об’єднаних Націй, для цього знадобиться більшість у дві третини голосів у Генеральній Асамбле та одностайне схвалення цього рішення Радою безпеки ООН.

 

Хоча такі резолюції Конґресу не є обов'язковими для виконання, ця акція, пише Foreign Policy, відображає настрої на Капітолійському пагорбі та у Білому домі, де обговорюється питання щодо обмеження впливу Росії в ООН. Ідея, підтримувана Гельсінською комісією, полягає у спробі оскаржити статус Росії як законного спадкоємця Радянського Союзу в ООН. Україна, будучи, поряд з Росією та Білоруссю, однією з держав-засновниць ООН, може заявити про своє право на місце в Раді Безпеки ООН як єдина з цих трьох держав-спадкоємців СРСР, яка не порушила Статут ООН, і надати своєму представнику повноваження як члена Ради безпеки. У такому разі для схвалення цих повноважень теоретично потрібна лише згода 9 членів Ради безпеки ООН.

15.12.2022

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