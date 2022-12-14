СБУ виявила на території Львівської єпархії УПЦ МП антиукраїнську літературу.

 

У середу, 14 грудня, під час обшуків на території Львівської єпархії УПЦ МП СБУ виявила антиукраїнську літературу та документи щодо сприяння мобілізації в Росії. Обшуки відбулися у Свято-Георгіївському кафедральному соборі УПЦ МП у центрі Львова та ще в чотирьох церквах Московського патріархату у Львові та в області.

 

«На території єпархії виявлено антиукраїнську літературу російського видавництва, яка нівелює духовне значення української Церкви та пропагує міжконфесійну ворожнечу», – повідомили в СБУ Львівщини за підсумками обшуків.

 

Правоохоронці мали розмову з митрополитом Львівським і Галицьким Філаретом (Кучеровим). Фото УПЦ МП.
 

 

При огляді робочих кабінетів та особистих речей отців єпархії також знайшли:

 

- фото документа щодо сприяння мобілізації російських громадян – «об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ»;

 

- скрін переписки зі звинуваченням натовців у війні в Україні;

 

- паспорт громадянина України, який фізично вже кілька років не перебуває на території єпархії (його доля невідома) і його розписки щодо повернення боргових зобов’язань.

 

Всі вилучені матеріали скерували на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

 

Тимчасом у Львівській єпархії УПЦ МП заявили, що під час заходів СБУ у Свято-Георгіївському кафедральному соборі УПЦ у Львові та інших храмах антиукраїнських предметів і літератури не виявили.

 

"Під час огляду приміщень, перевірки документів та бібліотеки, за словами представників СБУ, антиукраїнських предметів і літератури не виявлено", – йдеться у повідомленні митрополита Львівського і Галицького УПЦ МП Філарета (Кучерова).

 

Він також написав, що під час заходів зі сторони співробітників правоохоронних органів до духовенства та парафіян не було застосовано будь-яких примусових дій, а також дій, які б перешкоджали здійсненню богослужінь. Претензій та зауважень щодо дій правоохоронців зі сторони Львівського єпархіального управління немає.

 

14.12.2022

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