СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Львові та Львівській області.

Уранці 14 грудня працівники управління Служби безпеки України у Львівській області прийшли з обшуками до церкви святого Георгія Змієборця УПЦ МП у Львові, що на вулиці Тараса «Хаммера» Бобанича, 3 (колишня назва – Короленка) та у Свято-Троїцький храм УПЦ МП на вул. Антоновича, 100. Одночасно контррозвідувальні (безпекові) заходи розпочали на об’єктах УПЦ МП у трьох районах Львівщини. Про це повідомили на офіційній сторінці відомства у fb.

Зокрема йдеться про:

- Львівську єпархію Української православної церкви;

- Свято-Троїцький храм, що у Львові;

- Притулок для обездолених, який розташований у м. Дрогобич;

- Церква Покрову Пресвятої Богородиці у м. Борислав;

- Храм преподобного Амфілохія Почаївського у м. Мостиська.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

"Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад, як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - йдеться у повідомленні Управління СБУ у Львівській області.

В СБУ обіцяють згодом надати детальнішу інформацію про результати обшуків на офіційних сторінках управління.

Нагадаємо, що раніше обшуки проводили у Івано-Франківській, Тернопільській, Черкаській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Харківській, Херсонській областях. Під час обшуків у єпархіях Української православної церкви (МП) правоохоронці знаходили пропагандистські матеріали, символіку російських окупаційних «адміністрацій», російські агітаційні документи.