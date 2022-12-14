294-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:42 У Росії з'явився попит на українські паспорти, і їх вже за півтори тисячі доларів продають на інтернет-сервісі оголошень "Авито", пишуть російські незалежні видання «Можем объяснить» і «Полигон». Серійний номер на документі, який продавці відправляють покупцям в якості підтвердження, належить Луганській області. В адміністрації Херсонської області журналістам підтвердили, що бланки та обладнання оформлення біометричних паспортів були вкрадені, але український уряд зафіксував номери загублених бланків для паспортів і передав їх європейським країнам, так що ці паспорти будуть нечинні.

12:12 Під час ранкової атаки росіяни цілилися по критичній інфраструктурі Києва та області, заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Завдяки успішній роботі ППО всі об'єкти вціліли, проте уламки завдали ушкоджень одному приватному будинку.

11:55 Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони жоден об’єкт енергетичної інфраструктури не зазнав ушкоджень від масованої атаки дронів, повідомили в "Укренерго". Вчора було введено в роботу ще один блок на атомній станції, що допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми. Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі, значний дефіцит електроенергії зберігається. Найскладніша ситуація на сході - через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень, ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників

11:29 Служба безпеки України у середу проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях:



▪️ Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);

▪️ Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);

▪️ Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);

▪️ Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);

▪️ Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);

▪️ Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін» (Сарненський район);

▪️ Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);

▪️ Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);

▪️ Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);

▪️ Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);

▪️ Свято-Троїцький храм (м. Львів);

▪️ Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);

▪️ Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);

▪️ Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);

▪️ Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);

▪️ Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);

▪️ Свято-Василівський собор (м.Овруч);

▪️ Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);

▪️ Церкву Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).



10:54 Литва прийняла "закон про дерадянізацію", котрий забороняє пропаганду тоталітарних і авторитарних режимів. Як повідомляє LRT, закон створить правову основу для демонтажу тоталітарних пам'ятників, меморіальних об'єктів, перейменування вулиць, площ та інших громадських об'єктів. Назви організацій, подій або дат, які символізують тоталітарні або авторитарні режими та їхню ідеологію, муситимуть видалити із громадських об'єктів. Запроваджується заборона розміщувати знаки військової агресії, знаки радянської окупації Литви у 1940-1941 і 1944-1990 роках, нацистської окупації у 1939-1944 роках.

10:39 Сили оборони у середу збили всі дрони-камікадзе, випущені по Україні, повідомив Президент України Володимир Зеленський. "Цей ранок терористи почали з 13 "шахедів". Попередньо: усі 13 збито нашими українськими ППО! Молодці! Пишаюся!", - сказав Зеленський.

10:25 Служба безпеки України проводить контрдиверсійні заходи в осідку Львівської єпархії УПЦ МП – церкві Святого Великомученика Георгія, повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод.

10:17 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

6 грудня 2022 року Ігор Гіркін, відомий російський націоналіст і колишній офіцер військової розвідки, заявив, що провів два місяці у складі батальйону «ДНР» на передовій. Він сказав, що його останній досвід виявив «кризу стратегічного планування» в операції Росії в Україні. Після свого призначення Гіркін також висміював нинішній акцент російської армії на будівництві великих позиційних оборонних споруд, ставлячи під сумнів їх корисність у сучасній війні. Його коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають у безпековій спільноті Росії. Чутки, які протягом останніх 48 годин поширювалися в соціальних мережах про те, що начальника Генштабу Росії генерала Валерія Герасімова могли звільнити, неможливо перевірити. Однак напруга між фракціями, ймовірно поширюється на найвищі щаблі російської військової ієрархії.

09:59 "Приватна військова компанія Вагнера" завербувала 23 тисячі в'язнів у Росії, йдеться у повідомленні Центру національного спротиву. Зеків кидають у бій у функції "гарматного м'яса". "З ув’язнених формують штурмові загони, при штурмі використовують аеророзвідку, завдяки яким командири груп спостерігають за діями “підлеглих”. При цьому, ці втрати не деморалізують ПВК “Вагнер”, адже кваліфікований особовий склад й керівництво не бере участь в штурмі", – зазначають у центрі. Смерть цих в'язнів не викликає збурень у російському суспільстві ; це дозволяє російським командирам не думати про втрати.

09:45 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 96 000 (+740) осіб, танків – 2970 (+4) од., бойових броньованих машин – 5937 (+7) од., артилерійських систем – 1931 (+0) од., РСЗВ – 404 (+0) од., засобів ППО – 211 (+0) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 264 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0) од., крилатих ракет – 592 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4562 (+13) од., спеціальної техніки – 171 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

86,9% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

34,2% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

76,0% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

62,6% артилерійських систем (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,3% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

22,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

15,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:33 Київ зазнав атаки ударними дронами Shahed. Як повідомив начальник міської військово-цивільної адміністрації Сергій Попко, завдяки роботі підрозділів ППО та РЕБ було знищено 13 ворожих дронів. "Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю, ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали”, – поінформував Попко.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. В той же час противник завдав 1 авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 - по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Кучерівка і Кіндратівка на Сумщині, а також Стрілеча, Стариця, Тихе, Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове, Дворічна та Красне Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Берестове на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Греківка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Піщане Луганської області та Новосадове Терни - Донецької. На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження, зокрема, біля Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Веселого, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії в районах майже двадцяти населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Пречистівка Донецької області та Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка і Ольгівське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Ураження зазнали понад двадцять населених пунктів. Зокрема, Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Новокаїри, Республіканець, Милове Херсонської області та місто Херсон. У звʼязку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим “указом” окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 в місті Луганськ. В ніч з 12 на 13 грудня, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області, знищено понад 15 військовослужбовців збройних сил російської федерації. В Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів, знищено склад боєприпасів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.

08:00 Петиція з вимогою ветувати законопроєкт 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності за годину набрала необхідні 25 тисяч голосів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Білоруські війська, як і раніше, навряд чи нападуть на Україну, незважаючи на раптову перевірку боєготовності білоруських збройних сил 13 грудня.

• Українські офіційні особи продовжують оцінювати, що Білорусь навряд чи нападе на Україну станом на 13 грудня.

• Високопоставлені ізраїльські посадовці заявили, що Іран прагне обмежити дальність ракет, які він планує надати Росії, щоб не викликати санкції ООН у відповідь.

• Українська розвідка повідомила, що російські війська завдають ударів по Україні ракетами, які Україна передала Росії в 1990-х роках в рамках міжнародної угоди, за якою Росія, зокрема, визнала Крим та Донецьку і Луганську області частиною України і зобов'язалася не загрожувати і не нападати на Україну.

• Офіційні особи США заявили 13 грудня, що Пентагон завершує підготовку планів щодо відправки в Україну систем протиракетної оборони Patriot.

• Росія продовжує використовувати концепцію тероризму як правову основу для внутрішніх репресій.

• Російські війська провели обмежені контратаки поблизу Сватового та Кремінної.

• Російські війська здійснили незначне просування в межах Бахмута та продовжили наземні атаки поблизу Авдіївки та Вугледара.

• Російські війська, можливо, відходять з певних районів на південь від Дніпра, продовжуючи укріплювати тилові позиції в окупованій Херсонській області.

• Ймовірно, українські військові зруйнували міст у Мелітополі Запорізької області на тлі збільшення протягом останніх кількох днів кількості повідомлень про українські удари по російським військовим об'єктам поблизу Мелітополя.

• Група Вагнера продовжує спроби використовувати новобранців з числа російських ув'язнених для поповнення бойового складу.