На Львівщині обмежили використання зовнішнього освітлення.

На всій території Львівської області обмежили використання зовнішнього освітлення й освітлення зовнішньої реклами. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Львівщини.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, із 18:00 пʼятниці, 21 жовтня, на час дії комендантської години на території області забороняється використання всіх видів зовнішнього освітлення, крім освітлення вулично-дорожньої мережі та об’єктів критичної інфраструктури.

Також заборонено використовувати освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків, та спеціальних конструкцій після завершення робочого часу. Заборона стосується комунальних, державних і приватних закладів.

На Львівщині зараз вживають заходів, щоби зберегти життєздатність енергетичної системи та збалансувати її. Відтак бізнес в області закликають перейти на роботу в нічний час, де це можливо.

За словами першого заступника очільника Львівської ОВА Андрія Годика, перехід на роботу в нічний час дозволить проходити добове споживання електроенергії більш рівномірно, створювати менше аварійних ситуацій, а також більш ймовірно, що підприємства, які сьогодні недоотримують необхідну потужність, зможуть отримати її у межах нічного часу.