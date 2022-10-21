На Львівщині обмежили використання зовнішнього освітлення.

На всій території Львівської області обмежили використання зовнішнього освітлення й освітлення зовнішньої реклами. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Львівщини.
Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, із 18:00 пʼятниці, 21 жовтня, на час дії комендантської години на території області забороняється використання всіх видів зовнішнього освітлення, крім освітлення вулично-дорожньої мережі та об’єктів критичної інфраструктури.
Також заборонено використовувати освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків, та спеціальних конструкцій після завершення робочого часу. Заборона стосується комунальних, державних і приватних закладів.
На Львівщині зараз вживають заходів, щоби зберегти життєздатність енергетичної системи та збалансувати її. Відтак бізнес в області закликають перейти на роботу в нічний час, де це можливо.
За словами першого заступника очільника Львівської ОВА Андрія Годика, перехід на роботу в нічний час дозволить проходити добове споживання електроенергії більш рівномірно, створювати менше аварійних ситуацій, а також більш ймовірно, що підприємства, які сьогодні недоотримують необхідну потужність, зможуть отримати її у межах нічного часу.
«Найближчі дні покажуть, наскільки ми можемо обійтися без екстрених і крайніх заходів в частині реагування на збалансування енергетичної системи. Я розумію, що є частина суб’єктів господарювання, які ще з 10 жовтня і до сьогодні з технічних причин не отримали повну необхідну потужність. Але щоб уникнути застосування операторами енергосистеми аварійних вимкнень, нам потрібно напрацювати алгоритм, щоб у ті пікові години доби і по максимуму, де це можливо, перевести споживання на нічний час», – зазначив він.
21.10.2022