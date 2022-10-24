При настанні похолодань на Львівщині можуть запровадити віялові відключення електроенергії.

При настанні похолодань і збільшенні споживання електроенергії на Львівщині можуть вимушено запровадити віялові відключення електроенергії. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Зараз відключень вдається уникати, проте як довго це триватиме, залежить від можливостей мережі та від енергоощадності жителів області.

«Якщо ми разом зрозуміємо, що для того, щоб залишитися зі світлом, нам треба економити і менше його використовувати, то, звичайно, ми увійдемо в зиму нормально. Але ми готуємось до того, що, можливо, нам доведеться вдатися до віялових відключень і ще додатково зменшувати споживання електроенергії для промисловості. В області уже є підприємства, які погодилися працювати вночі. Ми робимо графіки, за якими подаємо електроенергію промисловості», – зазначив він.

Нагадаємо, наразі споживання електроенергії на Львівщині після російських обстрілів міста та області 10 жовтня не зменшилося. Зараз у області вживають заходів, щоби зберегти життєздатність енергетичної системи та збалансувати її. Бізнес в області закликають перейти на роботу в нічний час, де це можливо.