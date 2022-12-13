У Білорусі триває раптова перевірка бойової готовності армії.

У країні передбачені тимчасові обмеження руху транспорту окремими дорогами.

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 13 грудня раптової перевірки бойової готовності збройних сил країни. Перевірку розпочато за дорученням білоруського диктатора Олександра Лукашенка під керівництвом державного секретаріату Ради безпеки. Про це повідомило білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА.

«Заходи матимуть комплексний характер. Військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березину», – йдеться у повідомленні пресслужби білоруського військового відомства..

Також міноборони Білорусі попереджає, що «в цей період відбудеться пересування військової техніки та особового складу, тому заплановано тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості».

Минулого тижня у Білорусі провели перевірку державної системи реагування на акти тероризму.

Як вже повідомляло наше видання з покликом на американський Інститут вивчення війни, російські офіційні особи постійно проводять інформаційні операції, які припускають, що звичайні сухопутні сили Білорусі можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну. Зусилля Кремля чинити тиск на Білорусь, щоб вона підтримала російську наступальну кампанію в Україні, є частиною довгострокового плану зі зміцнення подальшого контролю над Білоруссю.