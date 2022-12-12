292-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:13 10-11 грудня українська армія завдала ударів по трьох важливих об'єктах росіян у тимчасово захопленому Мелітополі. Легітимний міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що саме ці вихідні були "найпекельнішими" для рашистів. Першою ціллю був блокпост у населеному пункті Богданівка за 20 км від Мелітополя. Потім знищили радіолокаційну станцію, за допомогою якої росіяни здійснювали заходи протиповітряної оборони й аеронавігацію. І третій об'єкт – готельно-ресторанний комплекс на околиці Мелітополя, де, зі слів мера, постійно проживав підрозділ ФСБ РФ, який відповідав за аналітику та ведення баз даних ФСБ.

15:59 Газові сховища країн Європейської Унії заповнено на понад 90%, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. З її слів, Євросоюз перевиконав завдання і перевищив середній п'ятирічний показник наповнення.

15:37 Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення наступного року загальної фінансової стелі Європейського фонду миру, з якого ЄС відшкодовує державам-членам поставки озброєння Україні на 2 млрд євро (у цінах 2018 року).

15:11 НЕК "Укренерго" заручилася підтримкою Енергетичного Співтовариства у процесі відшкодування завданих Росією збитків енергетичним об'єктам України: "Позиватися проти Росії та вимагати відшкодування збитків, завданих магістральним мережам "Укренерго", нам буде допомагати одна з найвпливовіших у Європі міжнародна енергетична організація - Енергетичне Співтовариство, членом якого Україна є з 2010 року. Відповідний Меморандум про це нещодавно підписали "Укренерго" та Секретаріат Енергетичного Співтовариства"

14:45 В Україні незабаром можуть прийняти на озброєння новий ударний безпілотник, сьогодні він уже практично готовий та проходить випробування, повідомив керівник проєктів українського концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв: "Він уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, машина зараз проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе із можливістю повернення".

Нові ударні дрони, що "можуть змінити правила цієї війни", матимуть дальність 1000 км та 75-кілограмову бойову частину Практично всі комплектуючі - іноземні, але збірка, програмне забезпечення, способи обходу засобів радіоелектронної боротьби - українські.

14:19 Європейський Союз призначить спецпредставника щодо санкцій стосовно Росії, ним стане колишній представник ЄС у США Девід О'Салліван, пише Financial Times. Його завданням стане забезпечення суворішого дотримання запроваджених через війну проти України штрафних заходів ЄС у всьому світі, а зокрема і в Туреччині.

13:51 Словаччина планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29, приготування для цього можуть початися найближчими тижнями, сказав міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер: "Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити. 8 грудня в нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю".

13:14 Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі далі сподівається, що зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС буде погоджено та запущено незабаром: "Ми досягаємо прогресу в наших консультаціях з Україною і Росією, і я сподіваюся, що зону буде погоджено та введено в дію найближчим часом. Це вкрай необхідно. Ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною і потенційно небезпечною". На тижні на станцію прибула четверта група експертів МАГАТЕ, щоби змінити колег, які перебували на об'єкті впродовж останніх кількох тижнів.

12:23 У Словаччині розпочав роботу центр ремонту військової техніки для України, повідомив Крістіан Фрейдінг, керівник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини під час візиту в Кошице. Центр працює в рамках міжурядової угоди між Німеччиною та Словаччиною, там будуть відновлювати пошкоджену або зношену під час бойових дій техніку, зокрема САУ Panzerhaubitze 2000, які до цього ремонтували у Литві. Організацією ремонтної бази опікується компанія-виробник озброєння Krauss-Maffei Wegmann.

12:12 В енергосистемі далі зберігається значний дефіцит потужності, повідомили в "Укренерго": "За минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки – восьму масовану ракетну атаку 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні. Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи. На Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває".

11:36 До посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, адреса відправника – така ж, як і на решті конвертів, які раніше отримали українські посольства та консульства: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Загалом МЗС зафіксувало 33 випадки погроз у 17 країнах: 1 замах на теракт (вибух у Мадриді), 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.

11:14 Росіяни обстріляли місто Гірник на Донеччині з реактивних систем залпового вогню. "Російські снаряди влучили по центральній частині міста в районі продовольчого ринку. Вісім людей зазнали поранень", – повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

10:47 Європейська Унія все ще не домовилася про дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком засідання Ради ЄС, передає "Укрінформ". "Ця Рада міністрів ЄС буде тривалою і важкою. Ми маємо в порядку денному Іран, ми маємо в порядку денному санкції проти Росії, дев’ятий пакет. Ми все ще не досягли згоди", – сказав Боррель. "Наші пропозиції ще не є рішенням, вони мають бути обговорені. Я думав, що цього ранку ми зможемо дати їм «зелене світло», але поки цього не сталося. Ймовірно, це відбудеться наприкінці дня або завтра, але все ще є питання, які мають бути погоджені", – додав він.

10:11 У понеділок у Польщі розпочинається підготовка першої групи українських медиків з повітряної евакуації поранених військових і цивільних осіб, повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра.

10:00 Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що кампанія зі звільнення українських територій триватиме, коли це дозволятимуть погодні умови: "Зменшення активності має місце через погодні умови. Але ЗСУ не планують зупинятися, тому коли ґрунт стане більш твердим – я переконаний, що ми продовжимо кампанію зі звільнення територій".

09:54 Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом обговорив відновлення української енергосистеми та допомогу у формуванні системи ППО. Президент США Джо Байден назвав забезпечення України засобами протиповітряної оборони пріоритетним завданням Сполучених Штатів і нагадав, що 9 грудня американська адміністрація повідомила про виділення додаткових боєприпасів та обладнання на суму $275 млн, зокрема на системи для протидії безпілотним літальним апаратам, а також звернув увагу на виділення $53 млн "на підтримку енергетичної інфраструктури для зміцнення стабільності енергосистеми України", про що було оголошено 29 листопада.

09:45 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 94 140 (+760) осіб, танків – 2966 (+24) од., бойових броньованих машин – 5928 (+8) од., артилерійських систем – 1929 (+1) од., РСЗВ – 397 (+0) од., засобів ППО – 211 (+0) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 264 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4) од., крилатих ракет – 592 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4544 (+4) од., спеціальної техніки – 169 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

86,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

34,2% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

75,7% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

62,6% артилерійських систем (з них 0,5% за минулий тиждень),

35,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

22,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

15,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

8 грудня 2022 року речник президента Росії Дмітрій Пєсков переформулював основні цілі «військової спецоперації». Він сказав, що однією з головних цілей Росії є «захист» жителів Донбасу та південного сходу України, але стверджував, що ще багато роботи для «звільнення» цих територій. Коментарі Пєскова свідчать про те, що нинішні мінімальні політичні цілі війни Росії залишаються незмінними. Ймовірно, Росія все ще прагне поширити контроль над усіма Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Російські військові стратеги, ймовірно, все ще мають на меті пріоритетне просування вглиб Донецької області. Однак російська стратегія наразі навряд чи досягне поставлених цілей: дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні створити ефективну ударну силу, здатну захопити ці райони. Російські сухопутні сили навряд чи досягнуть значних операційних успіхів протягом наступних кількох місяців .

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області. Окрім того противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, 11 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення, а також здійснив більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон та позиціях наших військ. Зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна, Кам’янка Харківської області та Іванівське на Донеччині. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли по районах шістнадцяти населених пунктів. Серед них - Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Піщане, Макіївка і Площанка на Луганщині та Червонопопівка, Терни, Ямполівка і Торське Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах двадцяти чотирьох населених пунктів. Це, зокрема, Верхньокам’янське, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба, Залізне, Нью-Йорк, Авдіївка, Опитне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Окупанти завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах Спірного та Білогорівки. На Новопавлівському напрямку вогнева активність ворога фіксувалась біля Новоукраїнки, Пречистівки та Вугледара Донецької області. На Запорізькому напрямку противник обстріляв населені пункти Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Чарівне і Малі Щербаки Запорізької області. На Херсонському напрямку обстріляно Червоний Маяк, Львове, Інженерне, Чорнобаївка та місто Херсон. В порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

06:46 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії 11 грудня спростувало чутки про те, що генерал Валерій Герасимов подав у відставку або був знятий з посади начальника Генерального штабу.

• Українські та російські джерела повідомляють, що на тлі поганих погодних умов тривають бої на лінії Сватове-Кремінна та під Лиманом.

• Російський мілблогер стверджував, що російські сили перекинули понад 200 одиниць техніки з херсонського напрямку в напрямку Куп'янська, а геолокаційні кадри показують, що російські танки Т-90 в Луганській області прямують на захід. Український чиновник заявив, що збільшення угруповання російських сил наразі не становить загрози.

• Російські війська, як російські та українські джерела повідомляють про продовження боїв у цьому районі. здобули незначні територіальні здобутки навколо Бахмута, Представник Східної групи Збройних Сил України заявив, що російські війська змінили тактику, перейшовши від використання батальйонних тактичних груп до менших штурмових груп для наступальних дій.

• Російські та українські джерела стверджують, що українські сили завдали ударів по Скадовську, Голій Пристані, Олешках та Новій Каховці Херсонської області – вздовж основних російських логістичних ліній.

• Російські та українські джерела повідомили, що українські сили завдали удару по російській військовій базі в Мелітополі Запорізької області. Одне джерело стверджувало, що в результаті удару загинуло до 200 російських військовослужбовців.

• Українські офіційні особи повідомили, що російська окупаційна влада посилила заходи примусової мобілізації в окупованій Україні. Російські міл-блогери стверджували, що російські війська стикаються з нестачею крові для поранених військовослужбовців і проводять акції зі збору донорської крові в окупованому Криму.

• Українська партизанська група взяла на себе відповідальність за підпал російських військових казарм у Радянському (Крим) Українські та російські офіційні особи повідомили, що російська влада продовжує фільтрацію та репресії проти правоохоронних органів в окупованій Україні.

Російські офіційні особи постійно проводять інформаційні операції, які припускають, що звичайні сухопутні сили Білорусі можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну. Надзвичайно малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в осяжному майбутньому, незалежно від перебігу цих інформаційних операцій. Білоруське втручання в Україну, крім того, не зможе зробити більше, ніж тимчасово відтягнути українські сухопутні сили від інших частин театру дій, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову потужність у розпорядженні Мінська.

Зусилля Кремля чинити тиск на Білорусь, щоб вона підтримала російську наступальну кампанію в Україні, є частиною довгострокових зусиль із зміцнення подальшого контролю над Білоруссю.

Підтримка білоруським режимом російського вторгнення зробила Білорусь співучасником війни в Україні. Білоруська підтримка війни Росії в Україні, ймовірно, знижує матеріальну спроможність білоруських військових вести власні звичайні військові операції.

Білоруські військові, ймовірно, зіткнулися з обмеженнями щодо своєї спроможності навчати поточний і новий персонал через свою допоміжну роль у зусиллях з формування російських сил.

Деградація російської армії через нищівні втрати в Україні також перешкоджала б розгортанню білоруських механізованих сил для боротьби разом з російськими військами.

Підтримка Лукашенком війни Росії в Україні та тиск Росії на Білорусь, щоб Білорусь приєдналася до бойових дій, ймовірно, викликають тертя в білоруській армії.

Створення Лукашенком певних інформаційних умов, ймовірно, ще більше стримує готовність Білорусі вступити у війну. Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку в країні.

Вступ Білорусі у війну в гіршому випадку змусить Україну тимчасово відволікти живу силу та техніку з нинішньої лінії фронту. Білорусь продовжуватиме допомагати Росії вести війну в Україні, хоча Лукашенко навряд чи відправить свою армію до бойових дій.

Російські офіційні особи продовжуватимуть проводити інформаційні операції, спрямовані на припущення про те, що білоруські сили можуть вторгнутися в Україну, щоб затиснути українські сили на білоруському кордоні. Надзвичайно малоймовірно, що ці інформаційні операції свідчать про фактичне білоруське втручання в осяжному майбутньому.