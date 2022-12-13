293-й день війни Росії в Україні. Хроніка

19:02 Компанія Ukrspecsystems оновила безпілотник "ШАРК". Відтепер БПЛА зможе перебувати в повітрі вдвічі довше — до чотирьох годин польоту, а розмах крил збільшився із 1,9 м до 3,4 м. Саме такі оновлені безпілотники підуть Збройним Силам України.

18:41 Європейська комісія профінансує приблизно 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. "Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт – річний обсяг виробництва атомної електростанції! У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями", – прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

18:25 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Середина-Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині. На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже двадцяти населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 25-ти населених пунктів зокрема: Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Запорізької області, а також Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милове, Херсонської області та міста Херсон. З метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів першого армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак, у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема і з позначкою “бронь” у військових квитках. В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 - пораненими. Підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження особового складу російських окупантів.

17:10 Конференція в Парижі, ініційована Україною та Францією, допомогла залучити Україні $1 млрд допомоги для проходження зимового періоду, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у Парижі. "Наш результат конференції - близько $500 млн грантових коштів, абсолютно нових коштів, про які домовилися на цій конференції, і ще близько $500 млн у товарах, послугах та додаткових кредитах для додаткової підтримки підприємств державного сектору економіки", - сказав Шмигаль. З його слів, значну частину допомоги Україна отримає вже до кінця 2022 року.

16:54 У розслідуваннях інцидентів із надсиланням погроз українським посольствам є певні зрушення, заявив речник МЗС Олег Ніколенко в етері загальнонаціонального телемаратону. Пан Ніколенко не став уточнювати подробиці, аби не нашкодити слідству. "Я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо вже починати конкретно розплутувати цей клубок і встановлювати, хто це виконує і для чого", - додав Ніколенко.

16:40 53% українців підтримує відновлення Україною статусу ядерної держави, 43% – не підтримує, вказують результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" 20–21 листопада. За десять років рівень підтримки виріс удвічі, при цьому найбільша підтримка спостерігається серед молодшої когорти респондентів (18-35 років) – 60% та мешканців заходу країни – 58%.

15:48 Сили оборони України вважають, що заява Білорусі про перевірку бойової готовності військ як нагнітання ситуації. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінґу. “Сили оборони України стежать і за цією ситуацією, щоб розуміти, наскільки вона може нести загрозу нашій країні. І хоча ми не відмічаємо безпосереднього створення угрупування, яке б могло здійснити вторгнення, але такими діями щодо спільних навчань, розгортання регіонального угрупування військ, перевірки бойової готовності - все це показує, що Білорусь активно співпрацює з Росією і діє по єдиному їхньому задуму”, - зазначив Демченко.

15:09 На відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб’єктів треба щонайменше 1,5 млрд євро, заявив Президент України Володимир Зеленський у виступі на Міжнародній конференції "Солідарність з українським народом", організованій Францією та Україною. "Україна вистояла проти сотень російських ударів різної інтенсивності по нашій енергетиці. Але зараз більшість наших електростанцій, на жаль, пошкоджені або зруйновані обстрілами. Всі гідроелектростанції, всі теплові електростанції", – сказав Зеленський. Він додав, що один із російських ударів спровокував відключення усіх атомних блоків українських АЕС. З його слів, прямо зараз в Україні близько 12 мільйонів людей відключені від електропостачання. "На жаль, це типова для нас ситуація. І ми щодня очікуємо нових російських ударів, які можуть екстремально збільшити кількість відключень.

14:55 Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. За проєкт закону № 5369 проголосували 310 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк. Також депутати підтримали законопроект № 5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду - "за" проголосувало 236 народних депутатів. У 2020 році ОАСК звинуватили у створенні злочинної організації та спробі захоплення влади. Замовниками назвали 11 суддів на чолі з головою ОАСК Павлом Вовком. Узимку Окружний адмінсуд планував розглянути справу про поновлення Віктора Януковича на посаді.

14:20 Унаслідок вибуху в місті Клинці у Брянській області в Росії знищено військову техніку. У російських каналах з'явилося відео з місця "прильоту" – на кадрах видно величезну вирву і перевернуту техніку. Видання Zerkalo.io пише, що удару зазнала стоянка машин; водночас, жінка, яка знімає відео, каже, що також "постраждала казарма". Вибух пролунав вранці 13 грудня. Губернатор регіону Алєксандр Боґомаз стверджував, що ракету збила ППО.

14:04 Українці вважають, що найефективнішим стримуванням майбутніх російських нападів на Україну може бути вступ України в НАТО (61%) та ядерне роззброєння Росії (50%), свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" 20–21 листопада. Вступ України в ЄС та гарантії від західних партнерів щодо надання озброєння Україні як методи стримування підтримують по 34% опитаних; ядерне озброєння України та фінансову допомогу нашій державі обрали по 17%, а вірять в те, що підписання мирних угод з Росією може стримувати її від агресії, вірять лише 8% (3% – на заході України, 6% – у центрі, 12% – на півдні та 16% – на сході).

13:41 Національна поліція України спростувала інформацію про пожежу в пункті обігріву населення в Києві, яка поширилася в інтернеті. У жодному пункті обігріву населення пожежі не було: "Увечері 12 грудня під час моніторингу новин в інтернеті правоохоронці виявили відео пожежі, на якому автор зазначає, що "горить Пункт незламності". Інформація швидко поширилася в українському інформаційному полі. В результаті перевірки встановили, що відео відзнято на території РФ. Імовірно, метою поширення такого контенту є нагнітання тривожних настроїв серед населення України".

13:21 Росіяни затулили руїни Академічного драматичного театру в Маріуполі стендами, на яких зображено представників російської культури.

"Ось ця світлина унаочнює неявну роль культури в справі возвеличення імперії. Творці культури створюють фасади, які прикривають злочини". Тарас Лютий, філософ

12:49 У Білорусі оголосили про раптову перевірку бойової готовності армії. Як повідомило тамтешнє міністерство оборони, "заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутися у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону і оборону". Військовослужбовці також мають навести мостові переправи через річки Німан і Березина. Ці річки розташовані далеко від кордону з Україною.

12:04 Станом на вівторок в українській енергосистемі все ще складна ситуація; дефіцит електроенергії залишається значним. "Погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних і розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад", – поінформували в "Укренерго".

11:49 Росіяни випустили понад пів сотні снарядів по Нікопольському району вночі. "У Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу. Вогонь рятувальники вже приборкали. У Червоногригорівській громаді побиті більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд, пошкоджені електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку", – повідомив голова Дніпропетровської військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

11:36 Переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення всіх її територій, включно з окупованим Кримом і Донбасом, серед українців зросла з 74% у березні до 85% у листопаді 2022 року – свідчать результати дослідження, яке провела соціологічна група "Рейтинг" 20–21 листопада: "Лише 9% обрали варіант повернення тільки територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року. Водночас за продовження бойових дій на території Росії виступають не більш ніж 5%. Підтримка деокупації всіх територій України без винятку абсолютна (понад 80%) серед представників усіх регіонів країни".

11:21 Щоб частково відновити енергосистему України, треба не так багато, у порівнянні з тим, скільки може коштувати Європі наступна хвиля біженців, переконує радниця міністра енергетики Олена Зеркаль:

"Завдані Україні збитки вираховуються мільярдами і мільярдами. Наразі це важко підрахувати, тому що відсутність, наприклад, енергетичного постачання несе збитки не лише компаніям, які виробляють електроенергію, а й усім малим бізнесам. Для відновлення всієї високовольтної системи Україні зараз потрібно не так багато у порівнянні з тим, скільки може коштувати Європі наступна хвиля біженців з України. Зараз мова іде про те, щоб закупити все обладнання і привезти його в Україну — це 200–300 мільйонів. Це стосується перш за все високовольтного обладнання. Є питання щодо генерації і забезпечення критичної інфраструктури, але перш за все необхідно забезпечити відновлення високовольтної спроможності України доставляти електричну енергію з наших генеруючих потужностей, особливо атомних станцій, до великих міст-мільйонників".

11:04 Виходячи з оцінки скорострільності, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси, до початку 2023 року вона витратить свої запаси справних боєприпасів, якщо не вдасться по допомогу іноземних постачальників і не розконсервує складів, розповів Reuters неназваний американський військовий посадовець, зазначивши, що через високу інтенсивність застосування артилерії Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень браку: "Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вистрілять – або, коли вони приземляться, що вони вибухнуть".

10:45 Посли країн Європейського Союзу рекомендували Раді ЄС розморозити частину фінансування для Угорщини, заблокованого раніше. Комітет постійних представників ЄС знайшов необхідну кількість голосів для захисту бюджету блоку від "наслідків порушення принципів верховенства права в Угорщині, що стосуються державних закупівель, ефективності дій прокуратури та боротьба з корупцією", повідомляє "Радіо Свобода". Як пише Politico, влада Угорщини змогла добитися від Євроунії розмороження частини коштів в обмін на зняття вето із 18 млрд євро допомоги для України.

10:34 Лідери країн "Групи семи" за підсумками зустрічі заявили про намір притягнути до відповідальності російське керівництво на чолі з Владіміром Путіним через вторгнення в Україну. "Воєнні злочини та інші звірства не можуть залишатися безкарними. Ми притягнемо президента Путіна та відповідальних за це осіб до відповідальності згідно з міжнародним правом. Ми підтверджуємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною, а будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки", – ідеться у комюніке. Лідери G7 наголосили, що "Росія врешті муситиме заплатити за відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої її жорстокою війною". "Невибіркові атаки та напади на цивільне населення чи цивільні об’єкти є воєнним злочином", – підкреслила “сімка”.

10:23 Нині вночі о 01:09 після поновлювального ремонту до електромережі було підключено ще один (дев’ятий) енергоблок потужністю 1000 МВт Енергоатому, який було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів, триває набір потужності, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

12 грудня 2022 року в Кремлі підтвердили, що президент РФ Путін не буде проводити традиційну підсумкову пресконференцію за підсумками року. Путін не проведе цей щорічний захід вперше за десять років, також не відбулася цього року традиційна пряма телефонна лінія з громадськістю. Пресконференція була важливою подією в календарі публічних заходів Путіна і часто використовувалася як можливість продемонструвати його нібито щирість. Хоча питання майже напевно зазвичай перевіряли заздалегідь, скасування, ймовірно, пов'язане зі зростанням занепокоєння щодо переважання антивоєнних настроїв у Росії. Кремлівські чиновники майже напевно надзвичайно чутливі до можливості того, що будь-який захід за участю Путіна може перетворитися на несанкціоновану дискусію про "спеціальну військову операцію".

09:57 В окупованому росіянами місті Мелітополь підірвали міст на трасі, котра йде далі на схід у бік Донецької області. "Це один зі стратегічно важливих об’єктів... Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Що ж, недорогі рашисти, ЗСУ вже поруч. Тікати будете, не озираючись!" – прокоментував міський голова Іван Федоров.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 95 260 (+500) осіб, танків – 2966 (+0) од., бойових броньованих машин – 5930 (+2) од., артилерійських систем – 1931 (+2) од., РСЗВ – 404 (+7) од., засобів ППО – 211 (+0) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 264 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0) од., крилатих ракет – 592 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4549 (+5) од., спеціальної техніки – 170 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

86,8% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,2% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

75,8% автомобільної техніки (з них 0,4% за минулий тиждень),

62,6% артилерійських систем (з них 0,3% за минулий тиждень),

36,3% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

22,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

15,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях мирного населення на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області. Протягом доби противник завдав 7 ракетних ударів, 5 з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по місту Херсон. Є втрати серед мирних жителів. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За минулу добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна, Кам’янка Харківської області. На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже дванадцяти населених пунктів, зокрема: Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів майже двадцяти населених пунктів, в тому числі: Залізне, Нью-Йорк, Красногорівка, Бердичі, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії різних типів райони населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії населених пунктів Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське та Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що межують з лінією зіткнення, найбільше постраждали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон. На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти заселяються у залишені та примусово “звільнені” місцевими мешканцями помешкання. Крім того, 10-11 грудня, помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області. Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнано під військовий шпиталь. А в місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовуються приміщення дитячого санаторію. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з російської федерації. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження особового складу російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують формувати і консолідувати свої сили на сході України з метою посилення оборони проти українських контрнаступів поблизу межі Харківської і Луганської областей та підтримки обмежених наступальних зусиль у Донецькій області.

• Ціна російської війни в Україні, ймовірно, продовжуватиме підривати геополітичні кампанії російського президента Путіна по всьому світу.

• Міністерство оборони Росії офіційно спростувало чутки про те, що начальник російського генерального штабу генерал армії Валєрій Герасімов був замінений або незабаром буде замінений, хоча і не надало жодних достовірних підтверджень цього заперечення, запевнивши, що міністр оборони Сєргєй Шойгу залишається на своїй посаді.

• Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має намір продовжувати контрнаступальні дії взимку 2022–2023 рр. після того, як жорсткі морози дозволять вести маневрену війну, підтвердивши оцінку ISW.

• Високопосадовці США можуть скоригувати свої оцінки щодо спроможності та намірів України проводити контрнаступальні операції цієї зими.

• Російські війська продовжили обмежені наземні атаки біля Сватового та Кремінної, українські війська завдавали удари по тилових районах Луганської області.

• Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута й Авдіївки–Донецька і проводили оборонні операції на південний захід від Донецька.

• Українські війська продовжували завдавати удари по російських військових об'єктах та вузлах матеріально-технічного забезпечення вздовж критично важливих наземних ліній комунікацій на півдні України.

• Російські війська укріплюють північні пляжі Криму вздовж узбережжя Чорного моря.

• Російські війська можуть не мати достатньої інфраструктури для забезпечення своїх військ у Криму.