291-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 5 грудня 2022 року президент Путін підписав закон про федеральний бюджет Росії. У проєкті бюджету зазначено, що в 2023 році на оборону, безпеку та правоохоронні органи буде виділено понад 9 трильйонів рублів (143 мільярди доларів США). Це значне збільшення порівняно з попередніми роками, і становитиме понад 30 відсотків усього бюджету Росії. • Бюджет, схвалений Путіним, ймовірно, є надмірно оптимістичним щодо очікуваних доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну.

10:31 В окупованому росіянами Мелітополі пролунав вибух у будівлі, котру росіяни використовували як свою військову базу. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

10:02 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 94 140 (+380) осіб, танків – 2942 (+2) од., бойових броньованих машин – 5920 (+3) од., артилерійських систем – 1928 (+1) од., РСЗВ – 397 (+0) од., засобів ППО – 211 (+0) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 264 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10) од., крилатих ракет – 592 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4540 (+5) од., спеціальної техніки – 167 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

86,1% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

34,1% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

75,7% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

62,5% артилерійських систем (з них 0,5% за минулий тиждень),

35,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

22,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

15,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:34 Заява Департаменту систем життєдіяльності та енергоефективності Одеської ОВА про тривале відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури в Одесі та області стосується повного відновлення високовольтних мереж і відповідного технічного обладнання. Електроенергія для населення з'явиться найближчими днями, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області. Окрім того противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Винторівка та Могриця Сумської області та Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни на Донеччині та Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське і Діброва Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстрілював позиції Сил оборони в районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Георгіївка, Мар’їнка, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог намагався уразити наші позиції з танків та артилерії поблизу Великої Новосілки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара Донецької області. На Запорізькому напрямку російські загарбники обстріляли понад двадцять населених пунктів. Серед них - Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Времівка Донецької області та Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку вогневого ураження зазнали передмістя і місто Херсон та інші населені пункти на прибережжі Дніпра. На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України. З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації. У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 пункти управління та 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Газета The Times, посилаючись на неназване джерело в оборонному відомстві США, повідомила, що Пентагон, з огляду на триваючу російську кампанію з систематичного знищення української критичної інфраструктури, більше не наполягає на тому, щоб Україна утримувалася від нанесення ударів по військових об'єктах в Росії.

• Російські війська здійснили атаки на українську інфраструктуру з використанням більшої кількості безпілотників іранського виробництва, ніж у попередні тижні.

• Путін ризикує втратити підтримку маріонеткових лідерів у Донецькій області через неспроможність російських військ витіснити українські сили з артилерійської зони Донецька.

• Російська влада все частіше залучає чеченських чиновників та військовослужбовців для формування адміністративних органів на окупованих територіях.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії у напрямку Сватового, а російсько-українські війська провели наземні атаки в районі Кремінної.

• Російсько-терористичні війська продовжували спроби просунутися в напрямку Бахмута та в районі Авдіївки-Донецька, а також захистити свої позиції на заході Донецької області.

• Російська влада планує запустити в Росії та на окупованих українських територіях програми з підготовки дітей до військової служби.

• За повідомленнями, російські війська в окупованій Донецькій області захоплюють цивільну комунальну техніку для будівництва оборонних споруд.