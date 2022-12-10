Росія надає Ірану гелікоптери в обмін на дрони-камікадзе.

США наразі вирішує питання, як покласти край російсько-іранській співпраці.

 

 

Росія зараз надає масштабну військово-технічну підтримки Ірану в обмін на постачання Тегераном дронів-камікадзе для війни в Україні. Про це заявили високопосадовці Білого дому, яких цитує телеканал NBC News.

 

За словами джерел телеканалу Росія відправляє до Ірану сучасне військове обладнання та запчастини, а також гелікоптери та системи ППО в обмін на безпілотники. Співрозмовники журналістів назвали рівень підтримки Тегерана Москвою «безпрецедентним».

 

За інформацією NBC, навесні 2022 року іранські пілоти вчилися в Росії літати на російських винищувачах Су-35. Джерела з адміністрації президента Сполучених Штатів вказують, що це може свідчити про те, що Іран може почати отримувати російські бойові літаки вже наступного року. «Це партнерство становить загрозу не лише для України, а й для сусідів Ірану в реґіоні. Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході та в усьому світі», – цитує NBC News слова одного з чиновників у Білому домі.

 

За даними американської розвідки, визначено російські організації, які брали участь у передачі іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для використання в Україні, повідомили чиновники. Серед них – Повітряно-космічні сили Росії і 924-й державний центр безпілотної авіації Росії. Особовий склад центру вирушив до Ірану, щоб пройти навчання, як поводитися з іранською зброєю.  

 

Також представники Білого дому розповіли, що США наразі «розглядають варіанти зібрати групу країн-однодумців для вирішення проблеми військової співпраці між Іраном і Росією». Метою такого заходу має стати гарантування, щоб Росія та Іран не змогли переміщувати обладнання, зброю чи гроші від однієї країни до другої.

10.12.2022

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