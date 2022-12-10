290-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:10 Міністр закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер заявив, що не бачить слушності в тому, щоб надавати якісь додаткові ґарантії безпеки росіянам. "По-перше, на даний момент я не бачу жодних ознак з боку Росії, жодних ознак від Путіна, що він справді готовий вести переговори. Те, що він називає переговорами, є чимось на зразок продиктованого миру. Якщо ви подивитеся на Установчий договір НАТО-Росія, там роз’яснено, що країни можуть стати членами НАТО, але НАТО не буде розміщувати війська значного розміру на постійній основі в цих країнах. Тож це вже були певні гарантії безпеки Росії", – сказав Лінднер у інтерв'ю "Голосу Америки", коментуючи пропозицію Еммануеля Макрона про те що Росії слід дати "гарантії власної безпеки в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів".

12:39 Азербайджан надіслав до України 45 електротрансформаторів і 50 генераторів для допомоги українцям, які потерпають від наслідків війни.

12:01 Британський художник Banksy створив 50 трафаретних картин, які продасть задля допомоги українцям. Продажем трафаретів заопікується благодійна фундація Legacy of War. Одна картина вартуватиме 3 тис. фунтів стерлінгів (приблизно 3,5 тис. євро). "В Україні я бачив, як команда Legacy of War прибула та надала медичну допомогу, обігрівачі, свіжу воду та доброзичливе ставлення згорьованим людям у розбомбленій будівлі", – прокоментував Бенксі. На картині, опублікованій на сайті фундації, зображено щура, який сповзає по коробці і зі слова fragile ("крихкий") здирає частину літер на пакунку, залишаючи слово agile ("хвацький").

11:45 Марокко стало першою державою Африки, котра надала військову допомогу Україні – за рекомендацією США атлантичноокеанська країна передасть українцям запчастини для танків Т-72, повідомляє Le Journal de l'Afrique. Варто зазначити, що Марокко бере участь у зустрічах міністрів оборони у форматі “Рамштайн”. А під час усіх голосувань в ООН марокканські дипломати стабільно голосують за підтримку територіальної цілісності України. Як пише "Мілітарний", нині на озброєнні країни є приблизно 40 танків T-72, отриманих раніше із Білорусі, 54 китайських танків MBT-2000, а також близько 350 застарілих танків M60A1/M60A3. У деяких джерелах також згадується ще 60 танків Т-72 на зберіганні.

11:22 Після масових російських ударів по інфраструктурі України США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви, пише Times, посилаючись на джерело в Пентагоні: "Ми не кажемо Києву не завдавати ударів по Росії. Ми не можемо вказувати, що їм робити. Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них. Ми лише наполягаємо лише, щоб, використовуючи надану зброю, українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій". Єдине обмеження полягає в тому, що цілями не повинні бути російські сім'ї та конкретні особи і Україна дотримується цих умов. Раніше в США з більшою настороженістю ставилися до таких українських атак через побоювання, що Кремль відповість застосуванням ядерної зброї або ударом по сусідніх країнах, що входять до НАТО.

11:04 Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною гвардією та Державною прикордонною службою України у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області, зокрема:

у Харківської єпархії:

• Свято-Покровський чоловічий монастир;

• Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

• Свято-Казанський храм;

• Храм ікони «Взискання загиблих»;

• Свято-Успенський храм;

• Свято-Петро-Павлівський храм;

• Свято-Миколаївський храм;

• Свято-Валентинівський храм;

• Ольгінський храм;

• Храм цариці Тамари;

• Свято-Архангело-Михайлівський храм;

• Храм Георгія Переможця;

• Свято-Володимирський храм;

в Ізюмській єпархії:

• Свято-Вознесенський кафедральний собор.

10:51 Підрозділи командування "Південь" Повітряних сил Збройних сил України збили 10 з 15 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136/131", що атакували Херсонську, Миколаївську та Одеську області. На Одещині пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури та житлового фонду, внаслідок чого практично в усій області відсутнє світло. .

10:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Після того, як Росія вторглася в Україну, Іран став одним із головних військових спонсорів Росії. • Підтримка Іраном російських військових, ймовірно, зростатиме в найближчі місяці: Росія намагається отримати більше зброї, зокрема сотні балістичних ракет. У відповідь Росія, швидше за все, запропонує Ірану безпрецедентно високий рівень військово-технічної підтримки, що трансформує їхні оборонні відносини. • Росія, швидше за все, витратила значну частину своїх запасів власних балістичних ракет малої дальності СС-26 «Іскандер», які несуть боєголовку вагою 500 кг на відстань до 500 км. Якщо Росії вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, вона, швидше за все, використає їх для продовження та розширення своєї кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України.

09:51 Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги для України: боєприпаси для систем HIMARS; 80 тисяч 155-мм артилерійських снарядів; обладнання для протидії БПЛА; засоби протиповітряної оборони; панцеромобілі HMMWV; машини "швидкої допомоги" та медичне обладнання; 150 генераторів; польове обладнання.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 93 760 (+370) осіб, танків – 2940 (+3) од., бойових броньованих машин – 5917 (+5) од., артилерійських систем – 1927 (+1) од., РСЗВ – 397 (+2) од., засобів ППО – 211 (+0) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 264 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0) од., крилатих ракет – 592 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4535 (+4) од., спеціальної техніки – 167 (+3) од. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

86,0% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

34,1% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

75,6% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

62,5% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

35,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

22,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:55 "G7 взяли до уваги відставку трьох суддів КСУ. Для призначень на посаду судді необхідне ухвалення нового порядку відбору. Важливо, щоб законопроект 7662 передбачав значне залучення незалежних експертів, зокрема, право вирішального голосу", – заявили посли країн "Великої сімки".

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Сумської області, а також Комишуваха, Григорівське і Юльївка на Запоріжжі. Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Ходине та Басівка Сумської області. На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам’янка Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка - Донецької. На Бахмутському напрямку під вогневе ураження російських окупантів потрапили райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли районів Авдіївки, Бердичів, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано неподалік Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки, Времівки та Новополя Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що неподалік з лінією зіткнення. Артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон, постраждали мирні жителі. Окрім значних втрат військовослужбовців російських окупаційних військ на території України внаслідок дій підрозділів Сил оборони України, ворог також зазнає втрат від так званого “дружнього вогню”. Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами. Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжує обговорювати переговори з Україною як засіб відокремити Україну від її західних прихильників, зображуючи Київ таким, що не бажає йти на компроміс або навіть вести серйозні переговори.

• Позиціонування Путіна в російському інформаційному просторі продовжує коливатися між підтримкою Міністерства оборони Росії та підтримкою націоналістичної і провійськової спільноти мілблогерів.

• Незалежне розслідування з відкритих джерел, проведене російською службою BBC та незалежним російським виданням "Медіазона", показало, що з російських національних республік на війну відправляють в Україну непропорційно більшими темпами, ніж з етнічно російських областей, але етнічні росіяни гинуть пропорційно їхньому представництву їхній частці в населенні Російської Федерації – всупереч попереднім оцінкам ISW.

• Російські чиновники загострили чинне законодавство для придушення інакомислення всередині країни.

• Високопосадовці США заявили, що Росія надає військово-технічну підтримку Ірану безпрецедентно високого рівня в обмін на системи озброєнь іранського виробництва.

• Російські війська встановили оборонні рубежі біля Сватового, а російські та українські війська вели наземні наступи поблизу Кремінної.

• Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки.

• Російські війська, можливо, зайняли позиції на острові на південний захід від міста Херсон на річці Дніпро.

• Кампанія українських сил з блокування російських військових об'єктів та логістичних центрів на півдні України, ймовірно, погіршила стан російських військ, їхніх логістичних ліній та моральний дух російських військ в цілому.

• Путін на тлі постійного занепокоєння російського суспільства посилив свої заяви про те, що Росія не буде проводити другу хвилю мобілізації,

• Російська окупаційна влада продовжувала посилювати фізичний, правовий та соціальний контроль над окупованими територіями.