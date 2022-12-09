Прем'єр Індії відмовився від зустрічі з російським президентом.

Це сталося через небажання Путіна припиняти війну в Україні та його опосередковані погрози застосувати ядерну зброю.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Росії Володимир Путін не проводитимуть особистий саміт цього року, який вже став традиційним і проходив щороку в грудні. Про це в п’ятницю, дев’ятого грудня, повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на високопоставленого індійського чиновника, ознайомленого зі ситуацією.

За інформацією джерела в індійському уряді, рішення Моді пов'язане з тим, що «російський президент пригрозив застосувати ядерну зброю у війні в Україні». Відтак індійський прем’єр вирішив, що зустрічатися з російським президентом зараз недоцільно.

Аґенція Bloomberg, своєю чергою, цитує анонімного російського чиновника, на думку якого індійський прем'єр, ймовірно, залишився незадоволеним тим, що Путін не дотримався своєї обіцянки, висловленої три місяці тому на саміті ШОС у Самарканді. Тоді Моді заявив російському президенту, що нинішня епоха – «не епоха війни», по суті, прямо закликавши шефа Кремля шукати миру з Україною. У відповідь на ці слова Путін пообіцяв «зробити все, щоб війна закінчилася якнайшвидше». Відомо, що після самаркандської зустрічі між двома політиками було ще кілька телефонних розмов.

Регулярні особисті зустрічі президента Росії та прем'єр-міністра Індії відбуваються з 2000 року, відколи відносини між двома країнами були зведені в ранг стратегічного партнерства. Раніше саміт було скасовано лише одного разу: це сталося у 2020 році через пандемію коронавірусу. Торік Путін заради зустрічі з Моді прилетів до Індії, це був перший візит російського президента за межі СНД після початку пандемії.