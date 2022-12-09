289-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:47 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.
За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Ходине, Соснівка, Кіндратівка та Запсілля Сумської області.
На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве та Куп’янськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Піщане і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
На Лиманському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах Греківки, Макіївки, Площанки, Невського і Червонопопівки Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог не припиняє спроб наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Бердичі, Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.
На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема, Времівки, Великої Новосілки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданилівки і Степового Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Танкові та артилерійські обстріли фіксувалися по районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Антонівка, Комишани, Дніпровське і Велетенське Херсонської області та околицях міста Херсон.
Противник продовжує зазнавати втрат. 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі “Токмацького протитуберкульозного диспансеру” шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників.
07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ризик російської ядерної ескалації низький.
• Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що взимку бойові дії в Україні можуть посилитися.
• Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, незважаючи на коментарі Дмітрія Пєскова щодо територіальних цілей Росії.
• Орієнтовані на Захід меседжі Кремля продовжують викликати обурення у провоєнну спільнотк мілблогерів
• Президент Росії Путін, можливо, дистанціює свою риторику від нереалістичних вимог націоналістів щодо російської війни в Україні.
• Високопоставлена чиновниця Кремля визнала, що Кремль терпить критику з боку провоєнної спільноти мілблогерів через бажання звернутися до ширшої націоналістичної спільноти.
• Українські посадовці заявили про подальшу мілітаризацію російськими військами Запорізької атомної електростанції.
• На тлі продовження контрнаступальних дій українських військ на сході України російські війська зміцнили позиції біля Сватового та здійснили контратаки біля Кремінної.
• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки – Донецька.
• Російський урядовець натякнув, що слово Путіна є законом, коли йдеться про військову мобілізацію російських громадян.
• Російські окупанти посилили заходи безпеки на окупованих Росією територіях в Україні.
09.12.2022