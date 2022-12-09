289-й день війни Росії в Україні. Хроніка

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

08:47 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ: 

 

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.

За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Ходине, Соснівка, Кіндратівка та Запсілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Піщане і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах Греківки, Макіївки, Площанки, Невського і Червонопопівки Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог не припиняє спроб наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Бердичі, Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема, Времівки, Великої Новосілки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданилівки і Степового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Танкові та артилерійські обстріли фіксувалися по районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Антонівка, Комишани, Дніпровське і Велетенське Херсонської області та околицях міста Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі “Токмацького протитуберкульозного диспансеру” шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників.

 

 

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ризик російської ядерної ескалації низький.

• Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що взимку бойові дії в Україні можуть посилитися.

• Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, незважаючи на коментарі Дмітрія Пєскова щодо територіальних цілей Росії.

• Орієнтовані на Захід меседжі Кремля продовжують викликати обурення у провоєнну спільнотк мілблогерів

• Президент Росії Путін, можливо, дистанціює свою риторику від нереалістичних вимог націоналістів щодо російської війни в Україні.

• Високопоставлена чиновниця Кремля визнала, що Кремль терпить критику з боку провоєнної спільноти мілблогерів через бажання звернутися до ширшої націоналістичної спільноти.

• Українські посадовці заявили про подальшу мілітаризацію російськими військами Запорізької атомної електростанції.

• На тлі продовження контрнаступальних дій українських військ на сході України російські війська зміцнили позиції біля Сватового та здійснили контратаки біля Кремінної.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки – Донецька.

• Російський урядовець натякнув, що слово Путіна є законом, коли йдеться про військову мобілізацію російських громадян.

• Російські окупанти посилили заходи безпеки на окупованих Росією територіях в Україні.

 

09.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
288-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Тернової Харківщини, а також Стельмахівки, Площанки, Червонопопівки, Білогорівки Луганщини та Білогорівки, Берестового, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Майорська, Мар’їнки, Новомихайлівки Донеччини
08.12.22 | | Україна
287-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
07.12.22 | | Україна
Ubiennale у Львові
У львівському артцентрі "Дзига" за участі митців та кураторів з України, Іспанії, Німеччини, Франції, Польщі, Словенії та Чехії відбудеться виставка творів, що були представлені на першій Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва Ubiennale у Києві в 2022-му році.
06.12.22 | | Штука
286-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
06.12.22 | | Україна
Червонів зелений хрест
Ростислав Шпук
Темнота, може, і друг молодьожі, але більше друг старості. Наша молодість – це таке зомбі, яке повертається в темноті і згорає від дзеркал
05.12.22 | | Дискурси
Зміни на західному фронті
Юрко ТИМЧУК
«Русскій мір» константний у своїй тупості, агресивності та жадібності, «колективний Захід» здатний реагувати на нові виклики.
05.12.22 | | Україна
Таємниці реставраційної майстерні
Інна Дмитрук-Сорохтей
У воєнний час реставратори працюють як над убезпеченням вуличної скульптури і вітражів чи реставрацією фресок у храмах, так і над консервуванням творів сучасного станкового малярства, які щойно тепер здобуваються на історичний дискурс.
05.12.22 | | Штука
285-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки і Білогорівки Луганщини та Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Мар’їнки і Новомихайлівки Донеччини
05.12.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.