Американську баскетболістку обміняли на російського торговця зброєю.

Обмін Бріттні Ґрайнер на Віктора Бута відбувся на летовищі Абу-Дабі.

 

 

32-річну американську баскетболістку Бріттні Ґрайнер (Brittney Griner), безпідставно засуджену в Росії за статтею про контрабанду наркотиків, обміняли на засудженого у США за торгівлю зброєю росіянина Віктора Бута. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Обмін було здійснено у четвер, восьмого грудня, в аеропорту Абу-Дабі.

 

Про обмін американській та російській сторонам вдалося домовитися після багатомісячних перемовин.

 

Одну з найкращих баскетболісток світу, дворазову олімпійську чемпіонку Бріттні Ґрайнер, яка виступала за єкатеринбурзьку команду УГМК, було затримано на московському летовищі «Шереметьєво» в лютому, незадовго до початку війни з Україною. У неї виявили картриджі для вейпу, які містили медичну марихуану. Ця речовина заборонена в Росії, але легалізована в деяких штатах США. У серпні Хімкінський суд визнав Ґрайнер винною у контрабанді та зберіганні наркотиків. Її засудили до дев'яти років колонії загального режиму та штрафу в 1 млн рублів.

 

Віктора Бута західні ЗМІ називають «збройовим бароном» та «торговцем смертю». Російський підприємець був одним із найбільших нелеґальних торговців зброєю у світі. 2008 року аґенти американського Управління боротьби з наркотиками під виглядом колумбійських повстанців заманили Бута до Бангкока, нібито для укладання угоди на постачання сучасної зброї. Там його було заарештовано поліцією Таїланду і в середині листопада 2010 року екстрадовано до США. 5 квітня 2012 року федеральний суд у Нью-Йорку засудив Бута до 25 років позбавлення волі.

 

Після обміну до Ґрайнер зателефонував президент США Джо Байден. «Це день, для якого ми працювали протягом тривалого часу. Ми ніколи не припиняли наполягати на її звільненні. Тепер вона в безпеці, вона в літаку, вона прямує додому після місяців несправедливого ув’язнення в Росії в нестерпних обставинах», – розповів Байден журналістам у Білому домі.

 

Байден теж запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над звільненням Пола Вілана (Paul Whelan), колишнього морського піхотинця, який також перебуває в російському ув’язненні.

08.12.2022

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