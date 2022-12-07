У Львові присвоїли назви трьом скверам і перейменували вулицю.

 

Депутати Львівської міської ради під час засідання сесії у вівторок, 6 грудня, присвоїли назви трьом скверам у центральній частині міста. Як повідомляє пресслужба ЛМР, ім’я українського письменника, політичного та громадського діяча Романа Іваничука носитиме сквер біля пам’ятника Товариству “Просвіта”, що на вул. Лисенка, 12.

 

На честь фундатора львівської школи фізіології, доцента, професора Адольфа Бека отримав назву сквер на вул. Академіка Олександра Богомольця – «Рондо Адольфа Бека». Скверу на вул. Князя Романа присвоїли ім'я Леоніда Штейна – відомого шахіста, міжнародного гросмейстера.


Крім того, у межах деколонізації нову назву отримала вулиця Сергія Боткіна: тепер вона носитиме ім’я українського громадського та політичного діяча, члена Української Національної Ради, державного секретаря з охорони здоров’я при уряді ЗУНР, голови Українського лікарського товариства Івана-Теодозія Куровця.

 

Нагадаємо, що раніше у межах деколонізації перейменовано 53 вулиці у Львівській міській територіальній громаді, у Львові – 39. З тих, що виносилися на громадське голосування, залишилися ще дві вулиці:

 

вул. Братня (пропозиції: Глухівська, Ігумені Йосифи (Олени Вітер), Любомира Пирога);

вул. Переможна (пропозиції: Марії Білецької, Михайла Брилинського, Миколи Плав’юка, Омеляна Пріцака).

07.12.2022

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