У Львові перейменували наступні вісім вулиць. Залишається п'ять.

Нині, 29 вересня, депутати Львівської міської ради перейменували ще 8 вулиць Львова. Робочою групою було також підтримано пропозиції найменувати простори на честь Романа Іваничука та Артемія Демида. Підготовлені пропозиції будуть затверджені на наступній сесії.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, депутати підтримали напрацювання робочої групи щодо перейменування вулиць в межах деколонізації топоніміки:

Перейменовано такі вулиці:

Вул. Софії Ковалевської - вул. Академіка Катерини Ющенко

Катерина Ющенко (1919–2001) – українська вчена-кібернетик, програмістка, винахідниця. Докторка фізико-математичних наук, членкиня-кореспондентка АН УРСР, заслужена діячка науки. Серед інших було винесених на громадське голосування пропозицій були: Ярослава Барнича, Теодозії Бриж, Марії Примаченко, Дебори (Двойра) Фоґель. Назву Ковалевської вулиця мала з 1946 р., раніше від 1840-х рр. – Любомирських

Вул. Миколи Лобачевського - вул. Союзу Українок

Союз українок – найбільша українська жіноча організація з центром у Львові. Проводила роботу у кількох напрямках – медичний, економічний, культурний, мистецький, освітній. Відновлена у місті у 1989 р., на загальнодержавному рівні у 1991 р. Пропозиції назвати вулицю Лобачевського вулицею Союзу Українок не виносили на громадське голосування, пропонували: Анни Кісіль, Владислава Лянце, Олега Романіва, Євгена Сверстюка, Станіслава Уляма;

на громадське голосування виносили пропозицію назвати вул. Айвазовського вулицею Союзу Українок. Назву Лобачевського вулиця мала з 1946 р., раніше від 1893 р. – Пястів

Вул. Івана Айвазовського - вул. Софії Караффи-Корбут

Софія Караффа-Корбут (1924–1996) – видатна художниця, ілюстраторка великої кількості знакових видань української класики та сучасних авторів. Серед інших було винесених на громадське голосування пропозицій були: Софії Парфанович, Ірени Сольської, Союзу українок Назву Айвазовського вулиця мала з 1957 р., раніше – Вулецька.

Вул. Петра Чайковського:

- Частина вулиці від пр. Т. Шевченка до вул В. Стефаника - вул. Мирослава Скорика

- Частина вулиці від вул. Стефаника до Львівської Цитаделі - вул. Цитадельна

Мирослав Скорик (1938–2020) – композитор, педагог, музикознавець, музично-громадський діяч. Кандидат мистецтвознавства, професор. Дійсний член Національної академії мистецтв України. Герой України. Серед інших було винесених на громадське голосування пропозицій були: 30-го червня, Ореста Васкула, Бориса Лятошинського, Товариства Лева. Назву Чайковського вулиця мала з 1940 р., раніше, від 1820-х рр., – Хоронщизна.

Вул. Володимира Філатова - вул. Ігора Дашка

Ігор Дашко (1977–2022) – український військовик, підполковник, прикордонник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни. Герой України. 9 квітня 2022 року підірвав себе на радіостанції в Маріуполі, щоб вона не дісталася російським загарбникам. Останніми словами в радіоефірі були "Слава Україні!" Більше 10 років свого життя провів у Львові, брав активну участь у громадському житті міста Серед інших було винесених на громадське голосування пропозицій були: Романа Іваничука, Цецилії Клафтен, Патріарха Димитрія Яреми Назву Філатова вулиця мала з 1957 р., раніше від 1950 р. – Кожедуба, до того з 1945-го – Федьковича, в 1944 – Грузинська, з 1885-го – Жулінського, з 1827-го – Глинянська.

Вул. Володимира Короленка - вул. Тараса Бобанича «Хаммера»

Тарас Бобанич (позивний: Хаммер) (1989–2022), активний учасник Революції Гідності, з 2014 року воював проти окупантів у складі ДУК "Правий сектор"; після повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолив 2-й окремий батальйон ДУК ПС. Загинув у квітні під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку. Перейменування вул. Короленка не виносили на громадське голосування. Назву Короленка вулиця мала з 1944 р., раніше від 1820-х рр. – Францісканська

Вул. Антона Чехова - вул. Патріарха Димитрія Яреми

Димитрій (Ярема) (1915–2000) – патріарх Київський і всієї України Української автокефальної православної церкви. Автор книги “Дивний світ ікон”, статей на богословську тематику та з історії іконопису. Перейменування вул. Чехова не виносили на громадське голосування. Назву Чехова вулиця мала з з 1944 р., раніше від 1885 р. – Гофмана

Вул. Василя Жуковського - вул. Василя Кука

Василь Кук (псевдо: «Василь Коваль», «Юрко Леміш», «Ле», «Медвідь»)(1913 – 2007) — український військовий діяч, генерал-хорунжий, командир УПА-південь, 2-й Голова Генерального Секретаріату УГВР (1950–1954), головнокомандувач УПА з 1950 до 1954 року (після загибелі Романа Шухевича). 1954 року узятий у полон військами МДБ СРСР та без вироку суду провів у в'язницях 6 років. Перейменування вул. Жуковського не виносили на громадське голосування. Назву Жуковського вулиця мала з 1946 р., раніше від 1933 р. – Цепляка

Загалом в межах деколонізації перейменовано 53 вулиці у Львівській міській територіальній громаді, у Львові – 39. З тих, що виносилися на громадське голосування, залишилися ще три вулиці:

вул. Боткіна (пропозиції: Карла Бауера, Адольфа Бека, Івана-Теодозія Куровця, Володимира Палагнюка);

вул. Братня (пропозиції: Глухівська, Ігумені Йосифи (Олени Вітер), Любомира Пирога);

вул. Переможна (пропозиції: Марії Білецької, Михайла Брилинського, Миколи Плав’юка, Омеляна Пріцака).

Ще дві назви вулиць були в списку дерусифікації, але не виносилися на громадське голосування:

вул. Курильська;

вул. Россі.

Нагадаємо попередні перейменування вулиць у Львові:



вул. Толстого → вул. Кардинала Любомира Гузара;

вул. Брюлова → вул. Ірини Калинець;

вул. Козланюка → вул. Героїв Маріуполя;

вул. Сєченова → вул. Шумлянських;

вул. Некрасова → вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);

вул. Кибальчича → вул. Херсонська;

вул. Дагестанська → вул. Гостомельська;

вул. Чуваська → вул. Чорнобаївська.

вул. Комарова → вул. Братів Дужих

вул. Врубеля → вул. Еммануїла Миська

вул. Мєндєлєєва → вул. Євгена Гладишевського

вул. Павлова → вул. Грицька Чубая

вул. Шеремети → вул. Левка Лукʼяненка

вул. Жемчужникова → вул. Стефанії Шабатури

вул. Визвольна → вул. Богдана Гаврилишина

вул. Металістів → вул. Владислава Веливока

вул. Венеціанова → вул. Карла Звіринського

вул. Мельничука → вул. Євгена Лисика

вул. Перова → вул. Сембратовичів

вул. Михальчука → вул. Кавова

вул. Рилєєва → вул. Івана Вакарчука

вул. Герцена → вул. Ігоря Білозіра.

вул. Засядька → вул. Павла Сбитова

вул. Заводська → вул. Софії Яблонської

вул. Глінки → вул. Галицької Армії

вул. Скрипника → вул. Михайла Гориня

вул. Шумського → вул. Академіка Ярослава Ісаєвича

вул. Коряцька → вул. Віталія Сапила