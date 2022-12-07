287-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:45 Настоятеля храму УПЦ МП у Лисичанську засудили на 12 років: піп "зливав" дані про позиції Збройних сил України та патріотів у Сіверськодонецьку. Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення священик збирав та передавав бойовикам дані про підрозділи ЗСУ, зокрема, про бойові позиції українських військ. Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів оборонців.

16:22 Росіяни завдали удару по Краховому. За оперативними даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені, повідомив голова Донецької ОВА. Під вогонь потрапили ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.

16:01 Президент Володимир Зеленський і "дух України" стали "людиною року" за версією британського журналу Time. Успіх Зеленського як "військового" лідера, зазначає видання, ґрунтується на тому факті, що його сміливість виявилася "заразливою", вслід за Зеленським зброю взяли тисячі українців, щоб захистити свій дім.

15:49 Сполучені Штати Америки дали зрозуміти уряду Німеччини, що схвалять поставку німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну, повідомили два компетентні джерела Frankfurter Allgemeine Zeitung. Радник президента США з безпеки Джейк Салліван ще в жовтні повідомив радника канцлера із зовнішньої політики Йенса Плетнера, що США будуть раді, якщо Німеччина поставить Leopard 2, але вона повинна зробити це за власною ініціативою. Федеральний уряд не спростував інформацію про американські "сигнали", представник німецького уряду сказав, що він перебуває "в постійному контакті з союзниками, особливо зі США, щодо спільних зусиль з підтримки України". Експерти вважають, що є вагомі аргументи на користь надання Україні саме німецьких танків, оскільки Leopard 2 - стандартний танк польського війська, отже Україна могла би обслуговувати німецькі танки (на відміну від американських) у Польщі.

15:22 В України більше немає обмежень щодо дальності ударів, всі три військових аеродроми, в тому числі в Саратовській області на відстані як мінімум 600 км від України, були уражені українськими БПЛА, чим Київ продемонстрував, що може завдавати дальніх ударів без західного обладнання, пише The Financial Times. Джерело видання в українському уряді зазначило, що тепер Україна "зможе вразити всі цілі на території Росії, в тому числі Сибіру": "В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких атак з повітря. Невдовзі і в Росії не буде безпечних зон".

Останні атаки, крім їхньої дальності, вирізняє і те, що вони пробили російську систему ППО і вразили стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими. "Ці атаки... безумовно, зроблять росіян менш впевненими... Їм доведеться подумати про те, як розподіляти військове майно і забезпечувати його безпеку. Росіяни будуть сумніватися у своїй здатності захищати свої стратегічні об'єкти (в країні)", — сказав представник західного міністерства оборони. Одним з довгострокових результатів атак може стати розосередження Росією своїх військ всередині країни, що допоможе захистити їх, але ускладнить операції.

Радник з питань оборони заявив виданню, що безпілотники не є ні моделями "Укроборонпрому", ні модифікованими радянськими, а радше спільною ініціативою уряду і приватного сектора, який може "часто" їх виробляти, припустивши, що БПЛА використовували інерційні навігаційні системи для пошуку своїх цілей, які хоча менш точні, ніж GPS, але не потребують супутникового з'єднання, тому їх неможливо заглушити. Це ускладнює їхнє перехоплення і може пояснити, як їм вдалося проникнути через систему ППО Росії.

14:34 Колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов, посилаючись на "цілком вірогідне джерело", оприлюднив сенсаційну інформацію про евакуаційні плани оточення Путіна на випадок програної війни:

"Зазвичай інсайдерських історій я не переказую, але сьогодні зроблю виняток. По-перше, джерелу надто довіряю; а по-друге, надто вже інформація смажена. Отже, починаючи з весни путінське політбюро розпочало роботу над проєктом під неофіційною назвою «Ноїв ковчег». Як випливає з назви, йдеться про пошук нових земель, куди можна буде вирушити у разі, якщо на батьківщині стане зовсім незатишно. Оточення вождя не виключає, що програє війну, втратить владу і їм доведеться кудись терміново евакуюватися. Спочатку основним майданчиком розглядався запропонований, як кажуть, старшим Ковальчуком Китай, однак у перспективах співпраці з ним потенційні емігранти швидко розчарувалися. Китайці занадто собі на думці і занадто зневажають інших – особливо тих, що програли. Надій, як тепер стало зрозуміло, на них мало. Тепер як перспективний майданчик розглядається Латинська Америка – Аргентина та Венесуела. Про першу жодних подробиць не знаю, а ось проєкт переміщення в другу курує Сєчін (він має добрі особисті стосунки з Мадуро), і саме до нього переходить зараз кураторство над евакуаційним проєктом. Як мені розповіли, безпосередньою роботою з виїздом на місце займається Юрій Курилін – права рука голови «Роснефть», людина, яка донедавна керувала апаратом компанії. Влітку він формально звідти звільнився і тепер повністю присвятив себе саме «Нойовому ковчегу». У нього американське громадянство та добрі зв'язки. Закінчив університет в Гейварді в Каліфорнії, працював у структурах British Petroleum, зокрема й на високій посаді директора з корпоративних питань. На жаль, жодних інших подробиць моє джерело не знає, однак і сказаного достатньо, щоби зрозуміти: коли вони кажуть, що «все йде за планом», то є сенс уточнювати, яким саме. Планів у них, схоже, значно більше за один".

14:05 Продовжується поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки, на атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключались через пошкодження електромереж, до планових показників, повідомили в НЕК "Укренерго". Складна ситуація зберігається на сході країни – ворог повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17°С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи.

13:54 Служба безпеки України затримала у Херсоні колаборанта, колишнього правоохоронця. Під час окупації міста він допомагав кадровим співробітникам ФСБ налагоджувати діяльність "місцевого" підрозділу російської спецслужби. "Цей окупаційний орган під назвою «государственная служба безопасности» мав виконувати завдання Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму на території регіону. Встановлено, що пособник агресора підшукував «однодумців», яким пропонував вступити до лав «филиалу» ФСБ. Також він займався формуванням агентурного апарату російської спецслужби, який мав проводити розвідувально-підривну діяльність на півдні України", – поінформували у спецслужбі.

13:31 За минулі дві доби підозрілі пакунки надійшли до українських посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Ґданську. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Загалом вже маємо 31 випадок у 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2). На всіх конвертах зазначена одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. "Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, а й на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни зазнавала таких масованих атак за такий короткий проміжок часу", – прокоментував Кулеба.

13:04 СБУ продовжує безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП), цього разу у Черкаській, Волинській та Херсонській областях, а саме у:

▪️ Хрестовоздвиженському Чарторийському чоловічому монастирі Волинської єпархії УПЦ (МП)

▪️ Миколаївському Милецькому чоловічому монастирі Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП)

▪️ Успенському соборі Української православної церкви (м. Херсон)

▪️ Управлінні Черкаської єпархії УПЦ

▪️ Свято-Михайлівському кафедральному соборі (м. Черкаси)

▪️ Недільній школі та бібліотеці Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси)

▪️ Управлінні Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань)

▪️ Георгіївському жіночому монастирі (Уманський район)

▪️ Храмі Андрія Первозваного (м. Черкаси)

▪️ Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі (Черкаський район)

▪️ Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі (Золотоніський район)

▪️ релігійній громаді Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси)

▪️ Канівському Успенському соборі (м. Канів)

12:33 "Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим більш нагальною є необхідність надання військової підтримки Україні", – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберґ, пояснивши, що Росія намагається заморозити війну перед масштабним наступом навесні.

12:01 Між містами Шахтарськ і Торез на окупованій Росією території Донеччини зіткнулися вантажівка з військовослужбовцями та мікроавтобус. Загинуло 16 осіб, повідомляють російські пропаґандистські медії.

11:25 Литовська комісія з радіо та телебачення (LRTK) повідомила, що російському телеканалу "Дождь" закрито доступ для мовлення в Литві. Напередодні Латвія анулювала ліцензію "Дождю". LRTK зазначає: латвійська ліцензія надавала право розповсюджувати створений контент у країнах Євросоюзу, Росії, США та інших країнах. Після відкликання ліцензії ситуація змінилася.

11:12 Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт донесла до міністра оборони Польщі Маріуша Блащака позицію Берліна, що комплекси Patriot слід розташувати на польській території. Про це Блащак повідомив на своїй сторінці у твіттері. “Після розмови з міністром оборони Німеччини я з розчаруванням сприйняв рішення відмовитися від підтримки України. Розгортання Patriot у Західній Україні посилило б безпеку поляків та українців”, – прокоментував польський міністр. Блащак зазначив, що відтак Польща переходить до робочих переговорів із Німеччиною про розміщення пускових установок на своїй території та їхнє включення до польської системи управління.

10:59 Відключення електроенергії триватимуть в Україні щонайменше до кінця березня, заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в етері національного телемаратону. З його слів, найважча ситуація зі світлом – на Одещині та Київщині. "Є обмеження щодо генерації у всій країні, тому енергетикам ще потрібен час. Йдеться про дні, а не про години чи тижні. Є багато питань, коли ми взагалі відмовимось від графіків і буде в нас 100% світло. До кінця березня – базовий сценарій, який буде для нас гарний, якщо ми проживемо зиму та початок весни в стабілізаційних графіках", – розповів Коваленко.

10:45 Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейська Унія мусить знайти спосіб виділити Україні 18 мільярдів євро протягом 2023 року, попри викрутаси Угорщини. :"Хай там що, країни-члени рішуче налаштовані працювати, щоб забезпечити надходження цих фінансів в Україну вже у січні. За будь-якого сценарію. Це дуже важливе питання. Україна – це країна у війні. Вона дуже потребує нашої допомоги, і ми не можемо дозволити лише одній країні-члену затримати та зірвати таку фінансову допомогу з боку ЄС. Тож ми маємо доставити її тим шляхом або іншим. І ми доставимо її", – заявив Домбровскіс у Брюсселі за підсумками зустрічі європейських урядовців.

10:19 Після атаки безпілотника росіяни перемістили з бази "Енгельс" у невідомому напрямку щонайменше шість стратегічних бомбардувальників, зауважив журналіст розслідувального проєкту "Схеми" Кирило Овсяний, вивчивши супутникові знімки.

10:01 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 92 740 (+540) осіб, танків – 2935 (+6) од., бойових броньованих машин – 5909 (+4) од., артилерійських систем – 1923 (+8) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО – 211 (+0) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 264 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14) од., крилатих ракет – 592 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4526 (+21) од., спеціальної техніки – 163 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

85,9% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

75,4% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

62,4% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

22,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

15,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:44 Росія вперше за три тижні використала для атаки по Україні дрони "Шахед". Вночі з 6 на 7 грудня, після тритижневої паузи, російські окупаційні війська знову атакують Україну дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Усього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку", – повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. Всі "мопеди" було збито.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Нещодавно Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж міждержавного кордону з Україною та в глибині Бєлгородської області. 6 грудня 2022 року губернатор Бєлгорода оголосив про створення місцевих "загонів самооборони". Про риття окопів у Бєлгороді повідомлялося щонайменше з квітня 2022 року, але нові споруди, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для відбиття атаки військової техніки. Існує реальна можливість того, що російська влада сприяє оборонній підготовці в межах міжнародно визнаної російської території для розпалювання патріотичних почуттів. Хоча це, ймовірно, ілюструє щиру (але помилкову) віру деяких російських керівників у те, що існує реальна загроза вторгнення українських військ. Дефіцит стратегічної оцінки є одним із критичних недоліків центральної російської урядової архітектури, що підкреслило початкове рішення Росії про вторгнення в Україну. Неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підважується тенденцією до групового мислення і політично доцільних висновків.

09:15 Україна та її західні партнери хочуть миру, а не перерви у війні, яку б президент Росії Путін міг використати для того, щоб перегрупуватися і почати новий етап війни, сказав речник Державного департаменту США Нед Прайс, відповідаючи на запитання журналіста про українську реакцію на пропозицію щодо миру від президента Франції Емманюеля Макрона.

08:59 Росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами". "Нікопольський район пережив ще одну важку ніч терору. Росіяни 7 разів ударили з «Ураганів» та важкої артилерії по двох громадах –Марганецькій та Нікопольській. Люди не ушкоджені. Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області. Загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка ворожих підрозділів. Ця країна продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних і авіаційних ударів. Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною. На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Есмань, Павлівка, Кіндратівка, Запсілля і Миропілля на Сумщині. На Слобожанському напрямку обстрілів з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Волохівка, Чугунівка та Кам’янка Харківської області. На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку окупанти обстріляли райони Макіївки, Площанки і Невського Луганської області та Тернів, Ямполівки і Лиману на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Ворожа артилерія та міномети стріляли по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах більш як 10 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Степове і Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог обороняється, проводить посилення угруповання військ. Здійснив артилерійські обстріли районів більш як 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Білогрудове Херсонської області, Херсон та Миколаїв. Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформацію про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян. В місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу “Shahed-136”, один БпЛА “Орлан-10” та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється. Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів.

08:02 Росіяни атакували безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району. "В одному з сіл зруйновано 2 будинки, ще 8 отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, у тому числі дівчину 15 років. В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 отримали пошкодження. Люди, на щастя, залишились цілими", – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

07:49 Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив на брифінґу, що Сполучені Штати Америки не надавали Україні озброєнь для удару по російській території і не підбурюють ЗСУ завдавати ударів по території РФ. "Ми дуже чітко заявили, що то були оборонні постачання", – сказав Прайс. "Ми не забезпечуємо Україні можливостей завдавати ударів через свої кордони. Ми не підбурюємо Україну завдавати удари через свої кордони", – заявив речник Держдепартаменту.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд сказала в інтервʼю виданню CNN, що позиція США по ненаданню Україні наступального озброєння, котре може вражати територію Росії, не змінилась. "Вони наполегливо працюють над виробництвом власних технологій та власного обладнання... Українці неймовірно винахідливі, вони працюють над виробництвом власних дронів, неймовірно ефективних на небі та в морі", – сказала Нуланд.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль прямо відреагував на чутки в Росії про другу хвилю мобілізації, очевидно намагаючись впоратися зі зростаючою стривоженістю суспільства та повторно централізувати в російському уряді та його уповноважених засобах масової інформації інформацію про війну. Але є кілька ознак того, що Росія все ж таки має намір провести другу хвилю мобілізації..

• Ігор Гіркін, колишній командир російських бойовиків та відомий критик у російському інформаційному просторі мілблогерів, повернувся до Telegram після майже двомісячного перебування в Україні і використав своє повернення, щоб запропонувати гострий звіт про ситуацію на фронті з перших вуст.

• Українські сили, ймовірно, досягли нещодавно успіхів у північно-східній частині Харківської області, а російські сили проводили обмежені атаки та оборонялися від українських контрнаступальних дій.

• Російські війська продовжували вести наземні атаки поблизу Бахмута й Авдіївки.

• Російські джерела стверджували, що російські війська дещо просунулися поблизу Бахмута, але їм не вдалося оточити місто.

• Російська влада, найімовірніше, проводить інформаційну операцію, щоб переконати росіян у безпеці та цілісності Керченського мосту після ремонту його прольоту.

• Речник МЗС Росії Марія Захарова 5 грудня спростувала чутки про те, що Росія готується вийти з Запорізької атомної електростанції або передати її іншому суб'єктові.

• Російська окупаційна влада продовжує посилювати заходи безпеки на окупованих територіях.