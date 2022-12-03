G7 і Австралія підтримали стелю цін на російську нафту, визначену Євроунією.

Мета цінової стелі – скоротити прибутки Москви, необхідні для фінансування війни проти України.

Країни «Великої сімки» й Австралія вслід за Європейською Унією узгодили межову максимальну ціну на російську нафту, яка експортується морським шляхом. Про це повідомила інформаційна аґенція Reurets із покликом на спільну заяву країн G7 та Австралії, оприлюднену в ніч на суботу, третього грудня.

Спільними зусиллями держави, що підтримали ініціативу, мають намір змусити Росію продавати нафту за цінами, які істотно нижчі за ринкові, а саме по 60 доларів за барель. Планується, що це обмеження має запрацювати вже з п’ятого грудня, саме цього дня набуває чинності й ембарґо, запроваджене Євроунією, США та Великою Британією щодо російської нафти.

У спільній згаданій заяві йдеться, що рішення ухвалено, або «не допустити отримання Росією вигоди від її аґресивної війни проти України», але водночас спрямоване на «підтримку стабільності світових енергетичних ринків» та «мінімізацію негативних економічних наслідків» російського вторгнення. Група «готова переглядати та коригувати максимальну ціну в міру необхідності», беручи до уваги події на ринку та потенційний вплив на членів коаліції та країн із низькими та середніми доходами.

«У нашій юрисдикції будуть заборонені послуги наших постачальників, які дозволяють здійснювати морські перевезення нафти та нафтопродуктів російського походження по всьому світу, але за винятком для нафти та нафтопродуктів російського походження, які купуються за встановленою максимальною ціною або нижче», – зазначено в документі.

Водночас сторони наголошують, що залишаються віддані меті поступово витіснити російську нафту та продукти нафтопереробки зі своїх внутрішніх ринків. У день ухвалення заяви, наприклад, російська нафта марки Urals торгувалася на рівні 64 долари за барель.

Російський лідер Володимир Путін ще раніше заявляв, що він не продаватиме нафту тим країнам, які дотримуватимуться встановленої межової ціни. Водночас Росія перескерувала частину своїх поставок до Індії, Китаю й інших азійських країн, продаючи нафту зі знижкою, оскільки західні покупці вже намагалися скоротити імпорт російської нафти.