282-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:50 Аналіз супутникових знімків за кілька місяців вказує, що зростання кількості російських бомбардувальників на авіабазі Енгельс-2 біля Саратова не корелює з наступними обстрілами України, зробив висновок Джозеф Тревітік у The War Zone:

12:30 Після початку війни в Україні пісні російських виконавців втратили популярність майже всіх у пострадянських країнах, в тім числі і в Росії.

Минулого року в 10 з 14 пострадянських країн (дані з Грузії відсутні) вони займали більше половини місць у топовій десятці композицій, що найбільш прослуховуються на сервісі Apple Music. А цього року – лиш у Росії. Найбільше падіння відбулося в Україні (від 9 до 1), Киргизстані (від 6 до нуля) та Казахстані (від 7 до 1), на чотири позиції – ще в чотирьох країнах (Молдові, Білорусі, Узбекистані, Азербайджані); крім Киргизстану, російські виконавці відсутні в топ-10 і у Литві. В українській десятці, щоправда, з шести пісень українських виконавців одна на російській мові.

11:41 Польський Сейм ухвалив резолюцію, котрою вшанував пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932–1933 років. За резолюцію проголосували 442 депутати нижньої палати, "проти" був лише депутат радикальної “Конфедерації” з проросійськими поглядами Ґжеґож Браун. У документі зазначено, що Голодомор був “свідомою, спланованою та послідовно здійснюваною акцією деспотичного більшовицького режиму, що панував у Радянському Союзі, спрямованою на подолання опору українського населення та підпорядкування його державі-гнобителю”, повідомляє "Укрінформ". Польські депутати наголосили, що через 90 років після цих трагічних подій росія знову використовує голод як зброю, шантажує світ перспективою його виникнення, повністю ігноруючи вплив на товарні ринки збройної агресії, котру вона розв'язала в Україні.

11:24 Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Ціллю атаки був об'єкт інфраструктури. "Вночі ворог вкотре завдав ракетного удару по Запоріжжю. Його метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури обласного центру. Як наслідок – зайнялася пожежа. За наявними даними жертв немає. Пожежу оперативно загасили наші рятувальники", – поінформував голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух.

11:07 Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Кабміну доручено внести у двомісячний термін на розгляд Верховної Ради законопроєкт про неможливість – відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов'язань України у зв'язку зі вступом до Ради Європи – діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, а Державній службі з етнополітики забезпечити у двомісячний термін відповідно до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, за необхідності вжити передбачених законом заходів.

Уряду також необхідно забезпечити у двомісячний термін перевірку наявності правових підстав та дотримання умов використання релігійними організаціями майна, що розміщується на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Щодо певних осіб будуть застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальних заходи та санкції.

11:00 У Росії розбився винищувач МіГ-31. Літак зазнав аварії у Приморському краї відразу після вильоту. Це дванадцята небойова втрата військового літака Росії з початку війни в Україні.

10:26 Співробітники СБУ продовжують контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, зокрема для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, цього разу – у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях; це зокрема:

• Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;

• Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (м. Житомир);

• Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирська область);

• Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирська область);

• Рівненсько-Острозьку єпархію (Рівненська область),

• Городоцький жіночий монастир (Рівненська область),

• Свято-Георгіївське подвір’я (Рівненська область),

• Храм всіх волинських святих (Рівненська область),

• Свято-Воскресенський храм (Рівненська область),

• Свято-Успенський храм (Рівненська область).

10:10 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Відхід Росії із західного берега річки Дніпро минулого місяця надав Збройним силам України можливість завдати удару по додаткових російських логістичних вузлах і лініях комунікацій. Цілком ймовірно, що ця загроза спонукала російських логістів перенести вузли постачання, включно з пунктами перевалки на залізниці, далі на південь і схід. Російським логістичним підрозділам доведеться виконувати надто трудомісткі роботи розвантаження із залізниці та навантаження на автомобільний транспорт. Автомобільні перевезення для забезпечення передових оборонних позицій Росії надалі залишатимуться вразливими для української артилерії. Нестача боєприпасів у Росії (посилена цими логістичними проблемами), ймовірно, є одним з головних чинників, що наразі обмежує потенціал Росії щодо відновлення ефективних, широкомасштабних наземних наступальних операцій.

09:51 Картина диверсії на газопроводах "Північних потоків" почала прояснюватися, заявив шведський прокурор Матс Юнгквіст, який веде попереднє розслідування. Доцент у галузі оборонних систем шведського Науково-дослідного інституту оборони Ганс Лівонг пояснив, що рганізатори диверсії на газопроводах "Північний потік" могли спустити вибуховий пристрій із надводного корабля: "Це не маленький високоточний заряд, а значний заряд, який був розміщений на дні поруч із трубами".

09:25 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 90 090 (+650) осіб, танків – 2916 (+1) од., бойових броньованих машин – 5883 (+6) од., артилерійських систем – 1905 (+1) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО – 210 (+0) од., літаків – 280 (+0) од., гелікоптерів – 262 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2) од., крилатих ракет – 531 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4464 (+23) од., спеціальної техніки – 163 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

85,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

33,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

74,4% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

61,8% артилерійських систем (з них 0,3% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

22,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь продовжується підготовка окремих підрозділів противника. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Дворічне та Западне Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Новоселівка і Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах населених пунктів Андріївка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Північне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Кліщіївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони Авдіївки, Первомайського, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Вогневого ураження зазнали Нікополь, Кам’янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Білогір’я Запорізької області та Ільїнка на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку ворог також в обороні. Артилерійського впливу зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Качкарівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та місто Херсон. На тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів. На тимчасово окупованій території АР Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації. За наявною інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили 1 БпЛА типу “Орлан-10”. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та ОВТ, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжував створювати інформаційні умови для протистояння тиску Росії щодо вступу у війну проти України.

• Російські війська продовжували оборонятися від українських контрнаступальних операцій на лінії Сватове - Кремінна.

• Російські війська продовжували нарощувати успіхи навколо Бахмута та вести наступальні дії в районі Авдіївки-Донецька.

• Російські війська продовжували оборону та переміщення особового складу на східному березі Дніпра в Херсонській області.

• Пересування російських військових у Запорізькій області може свідчити про те, що російські війська не в змозі захистити критичні райони при посиленні українських ударів.

• Російські війська тримають резерви в Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра.

• Фінансові труднощі Кремля продовжують підживлювати внутрішні заворушення.

• З'являються докази продовження часткової мобілізації в умовах низького морального духу та високого рівня дезертирства серед російських військ.

• Фінансист "Групи Ваґнера" Євгеній Прігожин продовжив спроби зміцнити репутацію цієї групи.

• Російські окупаційні чиновники продовжували діяльність з інтеграції окупованих територій у російський фінансовий та правовий простір.

• Російські війська продовжували експлуатувати українське цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури для підтримки військових дій Росії в Україні.