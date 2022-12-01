281-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:00 Мобілізований особовий склад військ російських загарбників не виявляє бажання брати безпосередню участь у бойових діях, оцінила заступник міністра оборони України Ганна Маляр: "У перших же боях з’ясувалося, що пріоритетом для прибулих є бажання уникнути участі в бойових діях. Через низький рівень їхньої підготовки збільшуються втрати особового складу, зокрема військовослужбовців з бойовим досвідом, що призводить до масового невдоволення у підрозділах російських окупаційних військ".

12:19 В Іспанії виявили ще два конверти із вибухівкою, надіслані невідомими зловмисниками на адресу стратегічно важливих установ, після вибуху в амбасаді України. Міністерство оборони повідомило, що сили безпеки знайшли пакунок із детонаційним механізмом у супутниковому центрі, розташованому на базі повітряних сил у Торрехон-де-Ардос, передає Reuters. Жоpеп Боррель раніше називав такі системи "очима Європи". Сам пристрій зауважили після сканування кореспонденції рентгенівськими променями. Також стало відомо, що конверт отримала компанія Instalaza, котра виробляє зброю (зокрема, реактивні гранатомети C90, що надсилалися Україні).

12:07 Станом на нині Росія прибрала носіїв крилатих ракет типу "Калібр" з бойового чергування у Чорному та Азовському морях, повідомляє командування ВМС ЗСУ.

11:46 Чутки про масований удар, для якого росіяни використають декілька сотень ракет є елементами гібридної війни, наголосила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк: "Ми знаємо, скільки ракет у них залишилося і якого класу. Ми розуміємо, що вони здатні застосовувати їх максимально сильно, потужно і за конкретним напрямком. Але ми також усвідомлюємо, що зношення тих засобів, за допомогою яких вони так часто випускають ракети, теж має свої показники. І це також враховується нашими аналітиками, Інститутом вивчення війни і так далі".

11:01 Російські військові під час дорозвідки цілей для своїх ракетних ударів по Україні активно моніторять українські соцмережі, наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону: "Вони комплексно підходять до цієї справи, у них є серйозна армія моніторників, яка постійно вивчає передусім те, що пишуть українці у своїх соцмережах. Тому завжди інформаційна гігієна в різних її проявах повинна бути у нас, тому що дійсно ворог читає коментарі, дивиться Telegram-канали різних діячів і пересічних громадян. Також ворог має космічну розвідку, ворог проводить розвідку із застосуванням БПЛА. Ну і безумовно це агентура, яка є в Україні".

10:26 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Від жовтня 2022 року Росія неодноразово атакувала, передусім крилатими ракетами, розподільчу електромережу України. Ймовірно, це перший приклад спроби Росії реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей –ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки. За задумом Росії, ця концепція передбачає використання ракет дальнього радіусу дії для завдання ударів по критично важливих об'єктах національної інфраструктури ворожої держави, а не по її збройних силах, з метою деморалізації населення і, зрештою, змушення керівництва держави капітулювати. Удари Росії продовжують спричиняти дефіцит електроенергії, що призводить до невибіркових масових гуманітарних страждань по всій Україні. Однак його ефективність як стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки Росія вже витратила велику частину своїх відповідних ракет проти тактичних цілей. Крім того, враховуючи, що Україна успішно мобілізувалася протягом дев’яти місяців, матеріальний і психологічний ефект від цієї кампанії є очевидно меншим, ніж якби він був розгорнутий на початковому етапі війни.

10:00 Компанія Raytheon Co. в Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт із фіксованою ціною на суму $1,216 мільярда на закупівлю передових зенітно-ракетних систем NASAMS, а також відповідного обладнання, послуг і запчастин для підтримки зусиль для України, офіційно повідомило Міністерство оборони США. Орієнтовна дата завершення робіт – 28 листопада 2025 року. Кошти на контракт виділені в межах Ініціативи зі сприяння безпеці в Україні.

09:48 Свіжі супутникові знімки показують незвичайну кількість рухів у ключовому російському військовому аеропорту Енгельс-2 під Саратовом, що вказує на підвищену там готовність і можливість нової потужної повітряної атаки на Україну, висновковують опитані німецьким виданням Spiegel експерти. На знимках видно цистерни з пальним біля бомбардувальників, великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали, багато великих вантажних літаків припарковано на асфальті, що вказує на недавню велику партію на базу – можливо, це крилаті ракети. Виглядає, що два десятки дальніх бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 готують до чергової атаки.

09:32 Влада США розглядає можливість розширення підготовки українських військовослужбовців, повідомляють обізнані джерела CNN. У разі схвалення новий режим тренувань проходитиме на базі армії США у Графенвері (Німеччина). Програма передбачає "набагато інтенсивнішу і всеосяжну" підготовку, ніж Україна отримувала у Польщі чи Великій Британії: розширення передбачає і кількісне збільшення – до 2,5 тисячі на місяць, і якісне поглиблення – навчатимуть більш складній тактиці ведення бою, включно з координацією маневрів піхоти з артилерійською підтримкою. Пропозиція ще перебуває на міжвідомчому розгляді адміністрації США.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 89 440 (+560) осіб, танків – 2915 (+1) од., бойових броньованих машин – 5877 (+5) од., артилерійських систем – 1904 (+2) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО – 210 (+0) од., літаків – 280 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0) од., крилатих ракет – 531 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4441 (+12) од., спеціальної техніки – 163 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

85,3% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

33,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

74,0% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

61,8% артилерійських систем (з них 0,3% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

22,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині. З метою недопущення просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках, противник здійснює інженерне обладнання лінії оборони. Продовжує переміщення особового складу, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат. Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетні удари по цивільних об’єктах в населеному пункті Комишуваха Запорізької області, здійснив 41 авіаційний удар та 28 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема і місту Херсон. Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка окремих підрозділів ворога. На Сіверському напрямку загарбники здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Бачівськ, Білопілля, Будки та Краснопілля Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Дворічна та Западне Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Зафіксоване вогневий вплив ворога по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Берестове, Дружелюбівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Північне, Залізне та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельске, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Зафіксовано обстріли з усього спектру артилерії по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки, та Великої Новосілки на Донеччині. На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі. Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон. Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основа частина військ – це мобілізовані особи. Російські окупанти продовжують використовувати цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь. Водночас протягом 28-29 листопада фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. В той же час, українські підрозділи збили БпЛА (ймовірно типу “Орлан-10”). Інформація уточнюється. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 7 районів зосередження особового складу та ОВТ, склад паливно-мастильних матеріалів, а також 5 інших важливих об’єктів противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Зусилля російських військових навколо Бахмута свідчать про те, що російські сили не зробили висновків з попередніх високозатратних кампаній, зосереджених на оперативно неважливих населених пунктах.

• Росенергоатом призначив нового директора Запорізької атомної електростанції.

• Кремль продовжує зусилля з придушення внутрішнього інакомислення шляхом розширення заходів, нібито спрямованих проти «іноземних агентів».

• Російські соціологічні опитування свідчать про те, що російська громадськість, виглядає, втомилася від війни Росії в Україні.

• Російські війська продовжували оборону від українських контрнаступальних операцій на лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжували поступово закріплюватися в районі Бахмута та проводити наступальні операції в районі Авдіївки–Донецька.

• Український урядовець визнав, що українські сили проводять операцію на Кінбурнській косі.

• Російські та українські джерела повідомили, що російська влада продовжує проводити заходи часткової мобілізації.

• Зусилля російських посадовців щодо інтеграції незаконно анексованих територій до складу Російської Федерації, ймовірно, є дуже дезорганізованими.