Єврокомісія рекомендувала не давати Угорщині понад 13 млрд євро.

Це пов’язано з проблемами Будапешту в царині дотримання демократичних стандартів.

Європейська Комісія виступила у середу, 30 листопада, проти виплати Угорщині допомоги у розмірі понад 13 мільярдів євро. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на Twitter ЄК. Рекомендація Єврокомісії заблокувати допомогу для Угорщини пов’язана з проблемами Будапешта в царині дотримання демократичних стандартів.

«Що стосується верховенства права, Угорщина зобов’язалася провести значні реформи. Лише після повного впровадження цих реформ доступ до фонду відновлення ЄУ буде розблоковано», – заявив віцепрезидент Комісії Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis). Йдеться про використання допомоги Євроунії для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу. Будапешт розраховував отримати 5,8 млрд євро.

Одночасно Єврокомісія закликала всі країни Європейської Унії заморозити виплату Угорщині 7,5 млрд євро, призначених для вирівнювання життя в країнах ЄУ. Брюссель уже неодноразово звинувачував Орбана у порушенні унійних принципів у сфері прав людини, демократичних стандартів та боротьби з корупцією. Єврокомісія привітала досягнутий Угорщиною поступ у сфері юстиції, але дійшла висновку, що його недостатньо для виплати Будапешту 7,5 млрд. євро.

Експерти вважають, що рішення Єврокомісії стане болісним ударом для Будапешта, оскільки обіцяні йому виплати на суму 7,5 млрд євро становлять близько п'яти відсотків прогнозованого ВВП Угорщини цього року. Експерти також вказують на серйозність можливих наслідків через конфлікт між Брюсселем та Будапештом. Річ у тому, що Угорщина може заблокувати рішення Євроунії, для ухвалення яких потрібна одностайність. Йдеться, наприклад, про такі питання, як санкції проти Росії чи допомогу Україні.