СБУ перевірила УПЦ (МП) у Франківську.

За результатом перевірок приміщення УПЦ (МП) в Івано-Франківську СБУ відкрила кримінальне провадження.

У результаті огляду правоохоронці виявили проросійську й антиукраїнську агітаційну літературу, в якій заперечується існування українського народу і мови та право України на державність, повідомляє управління СБУ в Івано-Франківській області.

Також СБУ знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури – авторства російських авторів та видання російських друкарень.

За фактом виявлення матеріалів, спрямованих на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України.

Крім того, контррозвідка СБУ вивчає походження виявленої в одному з підсобних приміщень символіки незаконних збройних формувань періоду початку російської агресії на Донбасі 2014 року.

Нагадаємо, з початку війни СБУ відкрила більше 20 кримінальних проваджень щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП, у яких фігурує понад 30 підозрюваних – від інформаторів ворога до коригувальників вогню.