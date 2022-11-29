СБУ перевірила УПЦ (МП) у Франківську.

За результатом перевірок приміщення УПЦ (МП) в Івано-Франківську СБУ відкрила кримінальне провадження. 

 

У результаті огляду правоохоронці виявили проросійську й антиукраїнську агітаційну літературу, в якій заперечується існування українського народу і мови та право України на державність, повідомляє управління СБУ в Івано-Франківській області.

 

 

Також СБУ знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури – авторства російських авторів та видання російських друкарень.

 

За фактом виявлення матеріалів, спрямованих на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України.

 

 

Крім того, контррозвідка СБУ вивчає походження виявленої в одному з підсобних приміщень символіки незаконних збройних формувань періоду початку російської агресії на Донбасі 2014 року.

 

Нагадаємо, з початку війни СБУ відкрила більше 20 кримінальних проваджень щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП, у яких фігурує понад 30 підозрюваних – від інформаторів ворога до коригувальників вогню.

 

29.11.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
278-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.
28.11.22 | | Україна
277-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар’їнка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.
27.11.22 | | Україна
Перший Львівський тиждень скульптури
Вечірньою кураторською екскурсією відомого українського галериста Павла Гудімова 27 листопада завершиться перший Львівський тиждень скульптури, що відкрив новий мистецький простір міста.
26.11.22 | | Штука
Мільйони свічок пам'яті
Тетяна ШПАЙХЕР
Якщо світ не допоможе Україні – то свічка вже горітиме в пам'ять про втрату людяності на планеті...
26.11.22 | | Минуле
Зайці, лелеки і ведмеді
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Школярі досліджують давній єврейський некрополь Городка. Знайшли втрачене та спростували гіпотезу відомої вченої з Ізраїлю
26.11.22 | | Галичина
276-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.
26.11.22 | | Україна
Неофіт
Алік Олісевич
Це місце ми освоїли швидко – всюди вже сиділа своя публіка. Тут чекали мої друзі. Хтось сидить на бордюрі. Чути сопілку. Всі пам’ятають, як то було
25.11.22 | | Дискурси
Мертвонароджена ОДКБ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Останнє засідання ОДКБ ознаменувало собою початок кінця цієї організації. Зрештою, а чи існувала вона реально, чи народилася вже мертвою 20 (30) років тому?
25.11.22 | | У світі

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.