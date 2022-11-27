СБУ проводить контррозвідувальні безпекові заходи в Івано-Франківській єпархії УПЦ МП.

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) в Івано-Франківську. Про це йдеться на сторінці івано-франківської Служби безпеки у Facebook.

 

 

Заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

 

Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

 

 

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі.

 

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

 

– перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского міра»;

– недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;

– убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

 

Нагадаємо, що напередодні співробітники Служби безпеки України провели обшуки у єпископа Тернопільської єпархії УПЦ московського патріархату, ректора Почаївської духовної семінарії Іова (Смакоуза).

 

27.11.2022

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