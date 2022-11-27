Без електрики залишаються 718 сіл та містечок Львівської області.

 

Станом на неділю, 27 листопада, 50% споживачів отримують електроенергію та водопостачання. Без електроенергії залишаються 718 населених пунктів. Загалом енергетична ситуація в області покращилася. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

 

"Енергетична ситуація на Львівщині дещо покращилася. Зараз одночасно користуватися електроенергією та водою можуть 50% споживачів Львівської області. Перебоїв з постачанням тепла нема. Без електроенергії 718 населених пунктів нашої області, 314 без живлення частково», – повідомив голова ОВА.

 

Актуальну інформацію щодо відключень можна переглянути на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла». У «Львівобленерго» закликають споживачів обмежити споживання електроенергії, аби уникнути нових відключень.

 

Зазначимо, що у Львові працює 18 пунктів обігріву першої хвилі, якими можна скористатися, щоб зарядити телефон і погрітися, коли вдома немає електропостачання.


 

27.11.2022

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