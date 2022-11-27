277-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:09 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території республіки білорусь після набуття ними бойових спроможностей. Ворог завдав 4 ракетні удари по цивільних об’єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. Здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави російської федерації та республіки білорусь, залучені до посилення ділянки державного кордону. На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, підрозділи противника продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, ведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснили мінометний обстріл поблизу Янжулівки Чернігівської області. На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області. На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального і Берестового на Харківщині. На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Артилерійського ураження зазнали райони населених пунктів Макіївка і Невське Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних типів позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив обстріли з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон. Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська. Підтверджено ураження ворожого об’єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там перебувало близько 70 військовослужбовців противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється. Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

17:54 Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило передачу Збройним Силам України ракет Brimstone 2. Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Twitter. На кадрах[ відеоролика видно завантаження озброєння у літак. Персонал вбраний у легкий одяг, зокрема, футболки – очевидно, кадри знято ще теплої пори. Британські військовики зазначають, що ця допомога "зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії“.

17:23 "Енергоатом" протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що військові РФ можуть збиратися покинути Запорізьку атомну станцію, хоча говорити про те, що вони вже їдуть з неї зарано, повідомив президент НАЕК Петро Котін в ефірі телемарафону: "Ми отримуємо інформацію, що з’явилися ознаки того, що вони, можливо, збираються покинути ЗАЕС. По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто б залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти".

16:19 Американський астронавт та амбасадор United24 Скотт Келлі прибув із візитом в Україну. В неділю він відвідав дітей, постраждалих від війни, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", а також мав ознайомитися із наслідками російської військової агресії у Бучі та Ірпені.

15:55 Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа єдина в плані мети: головне, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна. Але щодо інструментів, особливо щодо санкцій, пояснив Орбан під час виступу на конгресі учасників Міжнародного об'єднання християнських демократів, де він є віцепрезидентом., думки розходяться, додавши, що ці дебати триватимуть і надалі.

Говорячи про політичну ситуацію у Європі, Орбан заявив про низку одночасних викликів: війна в Україні та викликана нею економічна криза, нелегальна і все агресивніша міграція і поширення західної неомарксистської ідеології.

14:12 Офіційний Київ дав згоду на візит до України у складі бельгійської урядової делегації міністерки закордонних справ Аджі Лябіб - який досі не погоджували через її незаконну поїздку до окупованого Криму ще у ролі журналістки. З Twitter Аджі Лябіб відомо, що вона прибула до Києва разом з прем’єром Александром де Кроо, разом з ним була на зустрічі із Зеленським, мала зустрічі з громадськими активістами, а в неділю відвідала Бородянку. Після призначення Аджі Лябіб на посаду політичні опоненти пригадали їй поїздку до окупованого Криму. Як нагадує "Європейська правда", вже у МЗС Лябіб написала українському колезі Дмитру Кулебі листа, в якому висловила підтримку Україні, наголосивши на належності Криму та Донбасу до України. Згодом на полях неформальної зустрічі європейських глав МЗС у Празі Лябіб зустрілася з Кулебою і визнала порушення при перетині кордону.

13:01 Німеччина передала Україні 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh та 53 захищені автомобілі, які належали Прикордонній службі Німеччини. Цю інформацію наводить портал "Мілітарний", покликаючись на оновлення списку допомоги, котру німці передали Україні впродовж минулого тижня. Також зазначено, що до відправки в Україну готують 14 гусеничних машин із дистанційним керуванням для підтримки забезпечення. Традиційно, терміни та спосіб доставки техніки в Україну не розголошують.

12:42 Голова Криворізької райвійськадміністрації Євген Ситниченко в ефірі телемарафону уточнив, що росіяни ракетами влучили по залізниці в Кривому Розі; через значні руйнування колія не працюватиме "довгий час". Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

12:35 Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та храму єпархії УПЦ МП у Івано-Франківську. Правоохоронці прагнуть запобігти підривній діяльності російських спецслужб в Україні, "зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України". "Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского міра», недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо, убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", – поінформували в СБУ. Як уточнює "Суспільне", обшуки проводяться в храмі Різдва Христового на вулиці Довженка.

12:00 Незабаром Україна отримає від Німеччини ще три системи ППО Iris-T, нагадав Олаф Шольц під час п'ятого Німецько-українського економічного форуму. Раніше він про це повідомляв наступного дня після масованого ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури України 23 листопада. Наразі в Україні є одна така система, і вона показала 100% ефективності проти російських ракет.

11:50 Триває відновлення енергосистеми після сьомої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України, станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів, повідомило "Укренерго".

11:34 "Укроборонпром" продемонстрував фрагмент безпілотного літального апарата, котрий наразі проходить в Україні випробування. Напередодні дрон підіймали в повітря під перешкодами систем радіоелектронної боротьби. "Погода, з одного боку, стає проблемою, з іншого – додатковою перевіркою для комплексу. Свого роду краш-тестом", – прокоментували в концерні. На корпусі принаймні одного з БПЛА написано "аз воздам" – "помщуся". "І так, «аз воздам» – не назва. Місія", – заінтриґували в "Укроборонпромі".

11:11 У понеділок та вівторок у Берліні зустрінуться міністри юстиції країн G7, щоб обговорити розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності, повідомив Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччини, яка зараз головує у G7.

11:06 На Львівщині станом на десяту годину є можливість подавати електроенергію, воду та тепло кожному споживачеві, але в енергосистемі України не вистачає для цього потужності. Одночасно користуватися електроенергією можуть 50% споживачів області, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

10:44 У Вільнянську поховали немовля, котре загинуло внаслідок обстрілу росіянами пологового будинку. Хлопчика звали Сергій.

10:22 Станом на дев'яту годину в Києві практично повністю відновлено електроживлення. Вода, тепло, зв'язок, ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії, повідомила Київська міська військова адміністрація.

10:02 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Район навколо міст Павлівка та Вугледар у південно-центральній частині Донецької області був ареною інтенсивних бойових дій протягом останніх двох тижнів, невелика територія переходила з рук в руки. Як Росія, так і Україна зосередили в цьому секторі значні сили, причому російська морська піхота зазнала значних втрат. Ця територія залишається місцем запеклих боїв частково, ймовірно, через те, що Росія потенційно оцінює її як початок майбутнього великого наступу на північ з метою захоплення решти Донецької області, що перебуває під контролем України. Проте Росії навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо якісних сил для здійснення оперативного прориву.

09:44 У Кривому Розі вранці дві російські ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури, голова ОВА Валентин Резніченко повідомив про серйозні руйнування.

09:12 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 87 310 (+600) осіб, танків – 2905 (+4) од., бойових броньованих машин – 5856 (+8) од., артилерійських систем – 1897 (+1) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО – 209 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1) од., крилатих ракет – 531 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4412 (+6) од., спеціальної техніки – 163 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

85,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

33,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

73,5% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

61,5% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ – ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар’їнка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області. Ворог завдав 2 ракетних удари по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах, зокрема, міста Херсон. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, ворожі підрозділи виконують завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону та ведення демонстраційних і провокаційних дій. На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Чугунівка, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки та Амбарне Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Лиманському напрямку веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Курилівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Невське Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині. В районі населеного пункту Стельмахівка російські окупанти застосували важкі вогнеметні системи ТОС-1А. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Андріївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка і Плавні на Запоріжжі. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник задіяв міномети, танки, ствольну та реактивну артилерію для ураження населених пунктів Республіканець, Придніпровське, Антонівка Херсонської області та міста Херсон. Підтверджено вогневе ураження 25 листопада районів зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 100 осіб пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. За наявною інформацією, в російській федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Українські ракетники та артилеристи за минулу добу уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об’єкт противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Загальний темп операцій уздовж лінії фронту сповільнився останніми днями через погіршення погодних умов, але, ймовірно, він зросте на наступних кількох тижнях, оскільки температура впаде, а земля замерзне на всій території бойових дій.

• Російські чиновники продовжують спроби депортувати дітей до Росії під прикриттям схем медичної реабілітації та програм усиновлення.

• Російські чиновники, мабуть, намагаються протидіяти посиленню впливу фінансиста "Вагнера" Євгенія Прігожина шляхом просування інших паралельних російських військових структур.

• Російські війська, ймовірно, використовують у своїй кампанії проти української інфраструктури інертні ракети Х-55, призначені тільки для перенесення ядерних боєголовок, що засвідчує виснаження російських запасів високоточнї зброї.

• Російські війська продовжували оборонні операції проти українських контрнаступальних операцій на лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні дії на напрямках Бахмута й Авдіївки.

• Російські війська продовжували зводити укріплення на сході Херсонської області.

• Невдачі російської тактики, логістики та техніки продовжують знижувати моральний дух російських військ і змушують шукати офірних цапів.