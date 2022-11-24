Косово та Сербія залагодили суперечку навколо автомобільних номерів.

Белград припинить видавати номерні знаки з кодами косовських міст, а Пріштіна відмовиться від спроб перереєструвати автомобілі із сербськими номерами.

Косово та Сербія досягли згоди щодо сербських автомобільних номерів, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту. «Угоди досягнуто. Радий повідомити, що головні переговорники Косово та Сербії за посередництва Євросоюзу погодили заходи, які дозволять уникнути подальшої ескалації та повністю зосередитися на пропозиції щодо нормалізації їхніх відносин», – написав у своєму мікроблозі Twitter увечері в середу, 23 листопада, верховний представник ЄУ з іноземних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

Згідно з домовленістюі, Белград припинить видавати номерні знаки з кодами косовських міст, а Пріштіна, своєю чергою, відмовиться від спроб перереєструвати автомобілі зі сербськими номерами. Як повідомив Боррель, найближчими днями сторони за посередництва Німеччини та Франції обговорять подальші кроки щодо нормалізації відносин. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Конфлікт між Сербією та Косово вкотре загострився наприкінці липня, коли Пріштіна вирішила запровадити тимчасові документи, які мають отримувати під час в'їзду громадяни Сербії, а також зажадала від сербської меншості поміняти старі сербські автомобільні номери на місцеві. На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада в Приштині відклала запровадження нових правил.

Сербія прагне вступити до Євроунії і у зв'язку з цим зобов'язалася нормалізувати відносини з Косово.