Від завтра на Львівщині діятиме новий графік відключення електроенергії.

На цей час на Львівщині діють аварійні відключення, спричинені черговим обстрілом енергосистеми. У разі стабілізації ситуації з 25 листопада можуть ввести графік погодинних відключень, який діятиме в оновленому форматі.

Графік оновили, зважаючи на звернення споживачів, ситуацію в енергосистемі та для покращення логістики перемикань на підстанціях. Тривалість орієнтовної відсутності електроенергії у графіку не змінилась – чотири години двічі на добу, але змінились терміни виключення та включення на одну годину. Наприклад, якщо раніше період вимкнень був з 4 до 8 години ранку, то тепер з 5 до 9 години.

Ознайомитись з графіком для кожної з груп споживачів за днями тижня можна на сайті ПрАТ «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».