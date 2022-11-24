З'явились деталі розмови польського президента з фейковим Макроном.

Gazeta Wyborcza довідалась про деталі розмови польського президента з фейковим Макроном, про яку вже повідомляли раніше. Виявилося, що цього вечора пранкери пробували поговорити не тільки з Дудою: фейковий президент Латвії пранкерів намагався поговорити з генсеком НАТО Столтенбергом, фейковий президент Польщі – з президентом Естонії, а фейковий прем'єр-міністр Великої Британії писав мейли прем'єр-міністру Польщі.

Однак, з всієї цієї компанії на трюк ошустів купився тільки Анджей Дуда. Однак, не спішім звинувачувати польського президента та його канцелярію в легковажності. Пранкери подзвонили відразу після розмови Дуди з німецьким канцлером Олафом Шольцом, який попередив, що поруч перебуває президент Франції, який також стурбований і хотів би знати, яка там ситуація з ракетою.

Обоє європейських лідерів були на саміті G7 в Балі, там же був і президент США Джо Байден, який теж після інциденту з ракетою, що впала на польській території телефонічно спілкувався з президентом Дудою. Всі розмови через надзвичайність ситуації і, відповідно, терміновість комунікацій, відбувалися по незахищеній лінії на прямий приватний телефон Дуди.

Можна припустити, що російські служби підслуховували те, що відбувалося на Балі, і не дивно, що російські пранкери відразу зателефонували Дуді. Було близько опівночі, йшла шістнадцята година робочого дня Дуди, якість зв'язку у всіх розмовах з Балі була поганою, а до того ж, коли вже під час розмови Дуди з фейковим Макроном служба польського президента, отримавши відповідне доручення, уточнила у радника президента Франції автентичність співрозмовника свого патрона, той відповів, що президент Макрон "хотів зв'язатися або вже зв'язався з президентом Дудою".

За прийнятою процедурою на дзвінок має відповісти керівник канцелярії президента, начальник управління державної охорони або співробітник Служби держбезпеки. І перевіривши, хто дзвонить, віддзвонити і лиш тоді передати слухавку Дуді. З цієї ж розмови випливає, що Дуда, відповідаючи на дзвінок, не знав, хто телефонує, тобто він не повинен був відповідати, тим більше в такій напруженій ситуації.

Хоча, з іншого боку, всі ці процедури були витримані – і не помогли у 2020 році, коли ці самі Вован і Лексус зателефонували польському президентові, видаючи себе за генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

У канцелярії президента Польщі зазначили, що Дуда "за незвичайною манерою ведення розмови співрозмовника" здогадався, що це можуть бути ошусти, і закінчив розмову з Макроном. Щоправда, наступного дня пресслужба Дуди повідомила про його розмову з Макроном, але, можливо, після фейкового Дуда поговорив таки з автентичним французьким президентом.

Зрештою, Дуда був свідомий, що розмовляє по незахищеній лінії, тому не сказав нічого такого, щоби він не міг сказати, наприклад, на пресконференції.

Цікавішими є – якщо виходити з цілком вірогідної гіпотези, що за дзвінком пранкерів стояли російські спецслужби – питання фейкового Макрона, що виказують інтерес цих спецслужб: вони хотіли вияснити позицію Зеленського і щодо намірів ескалації, і щодо "брудної бомби", а також те, яку Україна має інформацію про ракету, що впала в Польщі. З аудіо виникає враження, що росіяни не мали впевненості, що ця ракета не російська, і тривожилися, що Україна має докази цього.