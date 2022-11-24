З'явились деталі розмови польського президента з фейковим Макроном.

Gazeta Wyborcza довідалась про деталі розмови польського президента з фейковим Макроном, про яку вже повідомляли раніше. Виявилося, що цього вечора пранкери пробували поговорити не тільки з Дудою: фейковий президент Латвії пранкерів намагався поговорити з генсеком НАТО Столтенбергом, фейковий президент Польщі – з президентом Естонії, а фейковий прем'єр-міністр Великої Британії писав мейли прем'єр-міністру Польщі.
Однак, з всієї цієї компанії на трюк ошустів купився тільки Анджей Дуда. Однак, не спішім звинувачувати польського президента та його канцелярію в легковажності. Пранкери подзвонили відразу після розмови Дуди з німецьким канцлером Олафом Шольцом, який попередив, що поруч перебуває президент Франції, який також стурбований і хотів би знати, яка там ситуація з ракетою.
Обоє європейських лідерів були на саміті G7 в Балі, там же був і президент США Джо Байден, який теж після інциденту з ракетою, що впала на польській території телефонічно спілкувався з президентом Дудою. Всі розмови через надзвичайність ситуації і, відповідно, терміновість комунікацій, відбувалися по незахищеній лінії на прямий приватний телефон Дуди.
Можна припустити, що російські служби підслуховували те, що відбувалося на Балі, і не дивно, що російські пранкери відразу зателефонували Дуді. Було близько опівночі, йшла шістнадцята година робочого дня Дуди, якість зв'язку у всіх розмовах з Балі була поганою, а до того ж, коли вже під час розмови Дуди з фейковим Макроном служба польського президента, отримавши відповідне доручення, уточнила у радника президента Франції автентичність співрозмовника свого патрона, той відповів, що президент Макрон "хотів зв'язатися або вже зв'язався з президентом Дудою".
За прийнятою процедурою на дзвінок має відповісти керівник канцелярії президента, начальник управління державної охорони або співробітник Служби держбезпеки. І перевіривши, хто дзвонить, віддзвонити і лиш тоді передати слухавку Дуді. З цієї ж розмови випливає, що Дуда, відповідаючи на дзвінок, не знав, хто телефонує, тобто він не повинен був відповідати, тим більше в такій напруженій ситуації.
Хоча, з іншого боку, всі ці процедури були витримані – і не помогли у 2020 році, коли ці самі Вован і Лексус зателефонували польському президентові, видаючи себе за генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
У канцелярії президента Польщі зазначили, що Дуда "за незвичайною манерою ведення розмови співрозмовника" здогадався, що це можуть бути ошусти, і закінчив розмову з Макроном. Щоправда, наступного дня пресслужба Дуди повідомила про його розмову з Макроном, але, можливо, після фейкового Дуда поговорив таки з автентичним французьким президентом.
Зрештою, Дуда був свідомий, що розмовляє по незахищеній лінії, тому не сказав нічого такого, щоби він не міг сказати, наприклад, на пресконференції.
Цікавішими є – якщо виходити з цілком вірогідної гіпотези, що за дзвінком пранкерів стояли російські спецслужби – питання фейкового Макрона, що виказують інтерес цих спецслужб: вони хотіли вияснити позицію Зеленського і щодо намірів ескалації, і щодо "брудної бомби", а також те, яку Україна має інформацію про ракету, що впала в Польщі. З аудіо виникає враження, що росіяни не мали впевненості, що ця ракета не російська, і тривожилися, що Україна має докази цього.
– Алло?
– Привіт, мій друже, як ідуть справи?
– Привіт, Еммануеле, це ви? На лінії Анджей Дуда.
– Так, так, це я.
– Привіт, Еммануеле, дякую, дякую за дзвінок. Ви, напевно, в курсі, ситуація дуже непроста. У нас у Польщі сьогодні у другій половині дня був вибух поблизу українського кордону.
– Ага.
– На нашій території. І то була ракета. Без жодних сумнівів це була ракета. Хто її запустив, ми не знаємо. Запуск був десь зі сходу.
– Угу.
– І, ймовірно, це російська ракета, російського виробництва. Вибух був дуже сильний, бо вирва від вибуху в довжину десь 20-25 метрів та у глибину 5 метрів. Велика воронка.
– Угу.
– І сьогодні ввечері я мав розмову з Єнсом Столтенберґом. Я сказав йому, що завтра наш посол, можливо, ініціює процедуру за параграфом 4.
– Угу.
– Чотири. І також ми переговорили з президентом Джо Байденом.
– Що він говорить? Він звинувачує Росію?
– Ні. Ні...
– Як ви думаєте, чи може бути так, що українська ракета вразила російську ракету, і вона...
– Не знаю. Я не знаю. Президент Байден сказав, що він також направить американських експертів, щоби сприяти нашому розслідуванню. Ймовірно, вони приєднаються до розслідування, але я чекаю. Чекаю на результати...
– Так. А яку позицію зайняв Зеленський? Чи звинувачує він Росію?
– Він, так, Володимир звинувачує росіян. Він каже, вони цілком впевнені, що це була російська ракета, яку запустили російські. І він сказав, що це не може бути запуск ракети Україною. Мені він так сказав.
– Але ви знаєте його позицію. Він продовжує просити про постачання озброєння?
– Еммануеле... Повірте мені, я дуже обережний. Я не звинувачую росіян. Еммануеле, це війна. Я думаю, що обидві сторони звинувачуватимуть один одного в цій війні.
– Я думаю, нам не потрібна ескалація, ескалація між НАТО та Росією. Нам цього не треба.
– Еммануеле, думаєте, мені війна з Росією потрібна? Ні. Повірте, цього не хочу. Я не хочу війни з Росією, і я вкрай обережний, повірте. Вкрай обережний. З мого боку йдеться лише про четверту статтю, я не говорю про п'яту статтю.
– Що ви збираєтеся робити, якщо ця ракета виявиться російською?
– Ми говоритимемо з нашими союзниками, з вами, з американцями, і з президентом Байденом. І, думаю, нам потрібно буде знайти рішення для цієї непростої ситуації. Спільне рішення. Але вони в іншій ситуації, відмінній від моєї.
– Так, я згоден, згоден. Це жахливо. Але в новинах я бачу, що ваше міністерство каже, що ракета була російська. Російська ракета, ваше міністерство, просто...
– Наш міністр закордонних справ, він у своїй заяві сказав, що то була російська ракета.
– Угу.
– Ракета була виготовлена у Росії. При цьому вам відомо, що в цій війні обидві сторони мають ракети російського виробництва. Обидві у Росії.
– С-300, так, я знаю.
– Можливо, але розумієте, явних доказів, що то була С-300, немає. Це домисли, наскільки мені відомо...
– Що ви думаєте про брудну бомбу? Брудні бомби, про які заявляє Росія.
– Я більше побоююся проблем на українських АЕС, аніж якоїсь брудної бомби. Я більше боюсь...
– А що вам сказав Володимир?
– Я більше боюся ядерної катастрофи через атаку на АЕС. Ось що мене турбує.
– А що вам сказав Володимир? Які в нього плани? Який у нього план? Чи правда він хоче більшої ескалації?
– Мені він сказав про свою впевненість, що то була російська ракета і що запустили її росіяни. І взагалі все. Він сказав, що вони мають докази. Президент Байден заявив, що направить експертів для участі у розслідуванні. Це все, що я можу сказати. Ми маємо своїх експертів. Експерти є. Вже триває розслідування. А завтра вранці до нього, швидше за все, приєднаються американські експерти.
– Добре. Спасибі, друже. Я від них обох дуже втомився. Особливо від Володимира Зеленського.
– Дякую, дякую! Гарного дня.
– Так, дякую.
24.11.2022