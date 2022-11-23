У Єрусалимі вчинено два бомбові замахи.

Одна людина загинула, понад 20 поранено.

 

 

Щонайменше одна людина загинула, понад 20 було поранено внаслідок двох вибухів на автобусних зупинках у Єрусалимі в середу зранку, 23 листопада. Як повідомив 9 канал ізраїльського телебачення, перший вибух пролунав близько сьомої ранку на вулиці Шаарей Єрушалаїм (зупинка на виїзді з Єрусалиму, де автостопники зазвичай ловлять попутки). На момент підриву пристрою на зупинці було багато людей. Другий вибух стався на перехресті Рамот, ще одному в'їзді до міста.

 

Поранених доставлено в прилеглі медичні центри. Ізраїльська поліція вже заявила, що вибухи мали скоординований характер. Очевидно, вибухові пристрої були заховані у валізки, залишені біля зупинок громадського транспорту. Можливо, пристрої активізовували дистанційно.

 

Зараз єрусалимська поліція перевіряє всі зупинки громадського транспорту в місті. Головний в'їзд до ізраїльської столиці перекрито. Водіїв просять використовувати альтернативні маршрути.

 

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц проводить екстрену нараду з представниками силових структур. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за цей теракт. Правоохоронці припускають, що бомбові замахи ймовірно організували палестинські терористи. Тим більше, що ХАМАС та «Ісламський джихад» схвалили вибухи, пояснивши, що вони є «відповіддю на сіоністську окупацію».

 

В останні місяці напруга між ізраїльтянами та палестинцями зросла через операцію ізраїльських військовиків на Західному березі річки Йордан після хвилі нападів на ізраїльтян на початку цього року.

 

Терактів зі застосуванням вибухівки вже кілька років не вчиняли на території Ізраїлю. Хоча раніше такі атаки неодноразово скоювали бойовики ісламістських організацій. Тож нинішній теракт може стати найзначнішою атакою за останні роки.

23.11.2022

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