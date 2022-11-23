«Укрзалізниця» відновила ранковий поїзд Інтерсіті з Києва до Львова.

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на ранковий потяг Інтерсіті+ Київ–Львів, який зупинятиметься на станціях у Коростені та Дубному.

Як повідомила у вівторок, 22 листопада, пресслужба «Укрзалізниці», поїзд №743/744 Київ–Львів знову почне курсувати щодня з 25 листопада. З Києва він вирушатиме о 06:20 з головного залізничного вокзалу та зупинятиметься о 06:37 на станції «Святошино». До Львова потяг прибуватиме об 11:58.

У зворотному напрямку потяг вирушатиме о 15:30 і прибуватиме до Святошина о 21:03, а на головний вокзал Києва – о 21:17. Дорогою потяг матиме зупинки у Коростені та Дубному.

Квитки в один бік на місця у вагоні першого класу коштують від 917 грн, а у вагоні другого класу – від 477 грн. Придбати квитки можна у касі, а також у додатку та на сайті УЗ.



