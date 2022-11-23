Свіжа соціологія засвідчує втому росіян від війни.

Йдеться про закриті опитування, проведені на замовлення Кремля.

На початку листопада відразу в кількох реґіонах Росії (у тому числі на Далекому Сході та Центральному федеральному окрузі) на замовлення адміністрації президента РФ незалежна соціологічна компанія Russian Field провела опитування в закритих фокус-групах. Йшлося передовсім про ставлення місцевих мешканців до війни. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на два джерела, близькі до Кремля та знайомі з результатами дослідження.

Результати закритих соціологічних досліджень чітко засвідчують, що росіяни не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього та майбутнього країни. Причому ця тенденція опосередковано підтверджується результатами відкритих соцопитувань.

Так, згідно з дослідженням, проведеним Russian Field, лише 19% опитаних очікують, що в найближчому майбутньому їхнє життя зміниться на краще, а 57% респондентів зізналися, що новини про війну викликають у них втому. Наприкінці липня так відповідали трохи більше сорока відсотків респондентів.

«Це не відхід в опозицію чи повне неприйняття “спеціальної військової операції“. Це байдужість та апатія. Ніщо не надихає, ніщо не тягне вперед. Тільки відстаньте від нас, не лізьте до нас», — прокоментував виданню результати досліджень один зі співрозмовників. Він висловив думку, що ці настрої не сильно пов'язані з успішним контрнаступом українських військ і відступом армії РФ з Херсона. «Просто росіяни втомилися від війни в принципі», — зазначив він.

Також співрозмовники видання, близькі до Кремля та знайомі з результатами соцдосліджень, зазначили, що росіяни дедалі частіше запитують про причини війни (попри активну роботу кремлівських пропагандистів): «З чим пов'язані труднощі, чому вони відбуваються?»

Проте в жовтні російські ЗМІ повідомляли, що, згідно з результатами закритих кремлівських соцопитувань, успішний контрнаступ українських військ все ж змінив ставлення росіян до війни: кількість громадян, які виступають за її продовження, скоротилася. Проте їх усе ще залишалася більшість: 68% респондентів відповіли, що бойові дії мають тривати, і лише 22% вирішили, що війну слід зупинити.

Незалежні соціологи звертають увагу, що при оцінці нинішніх соцопитувань необхідно враховувати умови цензури, запровадженої в Росії з початком війни, та ймовірне побоювання респондентів висловлювати свою незгоду з політикою влади.