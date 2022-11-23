273-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:24 Нинішніх ракетні удари Росії вбили шість цивільних українців, 36 – поранено, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко

18:05 Вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом дня російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої держави. За попередньою інформацією, було застосовано до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких збито Силами оборони України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Інформація уточнюється. Окрім того, цієї ночі противник завдав 2 ракетних удари по Запорізькій області та здійснив 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів. На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області та Херсон, Токарівка, Антонівка і Дніпровське на Херсонщині. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарняних закладів міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених військовослужбовців з північно-західної околиці міста. На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськиналаштованих жителів. Так, під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів. Підтверджено ураження Силами оборони живої сили та військової техніки противника за попередні дні. Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, близько 50 окупантів знищено та до 50 - поранено. В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 - пораненими. Наша авіація протягом поточної доби завдала 4 удари: 3 - по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 - по позиції зенітного ракетного комплексу. Воїни ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили район зосередження особового складу та ОВТ ворога і позицію ЗРК окупантів.

17:30 На вільну від окупації територію повернулося 36 осіб у рамках обміну полоненими, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. "Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей – одного цивільного та 35 військових", - написав Єрмак у телеграмі. Серед звільнених є військовослужбовці, які захищали Маріуполь, ті, хто був на "Азовсталі", а також нацгвардійці, узяті в полон на ЧАЕС у перші дні російського вторгнення. Загалом, адалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС та одного військовослужбовця з ЗСУ.

17:22 Повітряні сили ЗСУ збили 51 із 70 ворожих крилатих ракет Х-101/Х-555 та «Калібр», які запустили із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря, повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ/ Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу «Ланцет».

17:17 Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського парламенту про визнання РФ державою-спонсором тероризму і державою, яка використовує засоби тероризму. "Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", - написав Президент у твіттері.

17:06 Російські окупанти випустили 31 крилату ракету по Києву, сили протиповітряної оборони змогли збити 21 із них, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

16:53 У Молдові також розпочалися масові відключення електроенергії через російські ракетні удари по українській енергосистемі, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку республіки Андрій Спину.

16:36 Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, унаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені,.заявили в "Енергоатомі".

15:35 Унаслідок ракетних ударів по електропідстанції у Львівській області Яворівський, Львівський і Червоноградський райони без електроенергії, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

14:51 У Києві під час повітряної атаки пошкоджено двоповерхову будівлю. Троє людини загинуло, шестеро постраждало.

14:39 Увесь Львів знеструмлено. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. "Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води. Переходимо на роботу дизель-генераторів", – додав згодом Садовий.

14:03 Європейський парламент закликав підтримати розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних Росією, з подальшим притягненням до відповідальності причетних осіб та підтримки створення спеціального трибуналу у справі про злочини агресії Росії проти України і наголосив на необхідності для Комісії та держави-членів працювати спільно з українською владою над створенням всеосяжного міжнародного механізму компенсації, включаючи міжнародний реєстр збитків, вважачи важливим, щоб Комісія та причетні сторони завершили роботу над розробкою правового режиму, який дасть змогу конфіскувати російські активи, заморожені ЄС, та використати їх для ліквідації наслідків російської агресії проти України, зокрема відновлення України та компенсації жертвам агресії Росії.

У ЄП також схвалили пропозицію Комісії від 9 листопада про пакет підтримки у розмірі 18 млрд євро для України у 2023 році для забезпечення її макроекономічної стабільності, відновлення критичної інфраструктури та підтримки основних громадських послуг.

Окремо, ЄП засудив російську окупацію Запорізької електростанції і закликав російський народ не лише відмовитися від втягування в цю війну, а й висловити протест проти звірячих воєнних злочинів проти народу України, скоєних Російською Федерацією від імені російського народу.

13:59 Професійний "кістяк" Збройних сил РФ на Авдіївському і Бахмутському напрямках фактично вже винищений, йдуть мобілізовані кадри, повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, зазначивш, що головний план ЗСУ на цих напрямках — максимально вимотати противника, завдати йому непоправних втрат.

13:37 Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав Росію "країною-вбивцею", а міністра охорони здоров'я РФ – "гімнюком" після обструлі пологового корпусу Вільнянської лікарні у Запорізькій області (загинуло немовля). "Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто. Це НЕ країна-терорист, це країна-вбивця. Це не відповідальність того виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму божевільного маніяка. Ми ніколи вас не пробачимо. Світ ніколи вас не пробачить. Ви колись оговтаєтесь від пропаганди, якою вам промили мізки, але буде вже запізно. Життя дітей, яких ви вбили вже ніхто не поверне... Михайло Мурашко, гівнюк ти, а не міністр охорони здоров’я!" – прокоментував міністр.

13:16 Європейський парламент 494 голосами "за при 58 "проти" і 44 "утрималися" визнав Російську Федерацію державою - спонсором тероризму і державою, яка застосовує засоби тероризму, закликавши до її всеосяжної міжнародної ізоляції:

"Європейський парламент наголошує, що умисні напади та звірства, вчинені Російською Федерацією стосовно цивільного населення України, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні порушення прав людини й міжнародного гуманітарного права прирівнюються до актів терору проти українського населення і є воєнними злочинами, висловлює своє беззастережне обурення і засудження цих нападів і злочинів, а також інших дій, вчинених Росією для досягнення своїх деструктивних політичних цілей в Україні та на території інших країн; з урахуванням цього визнає Росію державою - спонсором тероризму і державою, що застосовує засоби тероризму"

12:39 У звільненому Херсоні побувала делеґація з дипломатів 20 країн. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін. "Тішуся повідомити, що ми успішно привезли до Херсона та вивезли групу із 70 дипломатів та послів, котрі представляють 20 країн світу", – написав Камишін у twitter. Нагадаємо, напередодні іноземні дипломати відвідали Миколаїв; про цю поїздку повідомили через день після візиту.

12:21 В Росії зафіксовано різке зростання кількості злочинів із використанням вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. За даними МВД РФ , з січня до жовтня поточного року їх кількість збільшилася на 29,7%, найбільший приріст таких злочинів стався в Курській (+675%) та Білгородській (+213,3%) областях, що межують з Україною, а також у Москві (+203,2%).

11:36 Британія передає Збройним Силам України три вертольоти Sea King; перший гелікоптер уже прибув в Україну. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає BBC. Українські екіпажі проходили навчання у Сполученому Королівстві шість тижнів. Вертольоти використовуватимуть для пошукових та рятувальних місій. Раніше Sea King використовувалися у повітряних силах та військово-морському флоті Великої Британії.

11:09 Президент Хорватії Зоран Міланович (відомий своїми проросійськими заявами) відхилив запит міністра оборони країни Маріо Банозіча на проведення навчань військовослужбовців Збройних Сил України у рамках місії Європейського Союзу з допомоги Україні. Водночас, як заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, відхилення президентом Хорватії запиту міністра оборони ще не означає, що рішення не буде ухвалене: залишаються інші механізми. "Не йдеться про відмову Хорватії від тренування українських військових... Заґреб розглядає дві опції допомоги Україні – тренування українських військовослужбовців на території Хорватії та направлення хорватських інструкторів на територію третьої країни", – сказав Ніколенко у коментарі "Укрінформу".

10:58 На Херсонщині загинув 13-річний хлопчик, який разом із батьком їхав у машині з церкви, де вони ховалися від обстрілів. Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. "Ще один хлопчик просто перебігав з літньої кухні до своєї оселі – залишився без руки. Ще один хлопчик поранений в живіт. Вони продовжують нападати, бити по мирних людях", – сказав Янушевич в етері національного телемаратону.

10:34 Колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику повідомлено про підозру у державній зраді, інформували в Офісі генерального прокурора. У повідомленні про підозру йдеться, що Табачник координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров'я, освіти та підготовки до проведення псевдореферендумів.

10:23 Двоє людей загинули та ще двоє поранені у результаті російського обстрілу міста Куп’янськ на Харківщині нині вранці, пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, будівлю поліклініки, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

10:18 Під час обшуків у приміщеннях УПЦ (МП) співробітники СБУ разом з Нацполіцією та Нацгвардією знайшли підозрілих російських громадян, проросійську літературу, мільйони гривневої готівки та сотні тисяч доларів. Загалом було перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб, понад 50 з них пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа, наразі здійснюється поглиблена перевірка.

10:06 Вночі російські війська обстріляли місто Вільнянськ у Запорізькій області, одна з ракет влучила в пологове відділення Вільнянської лікарні, внаслідок чого загинуло немовля, повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух.

10:01 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З вересня Росія, ймовірно, запустила проти України сотні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) іранського виробництва. Це була суміш БПЛА одноразової атаки (дрони-камікадзе) і більш традиційних озброєних систем багаторазового використання. Росія здебільшого використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей і українських електромереж. Проте останнім часом російське командування, ймовірно, також вимагає пріоритетності – як можливих цілей БПЛА іранського виробництва – для ударів на медичні установи і намагається при ідентифікації вражати їх цими керованими боєприпасами. Росія, ймовірно, задумала кампанію з використання БПЛА, щоб компенсувати гострий брак крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА були нейтралізовані. Приблизно з 17 листопада 2022 року публічно не повідомлялося про удари дронів-камікадзе. Росія, ймовірно, майже вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, шукатиме поповнення. Росія, ймовірно, зможе закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж виготовляти нові крилаті ракети всередині країни.

09:28 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 85 000 (+400) осіб, танків – 2895 (+3) од., бойових броньованих машин – 5827 (+5) од., артилерійських систем – 1882 (+12) од., РСЗВ – 395 (+2) од., засобів ППО – 209 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0) од., крилатих ракет – 480 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4393 (+15) од., спеціальної техніки – 161 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

84,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

33,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

73,3% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

61,2% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині. За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та містах і селах. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив обстріли з реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода і Шалигіне на Сумщині. На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник утримує угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії позицій наших військ. Обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області. Здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи у районі населеного пункту Стариця. ДРГ знешкоджена вогнем наших підрозділів. Ворог відійшов. На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти веде оборону, здійснюють обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Ямполівка та Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яковлівка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Зафіксовано обстріли позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новопіль на Донеччині та Зелений Гай, Дорожнянка, Темирівка, Полтавка, Червоне і Оріхів Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, покращує фортифікаційне обладнання позицій, не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області; Дудчани, Качкарівка, Новотягинка, Токарівка, Понятівка, Антонівка і Дніпровське Херсонської області та міста Херсон. Спостерігається додаткове обладнання противником оборонних рубежів вздовж ділянки автошляху Каховка – Мелітополь, у Херсонській та Запорізькій областях. У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва. Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців. Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, у населеному пункті Каланчак Херсонської області, в місцевій лікарні не вистачає ліжкомісць для розміщення поранених загарбників. А до населеного пункту Великі Копані протягом попередньої доби доправлено близько 40 поранених окупантів. За уточненою інформацією, 21 листопада поточного року, у Запорізькій області, підтверджено знищення ворожих зенітного ракетного комплексу С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту Пологи, Окрім того, 40 військовослужбовців отримали поранення. Неподалік Веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів, 15 військовослужбовців отримали поранення різних ступенів тяжкості. У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими. Українська авіація протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль може створювати інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області.

• Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, все ще будуть загрожувати українській інфраструктурі.

• Російські військові, ймовірно, намагаються поповнити свій арсенал високоточних систем озброєння.

• Прем'єр-міністр Білорусі відвідав Іран для обговорення економічної співпраці та можливих зв'язків у сфері безпеки.

• Переміщення російських військових вказує на те, що російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції у східній частині Запорізької та західній частині Донецької областей.

• Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують контрнаступальні операції вздовж лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута й Авдіївки.

• Кримська окупаційна влада продемонстрували підвищене занепокоєння, ймовірно, через українські удари по російських наземних лініях комунікацій на півострові та військові дії на Кінбурнській косі.

• Кремль продовжує перекладати відповідальність за невдоволення мобілізацією на Міністерство оборони Росії.

• Російські джерела продовжують афішувати примусове всиновлення українських дітей у російські сім'ї.