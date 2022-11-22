Між турками й росіянами виник конфлікт у Сирії.

Ердоган звинуватив РФ у невиконанні угоди, Москва звинувачує Анкару в надмірному застосуванні сили проти курдів.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоґан закинув Росії, що та не виконує взятих на себе зобов'язань у рамках угоди з Туреччиною щодо безпеки в Сирії, укладеної в Сочі 2019 року. Про це повідомило турецьке видання Daily Sabah.

За словами Ердоґана, Москва мала прибрати курдські формування з північно-східної частини Сирії, що межує з Туреччиною. «На них (росіянах, – ред.) лежала відповідальність за очищення цього району від терористів. На жаль, хоча ми багато разів нагадували про це, вони цього не зробили. Ми сказали, що не будемо мовчати щодо цього і що ми вживемо заходів проти терористів там, якщо вони (росіяни, – ред.) не зможуть цього зробити», – заявив Ердоґан.

Росія, своєю чергою, висловлює невдоволення тим, що Туреччина використовує надмірну силу в Сирії. Про це повідомив спецпредставник президента РФ по Сирії Олександр Лаврентьєв. «Ми сподіваємося переконати наших турецьких партнерів все-таки утриматися від надмірного застосування сили на сирійській території, щоб не допустити ескалації напруженості не лише в районах північних і північно-східних Сирії, а й на всій території Сирії. Ми вважаємо, що роботу з усіма зацікавленими сторонами треба продовжити, щоб знайти якесь мирне рішення, зокрема так званого курдського питання», – сказав Лаврентьєв. Він зазначив, що російська сторона не була повідомлена про проведення Туреччиною авіаударів по сирійській та іракській територіях.

Реджеп Таїп Ердоґан у понеділок, 21 листопада, оголосив про початок наземної операції під назвою «Кіготь-Меч» у північному Іраку та північній Сирії для усунення терористичної загрози, додавши, що Туреччина не буде бездіяльною проти тероризму. «Потрібно вирішити, скільки солдатів візьме участь у наземній операції, і після цього будуть зроблені відповідні кроки», – наголосив Ердоґан. Перед цим турецька авіація завдала потужного повітряного удару по позиціях курдів у Сирії.

Уряд Туреччини обґрунтував свої дії у Сирії бомбовим нападом на торговельний центр у Стамбулі, скоєним тиждень тому. В Анкарі поклали відповідальність за цей напад на курдські угруповання «Загони народної самооборони» та Партію праці Курдистану, які Туреччина вважає терористичними. Обидва ці угруповання заявили про свою непричетність до нападу.