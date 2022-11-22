Графіки вимкнень електроенергії можуть змінюватися без попередження.

В Обленерго пояснили, чому графіки вимкнень можуть змінюватися протягом дня і без попереджень.

Щовечора диспетчери НЕК «Укренерго» аналізують показники споживання електроенергії в енергосистемі України за попередній період, зіставляють дані з інформацією про можливості генерації електроенергії вцілілими електростанціями та надають обленерго величину навантаження, яке прогнозовано необхідно буде зняти з мереж.

На кожну годину прогнозують різне навантаження. Відповідно до того, скільки навантаження необхідно зняти з мереж, кожній годині присвоюють свої черги вимкнень, пояснюють на сторінці “Прикарпаттяобленерго”.

Через похолодання та масове використання електрообігрівачів зараз спостерігається ріст споживання, яке значно перевищує виробництво електроенергії. Тому протягом доби ситуація в енергосистемі може ускладнитися, а передбачити наперед усі обставини неможливо.

Диспетчер НЕК «Укренерго» моніторить стан енергосистеми, і коли розуміє, що знятого навантаження не достатньо, телефонує диспетчерам обленерго з вказівкою збільшити величину навантаження, яке необхідно зняти.