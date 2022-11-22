272-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:39 Під час обстрілу міста Оріхів на Запорожжі росіяни влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи. Загинув соціальний працівник, ще двох жінок поранено.

11:34 З'являється дедалі більше свідчень "систематичних військових злочинів", які скоюють "у кожному регіоні, де розгорнуто російські війська" в Україні, заявила посол США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак. Катування, вбивства мирних жителів, страти військовополонених і цивільних, сексуальне насильство над жінками та дітьми, насильницьке переселення, фільтраційні табори, де українці зазнають фізичного та психологічного насильства, – всі ці дії російських військ мають "системний характер", а відповідальним за організацію цих злочинів є найвище російське керівництво.

Відповідаючи на запитання журналіста, який нагадав, що 20 листопада 1945 р. розпочався Нюрнберзький процес над нацистськими злочинцями, Ван Шак зазначила, що те, що відбувається в Україні, "очевидно вказує на новий Нюрнберг": як союзники наприкінці Другої світової війни разом реалізували першорядне завдання відновлення справедливості, відкривши нову еру відповідальності за те, що на той момент було найгіршим зі злочинів, які тільки можна собі уявити, то сьогодні нам випадає завдання притягнути тих, хто несе відповідальність за військові злочини та інші злочини, які ми спостерігаємо в Україні. З урахуванням нинішньої війни та дій Росії у попередніх війнах – у Чечні, Сирії, Грузії, "вона безумовно повернулася спиною до спадщини Нюрнберга".

10:59 На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території приміщень УПЦ (МП): Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

10:47 Велика Британія передала Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2 Dual Mode, неявно повідомило, як зауважила Defense Express, британське міноборони, дозволивши BFBS Creative висвітити маркування ракети. Brimstone першого покоління ЗСУ активно використовують ще з травня, але Brimstone 2 Dual Mode відрізняється від попередньої версії дальністю польоту, покращеною бойовою частиною та системою наведення: якщо звичайний Brimstone при запуску з гелікоптера має дальність до 12 км та понад 20 км з літака, то Brimstone 2 – понад 40 км та понад 60 км відповідно. Дальність пуску Brimstone з наземних пускових не розголошується, але американський аналітичний центр Center for Strategic and International Studies оцінює її у 20 км.

Вартість однієї ракети оцінюють у 175 тисяч фунтів стерлінгів, вони призначені переважно для ураження наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю. Як пише The Telegraph, Brimstone можуть самостійно вибирати більш відповідну ціль із заздалегідь запрограмованого списку за допомогою високочастотного радара, не вражаючи при цьому цивільних транспортних засобів або менш важливої військової техніки противника. Лазерне наведення та висока точність дозволяють запускати ракети у густонаселених районах, що знижує ймовірність жертв серед цивільного населення.

10:08 Мобілізованих у Луганській області одягають у форму, зняту з загиблих чи поранених солдатів – у кишенях вони знаходять особисті речі попередніх власників. Водночас екіпірування, яке надходить на окуповані території, можна придбати на місцевих ринках, повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

09:59 Служба безпеки України проводить обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві. "Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян", – поінформували в СБУ. Спецслужба називає свою активність "контррозвідувальними (безпековими) заходами" і зазначає, що їхня мета –недопущення використання Лаври як осередку "русского міра", перевірка даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї, а також убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Зокрема, правоохоронці здійснюють перевірку осіб на території Лаври "щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України".

09:43 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

18 листопада 2022 року численні російські й українські медіа повідомили, що стався напад на нафтовий термінал у порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі Росії. Поруч із нафтовим терміналом розташована велика база Чорноморського флоту Росії. Після того, як влітку Україна завдала удару по базі Чорноморського флоту у Севастополі в окупованому Криму, він переніс обслуговування багатьох своїх субмарин до Новоросійська. Російське командування, ймовірно, буде занепокоєне загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську. Ці кораблі, що без супроводу є відносно вразливими, після того, як у жовтні було пошкоджено Керченський міст, відіграють більшу роль у постачанні російських сил в Україні. Повні подробиці цього інциденту поки невідомі. Проте будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новоросійську, найімовірніше, стане ще одним стратегічним викликом для Чорноморського флоту. Це також ще більше підірве і без того ослаблений вплив Росії в Чорному морі.

09:18 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 85 000 (+400) осіб, танків – 2895 (+3) од., бойових броньованих машин – 5827 (+5) од., артилерійських систем – 1882 (+12) од., РСЗВ – 395 (+2) од., засобів ППО – 209 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0) од., крилатих ракет – 480 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4393 (+15) од., спеціальної техніки – 161 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

84,7% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

33,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

73,2% автомобільної техніки (з них 0,5% за минулий тиждень),

61,1% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. Ворог не припиняє обстріли позиції наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Продовжує вогневе ураження по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. За минулу добу противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника наразі не виявлено. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь. На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив обстріли позицій наших підрозділів в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, в районах населених пунктів Орлянське та Лозова Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Макіївка на Луганщині та Терни Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів обʼєктів в районах сімнадцяти населених пунктів. Серед них – Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Опитне, Яковлівка, Веселе та Водяне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється на захоплених рубежах. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони двадцять одного населеного пункту, у тому числі Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області, а також Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Мирне Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, що ведуть оборону і не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області. В порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України. Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Два дні обстрілів завдали значних пошкоджень Запорізькій атомній електростанції.

• Російська влада продовжує посилювати контроль над російським інформаційним простором.

• Українська розвідка повідомила, що російські спецслужби планують фальшиві атаки на критично важливу інфраструктуру Білорусі, намагаючись змусити білоруську армію вступити у війну в Україні. ISW продовжує оцінювати, що білоруські сили навряд чи вступлять у війну.

• Українська офіційна особа визнала, що українські війська проводять військову операцію на Кінбурнській косі Миколаївської області.

• Відео від 18 листопада, на якому російський солдат відкриває вогонь по групі українських військовослужбовців під час здачі в полон російських військ, стало каталізатором подальшого розколу між Кремлем і відомими голосами в російському інформаційному просторі.

• Українські війська продовжили контрнаступальні дії на сході України в умовах погіршення погодних умов.

• Російські війська продовжили наземні штурми поблизу Бахмута й Авдіївки.

• Російські війська продовжували проводити оборонні заходи та зводити укріплення в Херсонській області на південь від річки Дніпро, оскільки українські війська продовжували завдавати ударів по скупченнях російських військ на півдні України.

• Російські мобілізовані продовжують протести та дезертирують, а їхні родичі далі публічно виступають проти питань мобілізації.

• Російська окупаційна влада посилила фільтраційні заходи та включення окупованої території до складу Росії.